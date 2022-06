¿Subirá la gasolina por encima de los 3 euros el litro este verano?

La llegada del verano suele ser un sinónimo claro de buenas noticias. Sin embargo, en este verano que está a la vuelta de la esquina las buenas noticias podrían verse empañadas por las tendencias negativas que llevan afectando desde hace algunos meses al bolsillo de muchos.

Con la situación mundial en plena convulsión, los precios no han hecho más que subir y ni siquiera el verano va a conseguir que esta situación se tome un respiro. Uno de los incrementos que trae más de cabeza a todos es el que afecta al precio de la gasolina.

Con la llegada del verano, aumentan notablemente los desplazamientos por carretera y con ello la importancia del precio de este combustible. Dicho precio volvió a marcar un máximo histórico la semana pasada al situarse a un precio medio de 1,917 euros el litro, según los datos difundidos por el Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE), que recoge el precio medio registrado en más de 11.400 estaciones de servicio españolas.

Por otro lado, el gasóleo se vendió a una media de 1,803 euros el litro, aplicado ya el descuento. De este modo, el incremento de ambos combustible respecto a la semana anterior fue de un 3,7 y un 5,1 %, respectivamente. La tendencia sigue al alza y no hay visos de que cambie drásticamente.

Ni siquiera la bonificación de 20 céntimos por litro que puso en marcha el gobierno para reducir el impacto de estos incrementos parece tener efecto. Esta y otras medidas, que en un principio iban a estar vigentes hasta el 30 de junio, han sido prorrogadas tres meses por el Ejecutivo.

Tres euros el litro de gasolina

Así las cosas, muchos temen que el precio del combustible alcance los 3 euros el litro, un dato demoledor para el bolsillo de los consumidores y que hace unos meses hubiera sido impensable.

Dicha situación podría tener lugar durante el verano ya que no se prevé que la tendencia cambie y se augura que a este ritmo llegará más pronto que tarde. Para que esto no ocurra no ayudan otros factores como la drástica subida del precio de barril de Brent y la devaluación del euro frente al dólar.

Según ha asegurado el director general de CEES, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, Nacho Rabadán, esta subida no es en absoluto descartable. "No hay nada que nos haga prever que vaya a haber una bajada de precios. Al revés, las señales son de que se pueden producir incrementos. No sabemos hasta dónde”, ha afirmado en declaraciones a El Español-Invertia.

De ocurrir esto, llenar un depósito de 50 litros costaría al bolsillo del consumidor 150 euros, una cifra desorbitante que quizá no sea ni mucho menos la más alta de los próximos meses.