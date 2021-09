Así es FIRE, jubilación a los 40 (o antes)

Existe un movimiento a nivel mundial que está adquiriendo gran popularidad entre la población más joven de trabajadores. Su éxito radica en un modelo básico que permite una jubilación antes de los 50 años de edad.

El programa se conoce como FIRE, financial independence, retire early, o en español "independencia financiera, retiro temprano", y consiste en vivir de la forma más austera posible de manera que se consiga ahorrar la mitad de los ingresos entre los 20 y los 40 años. Según la BBC, cada mes crecen más los adeptos de este mecanismo de ahorro, considerado ya como una filosofía de vida.

La clave: independencia financiera

Según las bases de los participantes en este proceso, la clave se encuentra justamente en la independencia financiera. Vivir de una manera más simple, sin gastos adicionales tan solo los necesarios para vivir provocaría que contáramos con un fondo de ahorro suficiente. De esta manera, así se podría dedicar más tiempo a otros menesteres que solo generar ingresos.

La idea existe desde siempre pero el desarrollo de Internet ha permitido que el movimiento FIRE obtenga una consolidación sin precedentes en la actualidad. Existe toda una comunidad creada en torno a este mecanismo, desde podcasts o blogs hasta foros de discusión, donde existen consejos para conseguir una vida más austera.

La creencia popular es que la mayoría de jóvenes hoy día no están ahorrando lo que deberían para cuando les legue el momento de la jubilación. Sin embargo, el auge de FIRE lo pone en contradicho. De hecho, los jóvenes de Reino Unido ahorran una media de un 4,6 % de su nómina para su futura jubilación. No obstante, los seguidores de FIRE destinan la mitad de sus salarios para este retiro, al mismo tiempo que procuran gastar lo menos posible. Para empezar con este método, los participantes del programa recomiendan ir recortando gastos innecesarios de manera que esto no repercuta en nuestro bienestar, e ir aumentando progresivamente. El principal objetivo es alcanzar unos ingresos para lograr un retiro temprano, pudiendo elegir si abandonar el trabajo definitivamente o adaptarlo según el tiempo que queramos trabajar.

Los principales detractores del sistema abogan que hay objetivos demasiado altos de ahorros que, a priori, resultan inalcanzables, incluso siguiendo FIRE. Otro de los puntos más criticados es el desconocimiento de cuánto dinero necesitaría una persona para jubilarse a los 30 o a los 40 años, ya que existe una gran subestimación de la cantidad necesaria.

La mayoría de participantes se rige por la regla del 4 %, esto es, que una persona retire el 4 % de una inversión y su ingreso consista de los intereses y dividendos, sin tener que gastar capital. Así que la principal base de FIRE es ahorrar hasta 25 veces el gasto necesario. No obstante, según los expertos las matemáticas no cuadrarían para el programa, ya que no podemos conocer los años que quedarían por vivir.