La UE concede una ayuda de 26,7 millones para modernizar el complejo minero de Cobre las Cruces

La Comisión Europea (CE) ha aprobado este miércoles una ayuda de 26,7 millones de euros que España quiere destinar a modernizar el complejo minero de Cobre las Cruces en la localidad de Gerena (Sevilla), según informó el Ejecutivo comunitario."El régimen contribuirá a los objetivos estratégicos de la UE relacionados con el Pacto Verde Europeo y el desarrollo regional", indicó la Comisión en un comunicado.España había notificado a la Comisión sus planes de ayuda a ese proyecto, destinado a mejorar y ampliar durante unos 20 años más la vida útil y la explotación.El régimen "ayudará a Cobre las Cruces a transformar su producción monometalúrgica, que extraía y producía exclusivamente cobre hasta la fecha, en una refinería polimetalúrgica. La refinería integrada mejorada será capaz de extraer y producir varios metales, concretamente cobre, cinc, plomo y plata" señaló la Comisión.La ayuda adoptará la forma de dos subvenciones directas por un valor total de 26,7 millones de euros.Según Bruselas, la nueva refinería "ofrecerá un medio más sostenible, eficiente y duradero para explotar y tratar los concentrados minerales de la Faja Pirítica Ibérica, que es una zona geográfica con una importante actividad minera que cruza el sur de Portugal y España"."Se prevé que el proyecto genere beneficios en términos de creación de empleo, formación y retención de mano de obra cualificada", añadió la CE.Para aprobar el régimen español, Bruselas ha tenido en cuenta las normas europeas que permiten las ayudas públicas destinadas a promover el desarrollo económico de regiones en las que el nivel de vida es anormalmente bajo o en las que existe una grave situación de subempleo, así como las directrices sobre ayudas regionales.En particular, la Comisión ha tomado en consideración que "el régimen de ayudas contribuirá al desarrollo económico y a la competitividad de una zona desfavorecida. En particular, tendrá un efecto positivo en el empleo al crear puestos de trabajo directos e indirectos en Gerena".Además, el proyecto "permitirá al beneficiario proseguir su explotación minera en la región durante unos veinte años más".Bruselas subrayó que el régimen de ayudas "tendrá un efecto incentivador", ya que la empresa no llevaría a cabo el proyecto de no mediar ayudas públicas.Asimismo, según el Ejecutivo comunitario "tendrá una incidencia limitada en la competencia y el comercio dentro de la UE".En particular, según la Comisión, "resulta necesario y adecuado para garantizar la transformación de la refinería de Cobre las Cruces, al tiempo que contribuye al desarrollo regional".Por último, el régimen de ayudas "es proporcionado, se limita al mínimo necesario para activar la inversión y no superará los importes máximos establecidos en el mapa español de ayudas regionales".Por todas esas razones, Bruselas ha dado luz verde a la ayuda española.El proyecto de la mina sevillana Cobre las Cruces de construir una nueva mina subterránea y una planta polimetalúrgica para producir cuatro metales (cobre, plomo, cinc y plata) podría estar en marcha en el año 2026.