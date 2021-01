Pasarela Digital Única, visita obligada para los que quieren trabajar en la UE

¿Estás pensando en viajar por Europa? ¿Estás optando a un puesto de trabajo fuera de España pero dentro de la Unión Europea? ¿Te apetecería vivir o estudiar en un futuro próximo en Paris, Berlín, Amsterdam o Bruselas? ¿Necesitas consejos sobre cómo crear una empresa o recibir asistencia sanitaria en otros Estados de la Unión Europea? Desde el pasado 12 de diciembre tu sitio de referencia debe ser la Pasarela Digital Única.

Ocurre con demasiada frecuencia que los ciudadanos y empresas de la UE aspiran a moverse u operar en otro país de la UE y se encuentran con numerosas trabas y desinformación sobre las normas que rigen en los distintos ámbitos o sobre los pasos necesarios para llevar a cabo los procedimientos que se requieren.

De dicha demanda, y de las colaboración de los diferentes países a través del Parlamento Europeo y el Consejo de Europa, surge el Reglamento que da luz verdea la Pasarela Digital Única, a través de la cual los ciudadanos y empresas que accedan al portal Tu Europa encontrarán información fiable y de calidad sobre las normas y requisitos que deben cumplir en virtud del derecho de la Unión Europea (UE), así como la asistencia necesaria para ejercer sus derechos a la libre circulación tanto en el ámbito personal como profesional. Disponibles siempre en todos los idiomas oficiales de la UE.

