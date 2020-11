Renovables, la oportunidad para que Andalucía lidere el cambio energético.

El compromiso de Europa para luchar contra el cambio climático a través del plan de reactivación económica, ofrece una oportunidad a España, y en concreto a Andalucía, de hacer frente a los efectos adversos que está dejando la pandemia del coronavirus.El Gobierno ya ha enviado al Congreso la ley de Cambio Climático y Bruselas ya tiene en sus manos el PNIEC, que permitirá invertir hasta 241.000 millones de euros y la creación 350.000 empleos. Una ley que también contempla la reducciones de las emisiones de CO2, la eficiencia energética, la electrificación y el nuevo impulso a las energías renovables. Para analizar la situación actual de las renovables y su implementación en Andalucía, se celebró ayer online un encuentro organizado por Grupo Joly y Acciona. Bajo el título de Renovables, una apuesta a la crisis, representantes de las administraciones, el empresariado y de la universidad pusieron en común su visión de la transición a este nuevo modelo energético.

Todos los participantes coincidieron en señalar que las renovables es una buena salida a la crisis de la Covid-19 pero no la única, ya que estas energías verdes son solo una de las patas del modelo energético previsto para los próximos años.José Manuel Torres, director técnico y de Planificación Energética de la Agencia Andaluza de la Energía, recordó que en la lucha contra el “cambio climático en el que estamos inmersos hay que cambiar el modelo de energías fósiles a uno sostenible donde las renovables son la base, pero no lo son todo”. Por eso, las ayudas europeas “son para la conformación de nuevo modelo en el que Andalucía tiene una gran ventaja para ser actor fundamental porque los recursos para las renovables los tenemos, aunque también hay carencias en infraestructuras”. Y es que, los retos son muchos: el consumo térmico, energía para la movilidad, la gestión de la eléctrica..., “Entiendo que tenemos argumentos para pedir que se solucionen los problemas y estar en el camino de ser líderes en esta transición”.

Desde el mundo académico, Jesús Riquelme, catedrático y director del Máster de Sistemas de Energía Eléctrica de la Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla (ETSI), también ve estas carencias y añade una más, “no tenemos fábricas de equipamiento (placas fotovoltaicas, baterías, etc.) vamos muy atrás y una mejora en infraestructuras le vendría bien a la red de transporte para poder así exportar renovables”. Además, apuntó Riquelme, la industria es el sector mejor preparado en este asunto, pero la ciudadanía es el peor porque lo tiene más difícil para hacer cambios (reformas en casa, autoconsumo o coche eléctrico) y también de mentalidad”. Una opinión que Víctor Marcos, director de Energías Renovables y Mercado Eléctrico del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) compartió afirmando que “hay que concienciar al ciudadano a tomar partido, hacerlo partícipe de la transición. Es muy importante la estrategia nacional de autoconsumo, para la que se está desarrollando normativa que falta para aplicar en España”. En cuanto a la parte positiva, tanto Riquelme como Marcos nombraron el funcionamiento de la energía eólica en España, el hidrógeno, la hoja de ruta del biogás, la biomasa o la creación de miles de empleos “en un sector donde no hay paro y para el que las universidades tenemos que seguir formando, animando a los estudiantes a hacer carreras técnicas”, aseguró el catedrático. También desde punto vista empresarial andaluz se piensa que “las empresas han hecho muy bien las cosas, tenemos mucha fortaleza”, afirmó Carlos Rojo, director general de la Asociación de Energías Renovables de Andalucía (CLANER). Las renovables en Andalucía han invertido mucho gracias a las grandes compañías pero también “las empresas auxiliares que han sabido adaptarse e innovar para competir con España y de otras regiones europeas o mundiales. El mejor ingeniero en renovables es español, sin lugar a dudas”. Y esa fortaleza, continuó Rojo, “no la debemos de perder. El sector lo ha pasado muy mal por errores que hemos cometido y por una sobrerregulación, a veces”.

Para cumplir con los objetivos de la “reducción verde de la eléctrica en Andalucía el esfuerzo inversor ha de ser enorme y los empresarios estamos dispuestos a generar riqueza y a la apuesta tecnológica”, para lo que pide a la administración otro esfuerzo “para tramitar para tramitar la ingente cantidad de expedientes que se espera. Nosotros lo necesitamos y celebramos”. Si esos expedientes no salen adelante “y no hay una red de grandes autopistas verdes que nos conecten a los grandes núcleos de consumo de toda España, no podremos evacuar toda la energía” que genera la comunidad andaluza.

Las ayudas europeas no son solo para las renovables, sino para todo el sector

En resumen, la puesta por las renovables, la descarbonización y el cuidado planeta a nivel mundial que se trasladan a los planes de la UE y después a cada país miembro es el panorama actual “donde estamos muy contentos de que España haya vuelto a la cabeza de las renovables”, sentenció Marta Fernández Bordons, directora de Desarrollo de Negocio en España de Energía de Acciona. “Tenemos por delante una oportunidad maravillosa para aprovechar los recursos energéticos en España que son enormes. Acciona es pionera en la generación de renovables con más de 25 años de trabajo en todas las tecnologías eólica fotovoltaica, biomasa, termosolar, incluso en plantas de almacenamiento y energía solar flotante en embalses”.

Acciona, prosiguió Marta Fernández, “apuesta e invierte en Andalucía con 550 megawatios y un plan muy ambicioso en volumen de proyectos”. En este sentido, como los anteriores participantes en el encuentro digital, recordó que “desarrollar los proyectos es una tarea muy complicada y pedimos a la administración que se dote de recursos para que avancen, porque queremos invertir y cuanto antes”. Son conscientes los empresarios que la administración muchas veces no cuenta con los equipos suficientes para acelerar el proceso, siempre cumpliendo la ley, y “eso no puede ser. Si apuesta por renovables, la administración tiene que estar comprometida y con recursos”, afirmó Marta Fernández.

La nueva ley permitirá invertir 241.000 millones de euros y 350.000 empleos

Por alusiones, el director técnico y de Planificación Energética de la Agencia Andaluza de la Energía, José Manuel Torres alegó que las administraciones trabajan con los tiempos que les exigen las normativas y no se pueden agilizar. También señaló que la “aplicación de los fondos europeos es al conjunto de cambio del sistema” y que el sector energético está liberalizado y, “ en esta economía de mercado hay una demanda que a la que hay que entrar por el bolsillo. La gente tiene que ser consciente del cambio climático pero también entrarle por el bolsillo y no pedirles un sobreesfuerzo “ para cambiar a una energía más verde. Y es que, vieron necesario los participantes en el encuentro que los andaluces sepan “que las renovables hoy en día ya son más baratas que la energía convencional. Es un mensaje importante para la sociedad porque nos encontramos con el rechazo de mucha gente que piensa que las renovables son un gran negocio y caras como hace 20 años. Los fondos que se reciben no solo son para las renovables, sino también para proyectos innovadores que generen riqueza al país”, explicó Marta Fernández desde Acciona.

Por todo ello, como conclusión, en este nuevo modelo energético, en su transición y en el nuevo impulso de las energías verdes se hace indispensable la participación de las diferentes administraciones locales y regionales para la aplicación y distribución de las ayudas al sector. También la inversión y apuesta en proyectos innovadores de las empresas privadas y el cambio de conciencia social, donde el ciudadano apueste por un hogar o un negocio respetuoso con el medio ambiente.