Emprender con flexibilidad y sentido común, un desafío compartido

Se dice que “establecer una meta es el punto de partida de todo logro”, pero para que llegue ese comienzo es necesario ser muy perseverante. Vivimos inmersos en una sociedad a la que le ha tocado vivir todo tipo de encrucijadas vitales en los últimos tiempos, problemáticas de las que ha sabido salir airosa gracias al empuje de sus diferentes sectores.

Actualmente, nos encontramos “en la brecha, amigos”, en las postrimerías de un nuevo inicio que debe estar marcado por el fomento de la cultura emprendedora en la visión de los más jóvenes. Por ello, Grupo Joly, en colaboración con Turismo Andaluz, celebró en el día de ayer un desayuno coloquio bajo el título Jóvenes emprendedores Andaluces con el objetivo de poner en valor la labor de estos jóvenes que cumplen día a día con la función no sólo de promocionar la marca Andalucía como destino turístico de primer orden sino de contribuir a la renovación de esta industria en nuestra comunidad.

El acto, celebrado en el Hotel Eurostars Torre Sevilla y moderado por Magdalena Trillo, asesora de Transformación Digital de Grupo Joly, contó con la presencia de Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local; Rosa Hernández, delegada territorial de Turismo en Sevilla; y Melesio Peña, presidente de AJE Andalucía.

Aunque el turismo es vital para Andalucía, no se debe subestimar el emprendimiento, un concepto que Juan Marín quiso poner en valor afirmando que la figura del emprendedor es aquella que “no tiene miedo a arriesgarse, una tarea que no es sencilla porque primero se debe tener la idea y, más tarde, un plan de negocio estable y un buen asesoramiento”. Para Marín, la cultura emprendedora “aún no tiene el valor suficiente en la comunidad. Estamos ante una asignatura pendiente, ya no sólo de los jóvenes sino de cualquier persona, sin atender a la edad, que decida emprender”. Como cargo público y empresario, quiso dar su visión política aseverando que “la política ahora la hacen los empresarios que están en diálogo constante con las administraciones, algo que está dando muy buenos resultados porque se escucha, se aprende y hace que Andalucía sea muy competitiva”.

Por su parte, tras una serie de datos como que AJE Andalucía tiene 3.200 asociados, de los cuales el 7% pertenece al sector turístico, Melesio Peña destacó cómo durante todo este tiempo “han ayudado a fomentar el emprendimiento, a que la administración escuche y a defender al colectivo empresarial”. Aun así, opinó que “vivimos en una situación de hartazgo. Los empresarios nos desenvolvemos en una crisis constante, una situación que en el momento de reactivación que vivimos y a la que nos enfrentamos, la gestión sea un caos”, diversas problemáticas que, según Peña, “crean un entorno de incertidumbre y más cuando las ayudas son tardías”. También hizo referencia a la reforma laboral, algo que le llevó a la paradoja de preguntarse por qué “en un país con alta tasa de paro no se encuentran trabajadores”. Para Melesio peña, las administraciones deben tender aún más la mano y centrarse en temas urgentes como “la ley de emprendimiento y ofrecer a los empresarios más actividad y garantías”.

Asimismo, Rosa Hernández hizo hincapié en la situación actual de la provincia. La delegada territorial de Turismo en Sevilla ve fundamental “integrar la juventud en las políticas. Sevilla tiene 107 municipios y en todos ellos se deben llevar a cabo políticas activas, tanto para autónomos como para emprendedores, algo que ayudará a la integración e implicación de todas las administraciones”. Además, no dudo en afirmar que “los empresarios son los que ayudan a la administración a llegar a la economía circular. En cuanto al empleo, como a la vida, hay que darle contenido. “Las empresas turísticas y los jóvenes deben tener un futuro estable que se logra generando empleo y desarrollando apartados como el digital”. La economía debe reactivarse y volver a Andalucía con las premisas de “diálogo, unión y reforma”, enfatizó Hernández.

Aunque en Sevilla se están haciendo muy bien las cosas, Juan Marín aseguró que en la comunidad también. Ahora bien, explicó que “la cuestión es abrir más oportunidades y utilizar el big data, una herramienta vital para aumentar la oferta”. Para Marín es esencial que el empresario “sepa del cliente más que el propio cliente” y más en un año en el que se esperan 29,5 millones de visitantes. Los inversores demandan nuevos espacios y buenas condiciones para llevar a cabo grandes inversiones. Eso sí, “las empresas que vienen necesitan una administración que entienda que el tiempo, los términos fiscales y la financiación son cuestiones muy importantes”. En definitiva, “hay que poner las cosas fáciles, poner la alfombra roja a los que vienen, pero sabiendo hacia dónde queremos dirigirnos”. A esta determinación se debe llegar “con cabeza, diversificación, capacidad, mejores productos y talento, que a Andalucía le sobra”, concluyó Marín.

Otra de las cuestiones capitales fue la formación. En este sentido, Melesio Peña opinó que todo gira en torno a la estrategia. “No hay base operativa y, por ello, el paro es altísimo”, recalcó. Durante la intervención de Peña, Rosa Hernández añadió que “la Formación Profesional Dual aún no ha tenido esa inserción laboral esperada y, mientras tanto, se necesita que las empresas sean paticipativas”. A la vez, Juan Marín recordó que “la formación ha estado paralizada y su reactivación tarda. Todo tiene su tiempo”.

En lo relativo a la FP y ese aura formativa, Melesio Peña prosiguió corroborando que “debe haber una estrategia o previsión de los puestos que se van a necesitar de aquí a cinco años. Hay que adecuarse al mercado y alinearse con la administración para conocer todas las necesidades”. Además, en lo relativo al emprendimiento, este debe ser entendido como “una salida viable”.

Unos asistentes de lo más participativos

Tras las opiniones y argumentos de los profesionales del sector, los asistentes quisieron participar con sus ruegos y preguntas. Los allí presentes opinaron sobre temas de actualidad como el momento idóneo para formar en base al emprendimiento, el sector empresarial en el medio rural, la dificultad que interponen algunas leyes o la participación activa en las políticas.

Rosa Hernández quiso hacer una referencia a la flexibilidad de las administraciones asegurando que “sí, lo somos, e intentamos ayudar lo máximo posible”. Ahora bien, indicó que la realidad social, el sentido común y las dificultades vienen provocadas por “ideologías y políticas que no son iguales en todos los ayuntamientos”. Para Hernández, es necesario “cambiar la mentalidad política y utilizar el sentido común más allá de otras premisas”.

Por último, Juan Marín explicó que “tenemos un sistema demasiado proteccionista”. Por ello, entiende que hay que “dar la importancia que merece al tiempo y a la simplificación, porque esa flexibilidad necesaria para toda inversión a buen seguro creará empleo y riqueza”. Antes de concluir, Marín confirmó que los fondos Next Generation ya han llegado y “Andalucía será la única comunidad que dará el 100% a los inversores y promotores” de un total de 25 proyectos con los que actualmente cuenta el territorio.