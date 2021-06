Gobierno y sindicatos anuncian un inminente acuerdo sobre pensiones

Desde Santander, los líderes de las centrales sindicales fueron los primeros en confirmar que el acuerdo para la reforma del sistema de pensiones es inminente. Incluso que lo esperan firmar al inicio de la próxima semana.

El avance del diálogo social en esta materia fue también confirmada desde el Gobierno por la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.El acuerdo lo ha facilitado la inclusión de la derogación del factor de sostenibilidad y éste está listo a falta de algunos “flecos”.

Fuentes del diálogo social, señalaron a la agencia Efe que en los últimos días se habría desbloqueado el tema del factor de sostenibilidad, que mantenía encallado el acuerdo, con una postura que satisface a todas las partes.

Los sindicatos, como reconocieron este miércoles sus líderes, Unai Sordo y Pepe Álvarez, secretarios generales de CCOO y de UGT, respectivamente, en su participación en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIPM) organizados por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) se han mantenido firmes en no firmar si no se derogaba el factor de sostenibilidad.

Pepe Álvarez celebró en el Palacio de la Magdalena que con este acuerdo, que insistió en que no está cerrado porque faltas esos “flecos, sobre los que prefirió no hablar, que se suprima por completo las reformas posteriores a 2011. “Nos parece fundamental situarnos en 2011 y sentar las bases para un nuevo acuerdo que con toda seguridad será más complejo porque tendremos que abordar los aspectos de reequilibrio de las cuentas de la Seguridad Social y en ese proceso no será tan fácil llegar a un acuerdo”, aseguró Álvarez.

El líder de UGT explicó que éste es un primer acuerdo que contiene la vuelta a la revalorización de las pensiones con la inflación y la eliminación del factor que penaliza una mayor esperanza de vida y que que todavía queda por delante la negociación de un segundo paquete sobre ingresos y gastos del sistema.

Sordo, por su parte, avanzó que para sostener el sistema de pensiones “va a tener que haber trasferencias porque las cotizaciones no serán suficientes”.

Ambos secretarios generales también fueron claros respecto a la revalorización del Salario Mínimo Interprofesional. CCOO y UGT no cejan en su reivindicación de que el Gobierno apruebe una revalorización y el SMI se acerque más al objetivo del 60% del salario medio. Sordo fue nítido al contestar que se movilizarán si el Ejecutivo no aprueba el alza, postura que fue refrendada por Álvarez.