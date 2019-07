Empleabilidad y desarrollo de habilidades, claves de los másteres de Loyola

La escuela de posgrado de la Universidad Loyola Andalucía, Loyola Leadership School, ofrecerá el próximo curso 2019/2020 un total de 14 másteres simples, 11 dobles y tres diplomas de especialización (uno de ellos doble) en los ámbitos de Educación, Management, Psicología, Derecho, Ingeniería y Comunicación. Actuar, sentir y vivir como un profesional desde el primer día, de la mano de un claustro con gran experiencia y conocimiento del mercado laboral y de los distintos sectores profesionales, es la clave de estos programas.

Másteres orientados a la especialización profesional y al desarrollo de habilidades, aspectos clave para el futuro profesional de los jóvenes en el mercado laboral actual. De hecho, la empleabilidad es una de las características diferenciales de la oferta formativa de esta escuela de posgrado.

Ocho de cada 10 titulados de Loyola cuenta con contrato en menos de un año

Según los últimos datos disponibles, el índice de empleabilidad de los graduados de máster en el curso 2016/2017 es del 88 por ciento, tan solo 9 meses después de completar su formación. Es decir 8 de cada 10 titulados de Loyola cuenta con contrato en menos de un año.

“Las empresas valoran la formación que acumulan nuestros estudiantes en conjunto. Personas con una sólida formación en valores y una formación curricular y extra curricular actualizada y cercana a sus necesidades”, afirma el director del Servicio de Carreras Profesionales, Esteban Almirón.

Novedades para el próximo curso

Como principal novedad para el próximo curso, la Universidad Loyola, junto con Loyola University Chicago, la Universidad Católica de Uruguay y la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá, han puesto en marcha el Global MBA, una combinación de Máster Universitario in Business Administration con otro de especialización a elegir entre el Máster en Dirección de Personas; el Máster en Dirección Financiera; el Máster en Dirección de Marketing; el Máster in Supply Chain Management y el Máster in Business Analytics.

El Global MBA está concebido como una experiencia vital y formativa única, integral, internacional y diferenciadora. Tres países y tres títulos, en dos años que finalizan con prácticas profesionales en empresas internacionales y que preparan al estudiante para ser el profesional altamente cualificado, consciente y comprometido que la empresa y la sociedad actual necesitan.

Por otro lado, además del Global MBA, las novedades de la oferta incluyen, en el ámbito de la Psicología los másteres en Neuropsicología y en Intervención Psicológica en la Infancia y la Adolescencia, que se pueden combinar también con el Máster en Psicología General Sanitaria. En el Área Jurídica, el Máster Universitario en Relaciones Laborales y el programa de Experto en Mediación; en el Área de Comunicación, los diplomas de Especialización en Periodismo de Datos y en Periodismo Visual y Transmedia; y, en Ingeniería, el Máster en Ciberseguridad y el Máster en Diseño y Desarrollo de Videojuegos.

Especialización y habilidades, entrena tu profesión

Hacer un máster universitario en Loyola Leadership School es mucho más que adquirir conocimientos especializados. Supone además desarrollar y ejercitar las habilidades críticas para el desempeño profesional, como el liderazgo, la capacidad de negociación, de comunicación, de innovación, la capacidad emprendedora, la gestión de personas… Y en ello, el programa Líderes para el Mundo (LPM) –un título propio desarrollado por la escuela y que se desarrolla de forma transversal en todos los másteres- juega un papel fundamental.

La Universidad premia el esfuerzo con ayudas que pueden llegar hasta el 100% del precio del programa

En definitiva, Loyola Leadership School ofrece una formación integral, basada en conocimientos, habilidades y valores, con vocación internacional y a la vanguardia en metodologías y tecnologías docentes.

Premios a la Excelencia

La Universidad Loyola ha puesto en marcha, dentro de su amplia línea de ayudas y becas, una nueva convocatoria de los Premios a la Excelencia para aquellos titulados universitarios que quieran completar su formación con alguno de los 23 programas de máster que oferta la institución jesuita el próximo curso académico 2019-2020. De este modo, la Universidad pretende premiar el talento y el esfuerzo de los jóvenes titulados con ayudas económicas que pueden llegar hasta el 100% del precio del programa.

Podrán optar a estos Premios a la Excelencia aquellos estudiantes que obtengan una calificación media en la titulación que le da acceso al máster (ya sea de carácter oficial o propio), igual o superior a 8,1 puntos (sobre diez) en el caso de los másteres del Área de Ingeniería, o igual o superior a 8,5 puntos (sobre 10) para los másteres de las áreas de Ciencias Sociales, Jurídicas o Psicología.

De este modo, la Universidad podrá conceder hasta un total de 230 premios, diez por cada máster simple o doble que oferta Loyola, de los que 3 como máximo en cada máster serán para aquellos estudiantes que hayan obtenido una calificación media igual o superior a 9.

Pruebas de admisión

El proceso de admisión al Máster Universitario tiene un doble objetivo: determinar la idoneidad del candidato a las características del programa y la adecuación del mismo a sus intereses personales. Para ello, el candidato deberá realizar la solicitud de admisión online, presentar la documentación requerida, y realizar las pruebas de admisión.

Todos los candidatos que quieran cursar un Máster Universitario en la Universidad Loyola Andalucía para el curso 2019-20 deberán realizar las pruebas de admisión en alguna de las convocatorias previstas: 16 de julio, 27 de agosto, 12 de septiembre y 26 de septiembre. Más información en www.uloyola.es.