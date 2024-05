Sabadell teme una fuga de talento y una parálisis del negocio por la OPA de BBVA

Banco Sabadell considera que la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) que ha anunciado BBVA sobre su capital expone al banco a "múltiples incertidumbres", entre las que se encuentra una posible fuga de talento y un coste de oportunidad por la parálisis que le impone el deber de pasividad.

"No es posible prever la duración del proceso de revisión regulatoria y autorización por la CNMV de la OPA (...) ni el resultado que, eventualmente, de ser aprobada, pueda tener la OPA", ha alertado Sabadell en su documento de registro universal, que es un folleto que publica anualmente.

Así, el banco liderado por César González-Bueno considera que existe una incertidumbre sobre las "eventuales consecuencias" que la OPA de BBVA tenga sobre los acuerdos estratégicos que tiene el banco en negocios de seguros de vida y generales, gestión de activos y depositaría institucional, así como del coste que pueda derivarse para el banco de la extinción de dichos acuerdos.

Cuando anunció la oferta, BBVA indicó que esperaba lograr unas sinergias de 850 millones de euros y unos costes de 1.450 millones de euros, que se traduciría en un consumo de 30 puntos básicos de capital. La semana pasada, González-Bueno indicó que los cálculos del consejo de Banco Sabadell es que los costes serían mucho más elevados. Por un lado, porque consideran optimista el múltiplo de costes/sinergias de 1,7 veces, cuando para Sabadell lo más ajustado serían tres veces, es decir, que para unas sinergias de 850 millones el coste alcanzaría los 2.550 millones.

Asimismo, el CEO de Sabadell recordó que el impacto que calcula BBVA no incluye la ruptura por las 'joint-ventures', especialmente las que Sabadell tiene con Amundi en gestión de activos y con Zurich en bancaseguros. "Esa cifra no la puedo dar porque no es pública, pero es significativa y el consejo también la incluyó", indicó la semana pasada.

La opinión del primer ejecutivo de Sabadell coincide en este punto con la de varios analistas del sector, que consideran que el cálculo de un gasto de capital de 30 puntos básicos para esta adquisición es optimista. Otro de los riesgos que enumera el banco en su documento de registro universal es la posible pérdida de personal cualificado que busque nuevas oportunidades "ante el riesgo de pérdida de su empleo en el caso de prosperar la OPA".

Como es habitual en estos casos, parte de las sinergias de costes proceden de la reducción de plantillas para evitar duplicidades. El propio presidente de BBVA, Carlos Torres, reconoció durante la rueda de prensa posterior al anuncio de la OPA, el 9 de mayo, que habrá salidas de empleados. No obstante, el objetivo de BBVA es que se haga con "medidas no traumáticas".

Finalmente, Sabadell ha avisado de que la OPA también supone una incertidumbre para el banco por las "posibles pérdidas de oportunidades de negocio como consecuencia de las limitaciones a la actuación de los órganos de administración y dirección de Banco de Sabadell durante la pendencia de la OPA".