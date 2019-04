Tras desempeñar toda su carrera profesional en la misma compañía, fusión tras fusión, Olga Sánchez Rodríguez (Madrid, 14 de abril de 1969) es desde hace menos de un mes la primera ejecutiva de Axa en España y la única mujer a este nivel en el sector asegurador en nuestro país. Estuvo ayer en Andalucía por el patrocinio del Premio de Novela Fernando Lara, que ejerce la Fundación Axa, que también preside.

–Su nombramiento es una singularidad en el sector asegurador. ¿Cómo lleva ser pionera?

–Me gustaría tener relevancia por mi carrera profesional y no por ser mujer, que lo soy y a mucha honra.

–Lo uno no anula lo otro, ¿no?

–Totalmente. Pero hay veces que las personas lo confunden: porque eres mujer has llegado. La diversidad es muy importante, pero no es por ser mujer por lo que he llegado, sino porque soy buena profesional, he trabajado muchísimo con tesón y esfuerzo. Y además, soy mujer. Es un además. ¿Y cómo me siento? Muy sola. Hay que decirlo. Cuando vas a foros de altos directivos te sientes sola. Y si realmente mi nombramiento y el hecho de ser mujer sirve para generar referentes en el mercado y dar la visión a otras mujeres de que ellas pueden, estoy orgullosa y encantada.

–En la reorganización del comité ejecutivo que anunció ayer sólo hay otras dos mujeres. ¿Han pesado los perfiles profesionales por encima de todo?

–Sí. Siempre. Primero he pensado en la estructura que como compañía necesitamos para hacer frente a la nueva etapa que se nos presenta. Después, en esa estructura he puesto a personas. Y nunca he pensado ni en el sexo ni en la edad de esas personas para ocupar la posición. He cogido los perfiles de las personas que considero que mejor van a desarrollar la función que necesitamos dentro de la compañía.

–¿Lo dice porque la edad se está viendo como un inconveniente?

–Nosotros para fomentar la diversidad trabajamos con cinco pilares. Y en el tema generacional, no para altos cargos, que normalmente tenemos una edad todos, y me incluyo, en líneas generales se tiende a pensar que si no eres joven no tienes talento. Sí, hay jóvenes con mucho talento. Pero hay personas con más edad que aportan experiencia. Y somos capaces de evolucionar en un mundo ágil, rápido, flexible e innovador. A eso me refiero.

"Hemos crecido un 7,1% cuando el mercado lo hace al 1,5% y con un alza del resultado del 17%"

–¿Qué Axa se encuentra, aunque lleve toda la vida ahí?

–Encuentro una Axa en el momento más dulce de la compañía de toda su historia. En 2014 definimos la estrategia de la compañía hasta 2020 y un camino crítico con objetivos que hemos ido cumpliendo. Y en 2019, a un año de vencer ese plan estratégico, puedo decir, con muchísimo orgullo porque he sido parte del equipo directivo, que como compañía hemos crecido más que nunca, un 7,1% cuando el mercado lo hace en un 1,5%, con un crecimiento de resultados del 17%. Esto es histórico desde el punto de vista financiero. Hay un gran nivel de compromiso desde el punto de vista de clima de compañía. De ahí que sea dulce.

–¿Ese momento no estará exento de retos también?

–Muchos.

–Detállelos.

–Como compañía, también del sector, el primer reto es el cliente, que cada vez está más informado, necesita agilidad y requiere inmediatez: que cubramos lo que ellos quieren, cuando ellos quieren y utilizando medios y canales que ellos quieren. Es un reto, porque no es a lo que las compañías estamos habituadas y eso exige un giro. Y también tenemos que seguir creando cultura aseguradora.

–¿Cuál pesa más: cliente en el centro o cultura aseguradora?

–Para mí han de ir de la mano. Necesitamos crear la cultura para que los clientes entiendan la necesidad y darle a éste la cobertura que necesitan y como ellos la necesitan.

"El 67% de los andaluces tiene una póliza, cuando en otras comunidades ese dato llega al 74%"

–¿Lo dice porque ven el seguro si es una obligación?

–El 67% de los andaluces tiene una póliza. En otras comunidades es el 74%, y estamos muy por debajo de la media europea. Nos falta cultura aseguradora.

–En Andalucía son la octava aseguradora. ¿Es un mercado en el que es posible crecer?

–Claro. En Andalucía hemos crecido un 6,68%. Tenemos bastante margen para crecer en toda España, y en Andalucía en concreto también.

–¿A qué achaca ese diferencial territorial que citaba antes?

–Específicamente en Andalucía y en general, el principal problema es esa falta de cultura aseguradora. Que las personas entiendan no sólo la necesidad del seguro, sino el precio de la póliza. Cuando el nivel económico no es muy alto es muy difícil para esas personas sacar dinero de sus presupuestos para cubrirse.

–¿Influye la estructura económica regional?

–Totalmente. Por comunidades nuestro mix de negocio cambia. En Andalucía pesa más el commercial line, seguros que contratan empresas, la mayoría muy enfocadas a la agricultura.