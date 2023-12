Compromiso con un futuro más inclusivo y sostenible

El pasado 30 de noviembre se llevó a cabo una mesa redonda en el Hotel NH Collection Sevilla con motivo de la V Convocatoria Solidaria BBVA Futuro Sostenible, un evento que refleja el compromiso con la sostenibilidad y el apoyo a la comunidad de BBVA Asset Management España. Esta iniciativa simboliza el continuo esfuerzo del banco por apoyar proyectos sociales y medioambientales significativos dentro de nuestra sociedad.

El encuentro, moderado por Alberto Grimaldi, subdirector de Diario de Sevilla, reunió a un panel de expertos y líderes de organizaciones benéficas, entre los que destacaron Manuel Marchal, presidente del Banco de Alimentos de Granada; Antonia Gómez, responsable de Deseos de Andalucía de la Fundación Pequeño Deseo; Francisco Arteche, vocal de la Junta Directiva de adELA (Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica); y María José Gimeno, CEO de Mamás en Acción; así como María José Sánchez, directora de Zona de BBVA en Sevilla; y Borja Díaz, en representación del equipo de negocio de BBVA.

Durante esta edición, la entidad donará un millón de euros, procedentes de parte de la comisión de gestión del fondo BBVA Futuro ISR, a 23 proyectos seleccionados. Estos proyectos se distinguen por su contribución a un mundo más sostenible e inclusivo, reflejando la doble dimensión del fondo BBVA Futuro ISR que invierte con criterios sostenibles y apoya causas solidarias. Este año, los beneficiarios tuvieron la oportunidad de presentar sus proyectos desde el 23 de enero hasta el 17 de marzo de 2023, y los ganadores se anunciaron el pasado 16 de junio. El evento fue una plataforma para discutir y reconocer el trabajo excepcional realizado por estas organizaciones, pero también una oportunidad para inspirar y fomentar la participación en futuras convocatorias, promoviendo así un impacto positivo más amplio en la sociedad y el medio ambiente. Alberto Grimaldi, subdirector de Diario de Sevilla y moderador del evento, ofreció unas palabras significativas para poner en contexto la importancia de estos premios: “Estos premios son de gran relevancia porque ayudan a visibilizar el trabajo de muchas personas que, a pesar de estar ocupadas en sus vidas, se dedican a los demás, a gente que necesita apoyo constante. Estos galardones reconocen proyectos solidarios que impulsan el crecimiento inclusivo y sostenible en cada una de las regiones del Banco, siendo los proyectos ganadores seleccionados por los propios empleados de la entidad. A lo largo de los cinco años que lleva esta iniciativa de BBVA y BBVA Asset Management, se han repartido ya más de 4,2 millones de euros entre un total de casi 100 proyectos solidarios que han ido recibiendo en estas cinco convocatorias consecutivas. Y el impacto positivo, directo e indirecto, ha recaído en más de 370.000 personas”.

En este contexto, María José Sánchez, directora de Zona de BBVA en Sevilla, compartió una perspectiva de gran valor sobre el compromiso de la entidad con la sostenibilidad y el crecimiento inclusivo: “BBVA Futuro Sostenible se enmarca dentro de una prioridad estratégica del banco, como es la sostenibilidad, que forma parte de nuestro plan estratégico 2019-2025. Hemos apostado por la financiación sostenible y, al igual que hicimos con la transformación digital, nos proponemos liderar ese cambio hacia un futuro más sostenible y más inclusivo, apostando por la sostenibilidad y la descarbonización, pero también por la inclusión social. Hemos formado a más de 100.000 empleados sobre sostenibilidad entre 2021 y 2022 y ofrecemos a nuestros clientes productos con alternativas sostenibles. Hemos comprometido más de 550 millones de euros para proyectos de inclusión social y generado impacto en más de 13 millones de personas, con una partida que continuará hasta 2025.

María José Sánchez (BBVA) “Hemos formado a más de 100.000 empleados en sostenibilidad entre 2021 y 2022”

En cuanto a nuestro impacto en las comunidades, buscamos reducir desigualdades, promover el emprendimiento, crear oportunidades a través de la educación, y apostar por la investigación y la cultura. La sostenibilidad abarca muchos aspectos, incluyendo el crecimiento inclusivo y la lucha contra el cambio climático. Queremos ser una parte activa en este proceso necesario de transformación sostenible. En 2018, propusimos destinar 100.000 millones de euros a financiación sostenible y rápidamente aumentamos ese objetivo a 300.000 millones de euros, una inversión que se llevará a cabo entre 2018 y 2025. Ya estamos por encima de los 190.000 millones de euros y confiamos en alcanzar los 300.000 antes de 2025”.

