Los grupos R. Queraltó, Cuatrogasa y Gallo ganan los Premios Andalucía Management 2022

Los grupos R. Queraltó, Cuatrogasa y Gallo han sido los galardonados en esta nueva entrega de los Premios Andalucía Management 2022, en las categorías de Empresa Familiar, Impacto Social y Desarrollo Empresarial, respectivamente.

Estos galardones, que han contado con la participación de 253 candidaturas, se entregarán el próximo 22 de noviembre en Andalucía Management, el mayor encuentro de empresarios y directivos de Andalucía, que tendrá lugar en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.

El objetivo de estos premios es poner en valor a las empresas y personalidades que están impulsando la economía andaluza gracias a su continua apuesta por la innovación, la internacionalización, la sostenibilidad o la creación de empleo. En este sentido, estos premios se han convertido en uno de los más prestigiosos del panorama empresarial andaluz y español ya que, a lo largo de esta década, ha sido obtenido por firmas de la talla de González Byass, Covap, Aertec, Cosentino, Osborne, Mayoral, Fuerte Hoteles o Ángel Camacho, entre otros. En la pasada edición los ganadores fueron Bodegas Barbadillo, Grupo Migasa y Kimitec.

El Premio a la Empresa Familiar es para el Grupo R. Queraltó. Esta empresa de alma digital es un gran referente del tejido empresarial andaluz desde su nacimiento en 1898. Desde entonces ha sido capaz de evolucionar y aprovechar la transformación digital como una oportunidad para la fabricación y distribución del equipamiento hospitalario, material médico y productos para la salud y el bienestar, que proveen y exportan a más de 30 países. En sus nuevas líneas de negocio, han establecido una estrategia multidominio y multimarca, dirigida tanto al consumidor final B2C, mediante webs propias y marketplaces, como a otras plataformas profesionales B2B. La innovación digital en sus proyectos y el emprendimiento han hecho además que, tras casi 125 años de experiencia en el sector salud, sean líderes europeos. Cuatro generaciones que, además, mantienen la visión y los valores que forjaron en sus inicios como empresa familiar.

En la categoría de Impacto Social, el premio Andalucía Management 2022 ha recaído en Grupo Cuatrogasa, la fabricante sevillana de guantes y útiles de limpieza que, a través de sus marcas Bayeco y Cuatrogasa, ha conseguido situarse como una empresa referente a nivel internacional. El compromiso social forma parte del ADN de la compañía desde su fundación en 1985. Tanto es así que cuentan con un comité solidario formado por los propios empleados que coordina la colaboración con más de 15 asociaciones como la Fundación Vicente Ferrer, la Asociación ELA Andalucía o el Centro Educativo Nuestra Señora Reina de la Paz en Todonyang (Kenia), de la que es principal benefactor y que visitan todos los años las nuevas incorporaciones a la plantilla. Su famoso Evento Benéfico Anual es ya tradición en Sevilla, donde movilizan a colaboradores y amigos a favor de una causa benéfica. Su cultura empresarial es única y hacen gala de ella con su lema EVERYTHING IS POSSIBLE.

La compañía de alimentación Grupo Gallo ha sido la vencedora en la categoría de Desarrollo Empresarial, reconociendo el carácter innovador y emprendedor que, desde su fundación en 1946, abrió el camino del trigo duro en España y la llegada de la pasta a los hogares españoles. Hoy Grupo Gallo se configura como la empresa líder en el sector de la fabricación y la comercialización de pastas en nuestro país, con presencia en más de 40 países, gracias a una firme apuesta por la calidad y una clara vocación de crecimiento, que la convierten en un gran referente del tejido empresarial andaluz y español. Desde 2021, la compañía centraliza la producción de pasta seca en la planta cordobesa ubicada desde 1958 en El Carpio. Actualmente, Grupo Gallo cuenta con cuatro plantas de producción asociadas a una especialidad productiva diferenciada: para pasta seca, pasta fresca, pasta Sin Gluten y especialidades orientales. Tras la incorporación de la nueva línea de recetas orientales y el lanzamiento de la nueva variedad de pasta elaborada 100% con harina de legumbre, Grupo Gallo avanza en el desarrollo de nuevas categorías satélite que permitan reforzar su liderazgo y su compromiso con la creación de soluciones innovadoras, nutritivas y asequibles que se adapten a las necesidades de ayer, de hoy y de mañana.

El jurado de los Premios Andalucía Management 2022 ha estado compuesto por Maite González (Directora Regional de MAPFRE RE para Europa del Sur, Oriente Medio y África), Ana Plaza (Consejera Independiente en varias empresas y organizaciones de diferentes sectores), Adriana Hoyos (Consultora Estratégica, Profesora de IE University y Senior Fellow de la Universidad de Harvard), José Vilches (Director de Innovación Europa de Campofrío Food Group), Roger Domingo (Director Editorial en Grupo Planeta y Mentor de Autores), Manuel Guerrero (Director de Banca Seguros en Unicaja Banco) y José Carlos Díez (Economista, Autor y Profesor de la Universidad de Alcalá), además de José Carpio (Director Territorial SUR en MAPFRE España) en representación de MAPFRE, como patrocinador de los premios.

Andalucía Management 2022 es el mayor encuentro anual de directivos y empresarios andaluces en el que participarán el exministro Alberto Ruiz-Gallardón, Enrique Dans, Senior advisor en innovación y transformación digital en IE Business School, la CEO de BBES International, Bisila Bokoko, el expresidente del Real Instituto Elcano, Emilio Lamo de Espinosa, el presidente de March R.S., Francisco Román, la socia fundadora del fondo Nexxus Iberia Private Equity, Maite Ballester y el tenor, José Manuel Zapata. El evento está patrocinado por Sage, Solunion, Cajamar, Extenda, Vithas, Orange y MAPFRE, como patrocinador de los premios. Con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, la Universidad Loyola, Hyundai y Suba.