Carolina España: “La Junta es un dique de contención a la política anti empresa de Pedro Sánchez”

La Junta de Andalucía bajo el Gobierno del PP basa su política económica en una premisa: los empresarios son aliados de la comunidad autónoma porque de ellos depende la creación de riqueza y empleo. Así lo puso de manifiesto la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, en su intervención ayer en el Foro de Empresas Santander, organizado por Grupo Joly y Banco Santander en Sevilla, donde contrapuso este proceder con el del Gobierno central de Pedro Sánchez.

“Para la Junta de Andalucía en general y para la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos en particular, los empresarios y las empresas son nuestros aliados”, dijo literalmente España: que agregó: “Vosotros sois los que creáis empleo y los que hacéis crecer la economía. Y no ir de vuestra mano no sólo sería una torpeza, sino una gran irresponsabilidad”.

La titular de la política económica regional le confesó al auditorio, compuesto mayoritariamente por empresarios, que el Gobierno de Juanma Moreno procura hacer lo que muchos responsables de compañías les reclama: “Que os dejemos trabajar”.

¿Qué considera la consejera que necesita la empresa para poder trabajar? La propia Carolina España se lo explicó a los presentes.

“En primer lugar, un clima de confianza, de seguridad jurídica, de estabilidad institucional y presupuestaria”, afirmó, porque entiende que las empresas necesitan “saber que la legislación no se va a cambiar de un día para otro y que, ni mucho menos, va a obedecer a los dictados de un prófugo de la justicia”.

Por ello España, no dudó en proclamar: “Nuestra política empresarial se ha convertido también en el dique de contención de las políticas anti empresas de Pedro Sánchez”.

Para un empresario, sostuvo, es necesario “un ecosistema competitivo fiscalmente como el que hemos puesto en marcha en Andalucía, con una auténtica revolución fiscal: seis bajadas de impuestos y una séptima en preparación que han convertido a nuestra comunidad de un infierno fiscal a la segunda de España en la que menos impuestos se pagan”.

En línea con ese entorno facilitador de los negocios, España recalcó que es “muy importante” que los empresarios sepan que están “trabajando con ahínco para que la burocracia no ralentice el crecimiento de la empresa”.

Así, recordó que el pasado martes el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el cuarto decreto de simplificación administrativa para “agilizar y suprimir tantos y tantos trámites que dificultan y paralizan el despegue de las empresas”.

El nuevo decreto, explicó, recoge más de 500 medidas de simplificación destinadas tanto a las empresas como al administrado.

Recordó que forma parte del plan global Andalucía Simplifica, “un salto de calidad en el camino de convertir a Andalucía en la comunidad más atractiva para invertir”, precisó.

Porque confesó que el objetivo de la Junta es hacer de la comunidad autónoma “un lugar en el que las empresas no se sientan asfixiadas, coaccionadas o incómodas”. “Aquí queremos que las empresas vengan. Queremos que sepan que Andalucía es una inversión segura. Andalucía es vuestra mejor inversión”, agregó la consejera.

Aunque considera que la Junta va “por el buen camino” en esta materia, reconoció que “queda aún mucho trayecto por recorrer. Hemos pasado de ahuyentar las inversiones a quitar obstáculos y facilitar la actividad a las empresas y los autónomos. Y hemos emprendido un camino que está dando resultados.