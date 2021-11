Terramar no pondrá dinero en la filial de Abengoa hasta que la SEPI dé la ayuda

El comisionista estadounidense Terramar Capital ha modificado su oferta vinculante por la filial operativa del grupo Abengoa, Abenewco 1, de forma que ya no oferta una financiación anticipada o interina de 60 millones de euros, y la sustituye una "financiación a largo plazo sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones precedentes". Esta alambicada afirmación, según fuentes conocedoras de la modificación realizada, lo que en realidad supone es que no aportará ese dinero hasta que la empresa no tenga autorizada la ayuda de 249 millones de euros que ha solicitado al Gobierno a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas, que administra la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Los cambios en la oferta de Terramar fueron comunicados por Abengoa en una información privilegiada remitida en la noche de este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En ella, se informa de que el consejo de administración de Abenewco 1 celebrado también este miércoles, "tras comprobar que el Acuerdo de Términos de la oferta vinculante presentada por Terramar Capital cumple con los requisitos previstos en relación con la operación de reestructuración" por lo que "ha acordado autorizar el inicio de los trámites necesarios para solicitar el consentimiento de los acreedores financieros".

Aunque matiza que se acuerda "sin prejuicio de que, en beneficio del interés social de Abenewco 1 y su grupo operativo así como del resto de stakeholders involucrados, se podrá analizar cualquier otra oferta vinculante que pudiera ser presentada en tiempo y forma".

El acuerdo se produjo gracias al voto de calidad del presidente no ejecutivo de la compañía filial de Abengoa, Juan Pablo López-Bravo Velasco, ya que hubo un empate a dos entre los votos a favor y en contra. Los representantes en el consejo que representan a la mayoría de la matriz, la sindicatura Abengoashares, Clemente Fernández González y José Joaquín Martínez Sieso. se opusieron con firmeza a la oferta y han dejado constancia en el acta del consejo de este miércoles de las razones por las que la propuesta no es idónea para el rescate del grupo.

El acuerdo, además, no ha cuenta con el visto bueno del consejo se administración de la matriz, que sigue siendo la propietaria del 100% de Abenewco 1, y del que Abengosahres tiene el control.

Además de cambiar la financiación interina por una de largo plazo que no se concederá mientras no esté asegurada la ayuda pública, la información privilegiada detalla, también con muy poca precisión otros cambios en la oferta de Terramar.

En concreto, la comunicación al regulador bursátil sostiene que se introducen "ciertos derechos económicos en favor de Abengoa SA", lo que se traduciría en el pago de alguna cantidad al concurso de la sociedad matriz, que tiene una deuda superior a los mil millones de euros. Fuentes conocedoras de la modificación señala que son cantidades muy pequeñas en comparación al volumen adeudado.

Igualmente, la información privilegiada señala que se "ofrece la posibilidad a los accionistas de Abengoa SA de participar con el inversor [Terramar Capital] en los instrumentos de deuda y capital en Abenewco 1". Esta difusa afirmación supone que los aciconistas tendrían que desembolsar dinero, aunque las contraprestaciones no han trascendido. Una fuente financiera consultada por este diario señaló que lo probable es que los accionistas rechacen esa posibilidad porque considerarán "inasumibles" esas condiciones.

Por último, Terramar precisa en el documento que fija los términos del acuerdo que da "validez a la oferta vinculante hasta el 31 de diciembre de 2021". Es decir, que si no se concreta antes de fin de año, dicha oferta dejará de ser vinculante. La fuente financiera consultada interpreta esta nueva condición como una presión al Gobierno para que resuelva el expediente de la SEPI para conceder la ayuda solicitada antes de que termine el año. La propia comunicación a los mercados concluye informando que esa tramitación sigue su curso.