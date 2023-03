El Gobierno carga contra la marcha de Ferrovial a Países Bajos: "Se lo debe todo a España"

La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha mantenido esta mañana una conversación con el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, en la que le ha expresado "claramente" su "rechazo" por la "errónea" decisión de trasladar la sede de la empresa a Países Bajos."No comparto una decisión que parece que va en contra del interés y la imagen de nuestro país", ha afeado Calviño en una entrevista en La Sexta, al tiempo ha criticado especialmente el "gesto" con respecto a España de una de sus empresas emblemáticas.Estas empresas "le deben todo a España, porque han crecido y se han desarrollado gracias a la contribución del sector público y de todos los ciudadanos españoles" y por ello, a su juicio, tendrían que "demostrar su compromiso con el país".La vicepresidenta ha defendido que la decisión "no tiene nada que ver con el Gobierno", ya que la propia empresa ha aludido a cuestiones relacionadas con la cotización internacional de sus acciones, aunque el "gesto con respecto a España" le ha parecido "rechazable".Calviño ha apuntado además que la decisión de trasladar la sede es "doblemente paradójica" porque se produce en un momento en que "España está atrayendo más inversión internacional que nunca" y de "modernización sin precedentes".Fuentes ministeriales han confirmado a EFE que Calviño ha llamado por teléfono a Del Pino para conversar sobre la decisión de la empresa de migrar la sede social de la firma de infraestructuras fuera de España, un contacto que la propia vicepresidenta ha calificado de "cordial pero firme".Las mismas fuentes han explicado que el Gobierno "está pendiente" de conocer los detalles de esta decisión "para analizar y seguir de cerca las posibles implicaciones de esta errónea decisión".

Una decisión inaceptable

"Se trata de una empresa que debe todo a España", comentan desde Economía, que considera que no es "aceptable" que una compañía que "ha nacido y crecido en España y gracias a la inversión pública de los ciudadanos españoles muestre esta falta de compromiso con su país".En ese sentido, las citadas fuentes recuerdan que España está inmersa en un proceso de inversión pública y de modernización "sin precedentes" en los sectores en que está presente el grupo Ferrovial.

Por su parte La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha lamentado la decision de Ferrovial, aunque ha recordado que más del 80 % del beneficio del grupo procede de otros países y, por lo tanto, no tributa en España.En declaraciones a los medios, Montero ha destacado que "no hay ningún riesgo de que la parte de inversión que estaba en España se vaya a desplazar", lo que implica que esa parte del negocio seguirá tributando en el país y se mantendrán los puestos de trabajo.Esta reacción desde el Gobierno tiene lugar un día después de que Ferrovial, coincidiendo con la presentación de sus resultados anuales anunciara el martes que propondrá a sus accionistas trasladar su sede a Países Bajos y empezar a cotizar también en EEUU, donde espera darse conocer y tener así un mayor acceso a capital.Ferrovial ha insistido en que esta "reestructuración", que se votará en el segundo o tercer trimestre de este mismo año, no afectará a sus planes de inversión en España, un país que permanecerá como "principal fuente de desarrollo de talento".Fundada a comienzos de la década de los 50 por Rafael del Pino y Moreno, el grupo tiene su sede en Madrid, cuenta con cerca de 63.000 empleados y está presidido por Rafael del Pino Calvo-Sotelo, hijo del fundador y una de las mayores fortunas de España.