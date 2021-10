Banco Sabadell, premio a la mejor Entidad Financiera Agro 2021

"Estamos aprendiendo y nos dicen que estamos en el buen camino, por lo que nuestro reto de seguir mejorando está claro y se renueva con el impulso de este galardón”; se refiere el director Sector Agro Territorial Sur del Banco Sabadell, Blas Jiménez, al reciente Premio a la mejor Entidad Financiera Agro 2021 entregado en la feria Fruit Attraction celebrada en Madrid del 5 al 7 de octubre.Sabadell ha conseguido este premio por “su apuesta financiera a la innovación y digitalización del sector agroalimentario.”Desde el Departamento de Negocio Agrario de Banco Sabadell se trabaja activamente para adaptar sus productos a las necesidades reales del sector. El estrecho contacto que mantienen con los principales agentes del sector (aAsociaciones, cooperativas, integradores, etc...) les permite conocer de primera mano estas necesidades y poder adaptar sus productos y servicios.Blas Jiménez recuerda que “ya son muchos los clientes de los sectores agrarios y ganaderos que depositan su confianza en nosotros, lo que nos da la oportunidad de seguir aprendiendo en innovando productos que se adapten a sus necesidades específicas, así que por lo tanto nuestro recorrido es largo y con un prometedor e ilusionante futuro”. No solo se trata de cubrir las necesidades financieras de los clientes de este negocio, sino de “adaptar a cada proyecto los productos más adecuados para que, tanto desde un punto de vista financiero como fiscal, nuestros clientes consigan optimizar sus inversiones”. Por eso, el constante crecimiento de productos Agro de Banco Sabadell como son Renting de Almazaras llave en mano, Renting de Barricas, Renting de Cerdas Madres o Renting de Invernaderos por ejemplo, también Leasing de Vacas, Préstamos Plantaciones, Préstamos Granja o de Bodegas, etc.

“Incluso la posibilidad de financiar la adquisición y puesta en valor de fincas agrícolas a través de Project Finance y sin necesidad de formalizar hipoteca”, explica el director del Sector Agro Territorial Sur.

Next Generation

Otro producto disponible en la entidad son los Fondos Next Generation. España tiene ante sí la oportunidad de impulsar y revitalizar su tejido económico mediante los Fondos Next Generation de la Unión Europea, que en nuestro país serán canalizados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y contarán con una dotación total de 140.000 millones de euros durante los próximos tres años. Estas ayudas van a permitir, por un lado, reparar los daños provocados por la crisis de la Covid19, pero, al mismo tiempo, también suponen el desafío de transformar y diseñar el futuro de algunos de los sectores clave para nuestra economía. Es el caso de los negocios agrario y agroalimentario, que durante la pandemia no solo se han visto fortalecidos, sino que han sabido reivindicar su papel estratégico.

Los objetivos de estos fondos son cuatro: la transición ecológica (que supondrá el 40% de los fondos), la transformación digital (30%), la cohesión social y territorial y la igualdad, propósitos todos ellos totalmente alineados con las necesidades del sector agro español. En este punto, Banco Sabadell ya está trabajando para acompañar al sector en esta transformación tanto productiva (transición ecológica) como digital (innovación y digitalización). Dicho de otro modo, el sector va a poder encontrar en Banco Sabadell todas las facilidades para financiar esta transformación. Y es que, para Blas Jiménez “sería necesario poner más en valor nuestros productos, ya que como ejemplo somos líderes en producción de aceite y vinos en calidades excelentes y en algunos casos únicas, pero por el contrario no conseguimos venderlos al precio que otros países de nuestro entorno son capaces”. Por eso afirma Jiménez que la venta a granel debe de dar paso poco a poco a una venta más de “valor” y hacernos con un espacio que ahora ocupan otros países.En ese sentido, Banco Sabadell como entidad financiera líder en Negocio Internacional por número de operaciones gestionadas, pone a disposición de los clientes todas las herramientas y asesoramiento necesario. Porque el mundo avanza, la tecnología avanza y “todos tenemos que subirnos al mismo tren”.

Y es que la agricultura no puede, ni está ajena a las nuevas tecnologías, “a lo que contribuye que para las nuevas generaciones de agricultores y ganaderos que se han criado en este mundo digital sea algo cotidiano y normal”.Esta digitalización y tecnologías aplicadas son además necesarias para la sostenibilidad del planeta, “optimizando al máximo los recursos hídricos, abonos, fertilizantes y en general la reducción de la huella de carbono, y por supuesto un importante recorte de los gastos de estructura asociadas a las producciones, etc.”Banco Sabadell cuenta con más de 400 oficinas agro con equipos especializados, además de 15 directores de Negocio Agrario repartidos por todo el territorio. Cada uno de estos equipos cuentan con el apoyo de una unidad específica en Servicios Centrales que da soporte a la red comercial y se encarga de crear los productos y servicios concretos necesarios.