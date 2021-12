Promover un salario mínimo adecuado, objetivo de la UE

Los ministros de Empleo de la Unión Europea dieron este lunes luz verde a la propuesta de directiva para garantizar unos salarios mínimos adecuados, con la que se pretende impulsar el incremento de esos sueldos y evitar que los trabajadores vivan en la pobreza.

Los países respaldaron el mandato para negociar esa norma con la Eurocámara, el otro colegislador comunitario con el que los Estados deberán lograr un acuerdo para que la directiva pueda entrar en vigor.

“Este es un paso importante, el logrado hoy, con el que mostramos que Europa no debería ser el lugar en el que la gente no puede vivir de su trabajo, que tenemos que tener salarios justos, que, especialmente, no tenemos que construir nuestra competitividad sobre salarios bajos con los que nadie puede tener una vida decente”, declaró el comisario europeo de Empleo, Nicolas Schmit.

Sin embargo, Schmit reconoció en rueda de prensa que tenía “algunas dudas” de que se fuera a lograr el pacto.

Solo Hungría y Dinamarca votaron en contra, mientras que Alemania se abstuvo porque aún no ha tomado posesión el nuevo Gobierno.

Austria también optó por la abstención y, según Schmit, “pidió más reflexión”.

Schmit asumió que las negociaciones con la Eurocámara “no serán fáciles”, pero confió en que la directiva esté en vigor “en un futuro bastante cercano”.

El Consejo, que representa a los países, indicó en un comunicado que aquellos con una alta cobertura de la negociación colectiva "tienden a tener una menor proporción de trabajadores con salarios bajos y salarios mínimos más altos".

Por ese motivo, los ministros acordaron que los países deben promover "el fortalecimiento de la capacidad de los interlocutores sociales para participar en la negociación colectiva".

"Si su cobertura de negociación colectiva es inferior al 70 %, también deben establecer un plan de acción para promover la negociación colectiva", constató el Consejo.

Con el fin de promover salarios mínimos adecuados "y lograr condiciones de trabajo y vida decentes", los Estados miembros con salarios mínimos fijados por ley deben establecer un procedimiento "para fijar y actualizar estos salarios mínimos de acuerdo con un conjunto de criterios estables y claros".

Los salarios mínimos "se actualizarán de manera periódica y oportuna" y podrán "ajustarse mediante mecanismos de indexación automática".

Los ministros también acordaron medidas para mejorar el acceso efectivo de los trabajadores al salario mínimo, como "controles e inspecciones adecuados, información fácilmente accesible sobre la protección del salario mínimo, un recordatorio de las normas existentes sobre contratación pública y un derecho a reparación y sanciones para los empleadores que no cumplan".

El texto acordado prevé que los Estados miembros deban monitorizar la cobertura y adecuación de los salarios mínimos, y se les pedirá que informen cada dos años a la Comisión Europea sobre la tasa de cobertura de la negociación colectiva, el nivel de los salarios mínimos fijados por ley y la proporción de trabajadores cubiertos por ellos.

El comisario Schmit recordó que “nunca ha sido cuestión de fijar un salario mínimo europeo”, ya que los tratados comunitarios no dan esa competencia a la Unión.

“Está claramente prohibido por los tratados, no era nuestra ambición porque no sería posible. Lo que queremos es crear un marco en el que deberá evolucionar la fijación del salario mínimo, por supuesto, siempre, a nivel nacional”, explicó.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, recordó que la directiva "respeta las legislaciones nacionales y, eso sí, establece un mínimo común para todos los Estados miembros".

Dijo que "por fin Europa va a contar" con una legislación "que es la mejor herramienta para luchar contra la pobreza laboral", aunque España había defendido "una posición más ambiciosa".

"Pero lo relevante era que Europa contase con esta herramienta", expuso, y calificó de "histórico" que se vaya a poder tener la directiva.

Eliminar la brecha de género

Los ministros también respaldaron un proyecto legislativo que plantea medidas para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres.

La propuesta busca garantizar que los empleados y empleadas reciban el mismo salario por un mismo trabajo o por un trabajo de igual valor "a través de un conjunto de medidas vinculantes sobre transparencia retributiva", indicó el Consejo.

La brecha retributiva de sexo en la UE se sitúa en torno al 14 %, lo que significa que las mujeres ganan de media por hora un 14 % menos que los hombres.

En una rueda de prensa, la comisaria de Igualdad, Helena Dalli, agradeció que los Veintisiete hayan dado "un paso importante" para cerrar la brecha de género.