Por su parte, Manuel Marchal, presidente del Banco de Alimentos de Granada, destacó el enfoque multifacético de los bancos de alimentos, tanto en su papel en la asistencia alimentaria, como también en su contribución a la gestión medioambiental y a la inclusión social: “Los bancos de alimentos son organizaciones que abordan las necesidades de las personas. A menudo, se nos asocia principalmente con la ayuda directa a las personas, pero en realidad, los bancos de alimentos nacieron como una herramienta de gestión y ajuste entre la sociedad y el consumo. Nosotros nos dedicamos a recuperar alimentos que de otra forma serían desechados, contribuyendo así a paliar problemas medioambientales como el efecto invernadero y la huella hídrica, dado que el 90% de la composición de estos alimentos es agua. En cuanto a nuestros proyectos, no buscamos perpetuar la necesidad. La primera máxima es que no deberíamos existir, porque no debería haber necesidad, pero, dado que existimos, nos enfocamos en dar un componente de inclusión y de inserción social. Tenemos proyectos en los que trabajamos con colectivos necesitados, proporcionando desde apoyo psicológico hasta formación. Intentamos colaborar con la responsabilidad social corporativa de las empresas para incluir a estas personas y ayudarlas a salir de la situación en la que se encuentran, que lamentablemente es necesaria hoy en día”.

Asimismo, María José Gimeno, CEO de Mamás en Acción, tuvo la oportunidad de compartir la misión y labor de su organización, incidiendo en el compromiso y la dedicación de Mamás en Acción hacia niños en situaciones vulnerables: “En Mamás en Acción, lo que hacemos es turnos de hospital para acompañar a niños que, además de estar enfermos, están solos. Más de 50.000 niños en España no tienen padres o no pueden vivir con ellos. La mayoría vive en residencias infantiles y, a veces, la falta de recursos hace que, si se enferman y necesitan hospitalización, estén solos en sus estancias hospitalarias. De hecho, 35.000 niños al año en España sufren maltrato doméstico. Estos niños acaban en el hospital, pero también son alejados de sus padres por protección, y enfrentan esos turnos de hospital solos, sin el acompañamiento de un adulto. En Mamás en Acción, somos madres, pero no solo mujeres, también hombres, abuelitas y abuelitos. Cubrimos las 24 horas del día; por el día los turnos son de 2 a 3 horas, y el voluntario que duerme en el hospital comienza a las 6 de la noche y sale a las 8 de la mañana. Estamos con los niños de manera ininterrumpida hasta que les dan el alta. No filtramos por patologías, por lo que podemos atender desde una apendicitis hasta un caso de maltrato o cáncer. Podemos estar una semana o muchos meses con ellos. La maravilla es que siempre hay una comunidad de voluntarios al pie de la cama de estos niños, asegurándose de que nunca se queden solos, hasta que el hospital decide que es momento de despedirse. Otro reto de Mamás en Acción es aprender a dejar ir”.

En cuanto a Francisco Arteche, vocal de la Junta Directiva de adELA (Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica), compartió información valiosa sobre la labor que realizan en apoyo a las personas afectadas por la ELA: “AdELA tiene una misión muy específica y clara: mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la ELA. Esto incluye no solo a los enfermos, sino también a sus familiares y a todos aquellos que conviven con ellos. La enfermedad es tremendamente dura y exigente, por lo que es crucial cuidar tanto al enfermo como al cuidador. Nuestra asociación, que lleva más de 30 años funcionando desde su creación en 1990 con el apoyo de Stephen Hawking, ha acumulado una gran experiencia tras trabajar con miles de enfermos. Esto nos ha convertido en una referencia tanto para entidades médicas como para hospitales. Nuestra misión se desglosa en tres áreas principales: servicios asistenciales, que incluyen intervenciones concretas en los hogares y sesiones online con fisioterapia, logopedia y cuidadores especializados; formación tanto para profesionales como para familiares, quienes necesitan saber cómo afrontar esta enfermedad; y una parte de información y orientación, vital para quienes enfrentan este duro diagnóstico. Hemos prestado más de 35.000 servicios a enfermos y proporcionado más de 2.000 materiales de apoyo como sillas especiales, camas, sistemas de comunicación asistiva, entre otros. Si bien nuestras acciones son esenciales, idealmente las prestaciones públicas deberían ser más potentes para que las familias no enfrenten solas el alto costo de esta enfermedad. Actualmente, el 95% de las familias no puede afrontar los gastos, lo que lleva a situaciones extremadamente difíciles. Por ejemplo, recientemente, un enfermo expresó en una reunión que, dentro de unos años, podría tener que elegir entre la educación de sus hijas o sus tratamientos. Estas son las realidades con las que lidiamos, proporcionando acompañamiento, ayuda e intercediendo con hospitales. Esa es nuestra misión y la razón de nuestra existencia”.

