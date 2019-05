La Airef duda de que el Gobierno logre el equilibrio presupuestario en 2022

“Lo lógico es que, en la medida en que no hemos acumulado desequilibrios macro importantes, más allá del tema fiscal y la tasa de paro estructural, haya un ciclo de recuperación probablemente suave”, han resaltado fuentes de la Airef, que esperan un cierto margen de recuperación del consumo y de la construcción, frente a las previsiones “más conservadoras” del Ejecutivo. La Airef calcula que la demanda interna se acelerará y el sector exterior restaría una décima este año y en 2022 y hasta dos décimas en 2020 y 2021, y ve como el principal riesgo para España una crisis de deuda en Italia.

“Ningún impacto” en el empleo por la subida del SMI a 900 euros

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) no aprecia “ningún impacto” en el empleo como consecuencia del alza del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros aprobado por el Gobierno hace cuatro meses, tras haber realizado un análisis provisional. Así lo han señalado fuentes de la Autoridad Fiscal que, tras cuatro meses desde la subida del SMI a 900 euros y después de haber realizado un análisis “provisional” y sin microdatos “de calidad”, ha concluido de los datos sectoriales y macro agregados que no se aprecia “ningún impacto negativo” a corto plazo por dicho incremento salarial. Aunque ve necesario continuar analizando la evolución del mercado de trabajo, ha constatado que en las autonomías donde son más sensibles a posibles impactos negativos no se detecta un comportamiento más desfavorable del empleo. De hecho, ve “factibles” los objetivos del Ejecutivo de reducir la tasa de paro al entorno del 10% en 2022 recogidos en el Programa de Estabilidad remitido por el Gobierno a Bruselas la semana pasada. El organismo ha reconocido que se pasó de “negativo” en sus previsiones sobre el impacto del alza del Salario Mínimo en el empleo este año, que hace unos meses cifraron en entre 40.000 y 125.000 empleos menos.