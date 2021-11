Los Millennials, una generación que invierte de cara al futuro

Samuel Johnson, uno de los poetas más influyentes de Inglaterra, afirmó que “la persona que sabe gastar y ahorrar es la más feliz, porque disfruta con ambas cosas”. En los tiempos que corren, tras una crisis sanitaria sin paliativos y otra económica que comienza a aflorar, la paciencia, el conocimiento y el saber hacer deben ser fundamentales para una generación, la de los Millennials, que empieza a preocuparse por el devenir económico de los próximos años.

Para ello, Grupo Joly y Acciona llevaron a cabo en el día de ayer un encuentro en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla que trató sobre el tema Ahorro para milenials. Ante la atenta mirada del prometedor y joven alumnado, quisieron dar su punto de vista cinco expertos en la materia: Jorge Fuentes, gestor de Renta Variable Internacional de Bestinver; Luis Pita, autor de Ten peor coche que tu vecino; Natalia de Santiago, autora de Invierte en ti; Ramón Padilla, delegado territorial del CSA de EFPA España en Andalucía Occidental; y Carmen Barroso, Vicerrectora de Análisis y Planificación Estratégica de la Universidad de Sevilla.

Magdalena Trillo, Asesora de Transformación Digital de Grupo Joly y moderadora del coloquio, puso sobre la mesa el primero de los temas a tratar, que no fue otro que el futuro que le espera a los jóvenes y la concepción con la que n afrontar el ahorro. El primero en tomar la palabra fue Jorge Fuentes, gestor de Renta Variable Internacional de Bestinver, que afirmó que “no hay que preocuparse, sino ocuparse y desdramatizar el futuro”. En este sentido, aseguró que todas las generaciones anteriores, con las mismas problemáticas, “han sido felices y han tenido trabajos dignos. Todo radica en afrontar el futuro con ilusión y ganas”. Por otro lado, Fuentes quiso apuntar que “no hay que empezar a ahorrar ya para tener una pensión, más bien invertir”, una inversión que se debe dar a largo plazo.

Por su parte, Natalia de Santiago, autora de Invierte en ti, expuso que “hay que tener preocupación e inquietud por aprender y saber un poco más”. Los jóvenes “tienen una vida muy larga por delante y aunque todo va muy deprisa y cambia mucho, esto hará que la vida laboral y financiera sea proactiva y, por tanto, más trepidante e independiente”. Para cerrar su primera intervención quiso apuntar que el ahorro “es un instrumento financiero que vale para repartir el dinero a lo largo del tiempo”.

Luis Pita, autor de Ten peor coche que tu vecino, aclaró que no hay que hablar sobre pensiones, “sino hablar del hoy, de encontrar trabajo y estar bien para más tarde conseguir llegar a un momento en el que el dinero no preocupe”. Ahora bien, “hay que enfocar todos los esfuerzos en tener libertad financiera”, algo que se consigue a través de “un buen colchón financiero que te permita centrarte en otros aspectos de la vida”.

Ramón Padilla, delegado territorial del CSA de EFPA España en Andalucía Occidental, comentó que no hay que preocuparse ya que “el futuro laboral es incierto, pero así es la vida”. Padilla corroboró que “hay que ser proactivo y ocuparse”, características que van ligadas no al tener sino a “empezar a cambiar y tener un hábito”, un hábito que puede cambiar el devenir de absolutamente todo.

Todas las generaciones se han enfrentado a contextos distintos, pero esta generación bebe de la inmediatez, de obtener éxito cuanto antes. En relación a esto, Carmen Barroso, Vicerrectora de Análisis y Planificación Estratégica de la Universidad de Sevilla, centró su argumento en la necesidad de tener “dedicación y tiempo”. Barroso ve comprensible “preocuparse por el futuro laboral”, pero esa preocupación sustentarse y apoyarse “en la educación financiera. Todos debemos aprender conceptos básicos para tener la intención de ahorrar”.

Al hilo de la esencialidad de la educación financiera, se quiso diferenciar el concepto de ahorro con el de inversión. Para ello, Ramón Padilla tomó la palabra afirmando que “el objetivo claro de una planificación es que el dinero no sea una preocupación”. Padilla quiso explicar el ahorro como “ese dinero que no se pone a trabajar, un dinero que se convierte en inversión cuando comienza a hacerlo”.

En el aire se respiraba la inflación, enemiga por antonomasia del ahorrador, una figura que, según Jorge Fuentes, “transformarse en inversor”. La cuestión no radica en el “aquí y ahora. La inflación es un aspecto negativo, pero la inversión es justo lo contrario”. La inversión hacerse “a largo plazo, fijando un objetivo y sin erosionar el valor de nuestros ahorros”. Habló además del concepto interés compuesto, un concepto vital que “hace que las cosas se vuelvan cada vez más grandes y que consigue componer los ahorros a largo plazo y que es muy atractivo”.

Natalia de Santiago quiso incidir en la idea de que “el dinero son cantidades en un momento dado. El tiempo es igual o más importante que la cantidad”, una afirmación que explica a la perfección el denominado interés compuesto. Por tanto, la riqueza no se mide en millones. El dinero y el tiempo no se pueden separar, “la riqueza se coge mirando todo lo que tienes y dividiendo por tu ritmo de gasto porque eso será lo que realmente te dará una idea clara”. Para dilucidar estas ideas, Natalia de Santiago aseguró que existen “diferentes herramientas como el ahorro o la deuda al yo del futuro”. Todas ellas sirven para “hacer todo más llevadero” a una generación que “es distinta y no tiene más remedio que ser inversora”.

Para Luis Pita no todo son malas noticias, sino que se también enfocar el futuro en las buenas. Pita aclaró que, en la actualidad, la mayoría de jóvenes “no tienen deudas y tienen todo el tiempo del mundo para hacer que el dinero crezca”. Para Luis Pita la libertad financiera se consigue a través del “sobregasto, sobreahorro y sobreinversión”, conceptos que trataron ampliamente durante el encuentro. Por último, aconsejó que el ahorro “no se lleve a cabo a final de mes, sino que realizarse a principios del mismo”.

De cara al contexto y la situación con respecto a otros países de Europa, Carmen Barroso argumentó que “aunque todas las generaciones han tenido sus problemas, la actual y las venideras sí tienen más oportunidades que enriquecen todo”. Sobre estas palabras, Ramón Padilla apuntó que la realidad es que “sí hay diferencia entre España y los diferentes países de la Unión Europea”. Aun así, diferencias aparte, Barroso aseveró que “hay que seguir viviendo, algo que no es fácil. Hay que realizar presupuestos y acostumbrarnos a vivir con ese colchón que nos permitirá arriesgar en un futuro con la máxima seguridad posible”. Un futuro que, según su experiencia, se fundamenta en el “conocimiento y el emprendimiento”.

Para cerrar el encuentro, los expertos dieron las últimas pinceladas a un tema que necesita de mucho debate. Por un lado, Jorge Fuentes cerró su participación apuntando sobre la bolsa que invertir “es divertido” y para ello se tener en cuenta que hay que hacerlo “en lo que te guste, apostar por aquello que te crea inquietud”.

Natalia de Santiago se despidió de los presentes corroborando que “hay que ocuparse de todo esto, informarse en algo que repercurtirá en el bien financiero”. Sobre esto, Ramón Padilla apuntó que “la libertad financiera se conseguirá si prestamos atención a algo tan vital como el tiempo”. Por último, Carmen Barroso instó a los presentes a “aprovechar las oportunidades”