La responsable de Deseos de Andalucía , Antonia Gómez, destacó cómo su trabajo proporciona momentos de alegría y escapismo a los niños afectados por enfermedades graves, además de impactar positivamente en el ánimo y la moral tanto de los pequeños pacientes como de sus familias: “Pequeño Deseo es una fundación de ámbito nacional que se centra en apoyar anímicamente a niños con enfermedades crónicas o graves a través del cumplimiento de su mayor deseo. En Andalucía, trabajamos con grandes centros hospitalarios como Virgen del Rocío, Macarena en Sevilla, Reina Sofía en Córdoba, Materno Infantil en Málaga, Torre Cárdenas de Almería y San Cecilio de Granada. Estos hospitales nos derivan a niños que los equipos sanitarios consideran que necesitan un empujón de ánimo, una oportunidad para volver a sonreír. Nos esforzamos por cumplir los deseos de estos niños, que tienen edades comprendidas entre los 4 y los 18 años. Los deseos son muy variados, desde los más pequeños que quieren un juguete específico hasta adolescentes que sueñan con conocer a su jugador de fútbol favorito, ver un partido en el estadio, o conocer a su ídolo musical o actor preferido. Algunos desean experiencias únicas como volar en globo o, como en el caso de Reyes, una chica que recientemente pudo cumplir su sueño de nadar con tiburones gracias a los fondos derivados por BBVA y su programa de futuro sostenible. Nuestro objetivo principal es romper la rutina de largas hospitalizaciones y tratamientos que, en algunos casos, pueden durar meses o años, y en otros son enfermedades crónicas sin cura. Buscamos que el niño vuelva a sonreír y que su familia vea a su hijo ser un niño nuevamente. Continuar luchando contra la enfermedad es crucial, y esos momentos de alegría son muy importantes para ellos”.

Concluyendo el evento de la V Convocatoria Solidaria BBVA Futuro Sostenible, Borja Díaz, representante de BBVA, ofreció una reflexión sobre los logros y el impacto de las iniciativas del banco en los últimos cinco años, así como las expectativas futuras: “El balance de estos cinco años es extremadamente positivo, especialmente al escuchar a personas como Manuel, Francisco, Majo y Toñi, que con su trabajo nos inspiran. Nuestro objetivo siempre ha sido generar un impacto positivo en la sociedad y contribuir, aunque sea modestamente, a entidades como las que nos acompañan hoy aquí. Recordando la primera entrega de premios hace cinco años, donde todo era más modesto y el impacto era limitado, hemos crecido significativamente. Este crecimiento nos ha permitido incrementar las donaciones a más de 4 millones de euros a distintos proyectos en toda la geografía nacional, alcanzando 47 de las 50 provincias españolas. Estamos determinados a seguir esta trayectoria, respondiendo así a la pregunta de si habrá una sexta convocatoria. Esto forma parte de nuestro trabajo y es algo que nos llena y nos motiva. Nuestros clientes nos demandan inversiones que tengan un impacto desde el punto de vista de la sostenibilidad. En BBVA, tenemos una estrategia claramente definida en dos ejes principales: la descarbonización de la economía, donde las sociedades financieras juegan un papel crucial, y la inclusión social, con el objetivo de no dejar a nadie atrás. Necesitamos colaborar con personas y entidades como las que han recibido el premio en esta y en otras convocatorias. Confirmo que vamos a abrir la sexta convocatoria en enero”.