La CEOE acusa al Gobierno de culpar a los empresarios de todos los males

"Esto tampoco debería convertirse en un circo", ha añadido el líder de la patronal que ha negado que no esté llegando a acuerdos con el Gobierno o los sindicatos por las elecciones en la CEOE.

En cuanto al Estatuto del Becario, ha explicado que la mesa no está cerrada y que están a favor de que coticen pero que la definición de becario no está bien planteada y debe "aclararse perfectamente".

Sobre la negociación sobre un nuevo acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), Garamendi ha insistido en que la patronal nunca se ha levantado de la mesa y ha destacado que lo de "verdad vale" son los convenios que se están firmando y que no van a firmar nada indexado a la inflación.

"O salimos juntos o tenemos un problema", ha advertido Garamendi que ha echado en falta que, en una negociación de pacto de rentas, se hable de funcionarios, SMI o pensiones y que no esté sentado el principal partido de la oposición.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi , ha acusado este lunes a la "clase política" dirigente (PSOE y Podemos) de intentar dividir a la sociedad, algo que ha calificado de "peligroso", y ha mostrado su preocupación por pretender que los empresarios sean "diana de los males que pasan en este país". En un coloquio organizado por el Club Siglo XXI, en Madrid, ha añadido que se está intentando dividir "poniendo el nombre de Ana Patricia Botín , Sánchez Galá n o el mío propio" ("Si Botín y Galán protestan, vamos en la buena dirección", afirmó Sánchez a finales de julio) y eso, ha añadido, "me recuerda a economías de otros países cruzando el charco".

Los sindicatos no ponen ningún límite a las movilizaciones para elevar los salarios

Los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, han advertido este lunes de que las movilizaciones sindicales para lograr una subida de los salarios en España no tendrán "ningún límite" si la CEOE no vuelve a la mesa de negociación con nuevas propuestas.

"No renunciamos a ningún escenario de movilización", ha declarado Sordo antes de una asamblea en València para presentar la campaña de movilizaciones de ambos sindicatos bajo el lema Salario o conflicto, a una semana de la gran protesta prevista el próximo 3 de noviembre en Madrid.

Respecto a la posibilidad de realizar movilizaciones similares a las de Francia, Álvarez ha defendido que el único límite es la voluntad de los trabajadores, aunque ha remarcado que en el país vecino gran parte de los conflictos estaban protagonizados por funcionarios y en España hay un acuerdo para subir sus sueldos en 2023.

En cualquier caso, CCOO y UGT quieren visibilizar en la calle la necesidad de un aumento salarial acorde a la inflación, que aunque no esté en el mismo porcentaje sí contemple subidas "razonables" y cláusulas de revisión tanto para 2022 como para 2023 y 2024. Es algo que se está logrando en convenios sectoriales de varias provincias tras las movilizaciones de los trabajadores, por lo que no entienden que la CEOE no contemple estas condiciones en general.