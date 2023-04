Endesa niega los beneficios caídos del cielo y vuelve a criticar el nuevo impuesto

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha dicho que la empresa no tiene "beneficios caídos del cielo" y ha reiterado la oposición de la compañía al gravamen del 1,2 % del Gobierno a las energéticas porque "es un impuesto a los ingresos" y "no a unos beneficios extraordinarios que no han existido".

Durante su intervención este viernes en la junta de accionistas de Endesa, Bogas ha agradecido a Francesco Starace, que dejará de ser consejero delegado de la italiana Enel (propietaria del 70% de Endesa) tras casi nueve años, que haya valorado "el importante papel que juega Endesa en el grupo Enel" y por todos los años que han trabajando juntos.

Tanto Bogas como el presidente de Endesa, Juan Sánchez-Calero -que han sido reelegidos en sus cargos- han dado las gracias a Starace, que es también vicepresidente de Endesa y que acudía por última vez a la junta de accionista de la compañía, ya que será pronto relevado por Flavio Cattaneo como consejero delgado del grupo energético italiano.

Bogas ha recordado que el año 2022 estuvo marcado por "los "permanentes cambios regulatorios, la intervención del mercado eléctrico, la desinformación y la respuesta que ha dado el sector".

Ha dicho que en el sector eléctrico "ha visto comprometida su reputación de manera inmerecida" y que "las informaciones y consignas erróneas sobre el sector han sido habituales durante el año 2022".

Ha señalado que sólo en el año 2022 Endesa tuvo que gestionar 74 cambios regulatorios (32 normas y seis reales decretos que modificaban a su vez otras 42 normas anteriores); después de un 2021 en que el que hubo que afrontar otras 57 modificaciones (44 normas y ocho reales decretos que modificaban 13 normas anteriores).

"Todo ello suma 131 cambios normativos en 24 meses", ha añadido Bogas, que ha señalado que las modificaciones regulatorias buscan proteger a la ciudadanía y el tejido empresarial.

Según el consejero delegado de Endesa, ello ha permitido que "en España se contengan mejor los precios que en otros países de la Unión Europea, pero también han generado distorsiones en el mercado y tensiones operativas".

Bogas también se ha referido a la propuesta de la Comisión Europea (CE) para la reforma del mercado eléctrico, que considera que va en la buena dirección, que es "evitar la intervención de precios sobre la generación y facilitar la contratación a plazos más largos".

No obstante, ha dicho que es "absolutamente prioritario" que sea homogénea en Europa y que no haya "soluciones particulares", pues eso "podría romper el mercado".

No hay beneficios caídos del cielo

Bogas ha negado que Endesa haya obtenido beneficios caídos del cielo, denominación que reciben los beneficios que obtienen las eléctricas en el mercado marginalista con las tecnologías más baratas (hidráulica, nuclear, renovables) que cobran el mismo precio que la más cara que marca precio (habitualmente el gas).

Ha afirmado que, si la compañía ha dado buenos resultados, es por una "gestión acertada", y ha explicado que Endesa se ha opuesto a que se graven los ingresos de las energética con una tasa del 1,2% porque es "un impuesto a los ingresos, no a unos beneficios extraordinarios que no han existido".

Tras un complicado 2022, marcado por la invasión rusa de Ucrania y los altos precios energéticos, ha destacado que "hoy podemos afirmar que estamos mejor que hace un año", especialmente por la bajada de los precios del gas, derivada de la diversificación de los suministros, el crecimiento de las renovables y las medidas de eficiencia energética.

No obstante, ha indicado que "no hay certidumbre sobre el comportamiento que podría tener el precio del gas en el medio plazo", y ha agregado que, "por ello, no debemos bajar la guardia".

Bogas, que ha destacado que los salarios de la plantilla se han revalorizado un 5,9% tras el alza de la inflación en 2022, también se ha referido a la revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

En su opinión, es necesario revisar y adaptar algunas de las hipótesis y escenarios del PNIEC para dar firmeza al sistema durante la transición energética; así como todo lo que concierne a permisos y su impacto en el despliegue de renovables, además de dar seguridad jurídica a las inversiones en redes de distribución y puntos de recarga de vehículos eléctricos.

Endesa va a mantener un diálogo "fluido y permanente" con el Gobierno y con las instituciones para que las políticas energéticas que se apliquen "sean beneficiosas para el conjunto de la ciudadanía", ha precisado.