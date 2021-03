Abengoa intenta que se demore al máximo una futura junta general de accionistas

Abengoa finaliza una desaladora en Salalah (Omán)

Abengoa anunció este lunes que ha finalizado la construcción de la planta desaladora de ósmosis inversa que desarrollaba en Omán, en la ciudad de Salalah, en la región de Dhofar, para un consorcio liderado por ACWA Power y compuesto también por Veolia y Dhofar International for Investment and Development Co SAOG, informó la compañía. La desaladora, que tiene una capacidad de 113.500 metros cúbicos diarios, comenzó a producir agua el pasado mes de diciembre y, una vez culminadas las pruebas de funcionamiento, ha iniciado su operación comercial este mes de marzo. Esta planta viene a reforzar el abastecimiento de agua potable a esta región del Sur de Omán que padece problemas de escasez de agua.