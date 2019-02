La reputación como un intangible que genera valor al negocio

La directiva defiende la gestión del cambio de sede en octubre de 2017

Si en los últimos tiempos Caixabank ha vivido una crisis importante, ésa fue la que afrontó cuando en Cataluña se vivió el referémdum ilegal de octubre de 2017. El auditorio era consciente de ello y por eso preguntó a la directora ejecutiva deComunicación, Relaciones Institucionales, Marca y RSC de Caixabank, María Luisa Martínez Gistau.

La integrante del comité de dirección del banco no eludió la cuestión: “El mes más duro fue el de octubre de 2017, en el que hubo que tomar decisiones en tiempo y forma en un momento my critico”. Algo que hicieron, dijo, las entidades que tienen “un ADN catalán”.

“En los inicios de octubre, la situación política y social catalana generó una desconfianza, que influyó en los mercados que operan y en los clientes de dentro y de fuera de Cataluña”, explicó Martínez Gistau antes de relatar que desde el equipo directivo del banco “se tomó una decisión financiera y técnica muy difícil: trasladar la sede social de Barcelona a Valencia”.

Y se hizo para hacer frente a esa desconfianza. Porque “el sector financiero se basa en la confianza”, dijo a los asistentes a su ponencia.

Reconoció que fue una “época muy dura, pero cuando se tomó la decisión, la tensión fue decreciendo. La medida fue rápida, en el momento que había que hacerla”, defendió Martínez Gistau. “La decisión fue la correcta, me sentí orgullosa de formar parte de tomarla”, confesó.

También recordó que La Caixa y Caixabank han sido siempre entidades “con independencia política, en las que, en 114 años, nunca ha habido dirigentes políticos”.

“Somos una institución privada sin cuota política”, señaló antes de reconocer que eso ha sido así por gestores como Isidro Fainé, ex presidente del banco y presidente de laFundación La Caixa.