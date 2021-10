Unai Sordo, reelegido con fuerte mayoría para liderar CCOO cuatro años más

El 12 Congreso Confederal de CCOO ha reelegido a Unai Sordo para que lidere el sindicato los próximos cuatro años con una fuerte mayoría, al lograr el apoyo del 93,74 % de los votos, con una Comisión Ejecutiva algo más pequeña que la actual y parcialmente renovada.

Los 757 delegados presentes en el Congreso Confederal que celebra desde el 21 al 23 de octubre el sindicato en Madrid han dado su apoyo también, con el 93,09 % de los votos, a la nueva ejecutiva, que cuenta con once secretarías, frente a las trece del anterior mandato.

En concreto, 659 personas han votado a favor de que Sordo continúe como secretario general cuatro años más, mientras que otras 44 se han abstenido, en tanto que su Ejecutiva ha tenido el respaldo de 661 personas, con 49 abstenciones.

Sordo pide respeto a la coalición de Gobierno

Sordo ha pedido en su primer discurso "respeto" al diálogo social y ha advertido al Gobierno de que habrá movilizaciones si se bloquean las reformas comprometidas. "No vamos a permitir que se quede en agua de borrajas la negociación mantenida hasta ahora", ha advertido Sordo en el cierre del 12 Congreso de CCOO, que ha contado con la presencia de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, un día después del conflicto abierto en el seno del Gobierno con la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, a cuenta de la reforma laboral. "La voluntad toda de negociar y de acordar, pero el escenario de la movilización no es descartable", ha señalado Sordo, que ha pedido "respeto a todos y cada uno de los espacios de diálogo social en los que está la primera organización sindical del país".

En un contundente discurso, Sordo se ha referido a la derogación de la reforma laboral, de la de pensiones o de seguir subiendo el salario mínimo interprofesional (SMI) y ha aconsejado al Gobierno de coalición dejar las "pugnas de relatos" y centrarse en las "políticas del comer".

Sordo también ha aconsejado, en medio de las últimas tensiones surgidas entre Podemos y el PSOE, "no jugar con fuego", "no hacer el tonto" con el riesgo de "precipitar" un final de legislatura y, en este punto, ha recordado lo que ocurrió en las ultimas elecciones con el avance de la ultraderecha. "No cabe frivolidad", ha subrayado Sordo que ha pedido al Gobierno ponerse a las "cosas de la gente" que pasen de la retórica a las "políticas del comer" y dejarse de "pugnas de relatos. "A la gente que no llega a fin de mes esos relatos le cabrean y le ponen en disposición de avalar otras opciones políticas", ha añadido Sordo.

Sobre las declaraciones realizadas el jueves por Calviño en el propio congreso de CCOO, Sordo ha defendido el trabajo realizado en la mesa de reforma laboral en la que llevan mucho tiempo debatiendo en profundidad. "No se puede decir que está en fase preliminar", ha respondido Sordo, que ha pedido dejar de usar a Europa como "ventrílocuo" de lo que algunos no se atreven a decir y ese respeto al diálogo social.

Sordo ha aludido en su discurso a muchos de los colectivos más vulnerables y precarizados y ha recordado la situación de los repartidores, un colectivo que era "aparentemente ajeno" y muy "moderno para el sindicato" hace cuatro años, pero que hoy tiene la "ley rider", negocia un convenio colectivo y ha llevado a cabo una huelga en una empresa del sector.

También se ha referido a la derogación del artículo 315 del código penal, sobre el derecho a huelga, que "llevó al banquillo a más de 300 personas y a sufrir penas de cárcel a unas cuantas personas". Ya en clave más interna, Sordo, que afronta el nuevo mandado con un amplísimo respaldo, ha señalado que éste ha sido el congreso de "refortalecimiento" de CCOO y "un acicate para los retos que quedan por delante" en un país que vive "una encrucijada histórica".

Candidatura ganadora

En la candidatura de Sordo, la única presentada, repiten como candidatos los hasta ahora secretarios de Finanzas y Administración, Carlos Bravo; Internacional y Cooperación, Cristina Faciaben; Juventud, Carlos Gutiérrez; Comunicación, Empar Pablo; Medio Ambiente, Mariano Sanz; Acción Sindical, Mari Cruz Vicente, y Finanzas, María Cardeñosa.

Los nuevos nombres de la candidatura de Sordo son Agustín Martín, Vicente Sánchez, Carmen Vidal y Carolina Vidal, que formarán parte de una Ejecutiva cuyos nuevos cargos no se han dado aún a conocer. En cambio, saldrían de la Ejecutiva Elena Blasco, Francisco Carbonero, Paula Guisande, Fernando Lezcano, Pedro Linares y Lola Santillana.

Durante su discurso, Sordo ha resaltado que éste ha sido "el Congreso del fortalecimiento de CCOO", que "rezuma cohesión" y sitúa al sindicato como "un acicate para los retos que tiene por delante, para afrontar la pospandemia" en un momento delicado, en "una encrucijada de dimensión histórica". El sindicato afronta así un nuevo periodo con varios objetivos, recogidos en la Ponencia aprobada por el 12 Congreso, y que están marcados por la recuperación de derechos de las personas trabajadoras.