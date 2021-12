The Banker elige a CaixaBank ‘Banco del Año 2021 en España’.

Caixabank ha sido reconocido Banco del Año 2021 en España (Bank of the Year 2021 in Spain) por la revista británica The Banker, del Grupo Financial Times. De esta manera, y por primera vez en su historia, CaixaBank recibe en un mismo año el máximo reconocimiento nacional por las publicaciones económicas The Banker, Euromoney (Mejor Banco en España 2021) y Global Finance (Mejor Banco en España 2021).La revista The Banker ha destacado a CaixaBank en un ejercicio en el que, tras su fusión con Bankia, se ha convertido en líder destacado del mercado español tanto en número de activos como de clientes, con cuotas de mercado reforzadas en los principales segmentos del negocio. Su modelo de negocio, muy diversificado y con mayor escala, su fortaleza financiera, su apuesta por la innovación continua y la excelencia de su servicio al cliente permiten a la entidad fijar una sólida base para asegurar su rentabilidad sostenible en un entorno altamente competitivo.Para José Ignacio Goirigolzarri, presidente de CaixaBank: “Este galardón pone en valor la apuesta decidida del banco por el crecimiento, la innovación y el modelo de banca socialmente responsable. CaixaBank es hoy una entidad más grande, sostenible y sólida, con vocación de liderazgo, y preparada para afrontar los desafíos del sector financiero europeo actual, manteniéndose fiel a su compromiso con la sociedad y la retribución a sus accionistas. Los múltiples reconocimientos internacionales nos animan a seguir trabajando en nuestra manera diferente de hacer banca, más cercana y responsable”. Por su parte, para Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, el premio llega en un momento muy importante para el banco: “2021 ha sido un ejercicio excepcional para CaixaBank, con una intensa actividad comercial, un balance reforzado con sólidos niveles de capital y liquidez, y un complejo proceso de integración que se ha completado con éxito. Por ello, este reconocimiento es, sobre todo, para nuestros empleados, gracias a cuyo esfuerzo hemos podido seguir apoyando a nuestros clientes y ayudando en la financiación de empresas y familias en todo momento, contribuyendo a la recuperación económica y mitigando los impactos negativos de la pandemia”. CaixaBank ha consolidado en los últimos meses su volumen de negocio hasta alcanzar los más de 963.000 millones de euros (cierre de septiembre), con recursos totales de clientes de 607.331 millones de euros, un 46,2% más respecto a 2020. Mientras, la entidad ha reforzado su solidez financiera con óptimos niveles de capital y liquidez, con una ratio de capital CET1 de 13% y activos líquidos totales por más de 173.000 millones de euros.El banco cuenta con sólidas cuotas de mercado en España, con un 24,6% de los créditos a hogares y empresas, o un 21,6% de créditos al consumo, a cierre de septiembre. La cuota de mercado combinada de productos de ahorro a largo plazo alcanza el 29,2%, con una cuota del 33,8% en el segmento de planes de pensiones, y del 24,7% en el de fondos de inversión. En Portugal, la entidad ha consolidado su negocio a través de BPI, el cuarto mayor banco portugués por activos.

Innovación y liderazgo digital

Gracias a su estrategia de experiencia de cliente omnicanal, CaixaBank, además de contar con la mayor red comercial de la península, lidera la banca digital, con un porcentaje de clientes digitales del 71,4% (cierre de septiembre).En 2021, CaixaBank ha incorporado más innovaciones gracias al despliegue de ATM Now, una plataforma tecnológica que ofrece en los cajeros automáticos la misma experiencia de uso de la banca digital que la que se ofrece en móvil y web. De esta manera, CaixaBank se convertía en el primer banco del mundo en ofrecer una experiencia totalmente omnicanal, con idéntico nivel de calidad, imagen y servicio en todos sus canales digitales.

Banco español líder en financiación sostenible y bonos sociales

CaixaBank apoya, mediante su actividad, iniciativas y proyectos respetuosos con el medio ambiente, que contribuyen a prevenir y mitigar el cambio climático, a impulsar la transición hacia una economía baja en carbono y el desarrollo social. Ha movilizado más de 24.300 millones en financiación sostenible durante los nueve primeros meses de 2021, con más de 8.000 millones formalizados en financiación verde y ESG. Al mismo tiempo, CaixaBank también ha participado en la emisión de 16 bonos verdes, sostenibles o sociales, por un valor de 16.300 millones, situándose como el banco líder en España y Portugal.En 2021, la entidad financiera se ha situado en el quinto lugar de Europa en préstamos verdes y sostenibles en el League Tables Top Tier por volumen, según Refinitiv. Además, la revista estadounidense Global Finance ha elegido a CaixaBank Líder en bonos sociales en Europa Occidental 2021 en sus Sustainable Finance Awards, de nueva creación.

Amplio reconocimiento internacional

2021 ha sido para CaixaBank un año de múltiples reconocimientos internacionales. Además de obtener el máximo reconocimiento nacional por parte de las tres principales publicaciones económicas sectoriales -The Banker, Euromoney y Global Finance-, la prensa internacional ha galardonado a la entidad en múltiples ámbitos: Por el liderazgo estratégico y visión de futuro demostrados con la fusión con Bankia, CaixaBank ha recibido el premio a la ‘Mejor Transformación Bancaria en el Mundo 2021’ por la revista Euromoney.En el ámbito de la banca digital, CaixaBank ha sido elegido Mejor Banco digital en banca de particulares en España 2021 por Global Finance, que también lo reconoció con los galardones Mejor diseño web de banca de particulares en Europa Occidental 2021 y a CaixaBank Now como la Mejor aplicación móvil bancaria en Europa Occidental 2021.En cuanto a innovación, CaixaBank ha sido nombrado Banco más innovador del mundo 2021 en los premios EFMA-Accenture Banking Innovation Awards, así como ‘Banco más innovador en Europa Occidental 2021’ en los The Innovators Awards de Global Finance.

Finalmente, en cuanto al negocio de Banca Privada, las revistas The Banker y PWM han destacado a CaixaBank como la Mejor Entidad de Banca Privada en España 2021 y Mejor Entidad de Banca Privada de Europa en Análisis de Big Data e Inteligencia Artificial 2021. Asimismo, Global Finance la premió como Entidad de Banca Privada más Innovadora de Europa Occidental en los World’s Best Private Bank Awards 2022.

Sobre The Banker

The Banker es una publicación británica del Grupo Financial Times que proporciona información económica y financiera desde 1926 y cubre noticias de mercados; banca, regulación y riesgos; y transacciones y tecnología.