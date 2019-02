Unicaja Banco mantiene la fusión con Liberbank pese al interés de Abanca

Las tres fundaciones bancarias de las cajas de Asturias, Santander y Cantabria, y de Extremadura son los principales accionistas de Liberbank, pues suman más de un 32% entre las tres, seguidas por Oceanwood Capital Management, con un 16,74%, la familia Masaveu (5,52%), Norges Bank (3,26%). Abanca afirma que su interés es “serio” aunque aclara que hasta la fecha no se ha concluido ni formalizado acuerdo alguno con los principales accionistas de Liberbank sobre la citada operación. Unicaja Banco guarda silencio y mantiene su plan de fusión.

Los gestores del banco gallego han comunicado a los de Liberbank que tienen dinero suficiente para poder llevar a cabo la operación y reclaman a Liberbank información extra para hacer sus comprobaciones de cara a la viabilidad de la compra. “Contamos con asesores y recursos materiales y humanos suficientes para acometer dicho proceso de revisión de manera inmediata y estaríamos en disposición de finalizarlo en un plazo no superior a tres semanas desde que se nos facilite la información correspondiente”, añadieron desde Abanca, que dan de plazo a los gestores de Liberbank hasta el 1 de marzo para que les faciliten esa información.

Ante el revuelo suscitado, Abanca envió por la tarde una carta al consejo de administración de Liberbank en la que detallaba su oferta, los supuestos beneficios de la misma y que fue remitida a la CNMV en un hecho relevante publicado a las 18:52. En ese misiva afirma que pagará 0,56 euros por cada acción de Liberbank , lo que representa una prima de 0,17 euros, un 44%, tomando como referencia el cierre del jueves 21 de febrero. “Dicha prima compara muy positivamente con la media de la prima ofrecida en operaciones similares recientes tanto en España como en otros países de Europa”, apunta la entidad gallega en ese escrito. El precio ofrecido por Abanca valora el 100% de Liberbank en 1.639 millones de euros. La acción de Liberbank se revalorizó ayer un 19,9% , la mayor subida de todo el mercado en el parqué madrileño, hasta los 47 céntimos, una cantidad que no alcanzaba desde el 4 de octubre.

El día fue, no obstante, agitado en los mercados tras la aparición de Abanca en el tablero en la puja por la entidad que conformaron las antiguas Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura. El diario Expansión publicó ayer que la entidad de origen gallego planea una OPA sobre Liberbank, lo que provocó que la CNMV suspendiera la cotización de este banco en las primeras horas de la sesión bursátil de ayer viernes. Tras levantar la suspensión, los títulos se dispararon más de un 22% ante la perspectiva de la presentación de la oferta pública de adquisición.

Un mercado en continuo movimiento

En el sector financiero los movimientos de las entidades son continuos. Nadie quiere quedarse rezagado y analiza posibles procesos de fusión con otras entidades para ser competitivos y no acabar siendo absorbidos por otros peces más grandes. La crisis financiera y la quiebra técnica de varias cajas de ahorro provocó la inyección de miles de millones de euros de ayudas públicas y la concentración de entidades. En todo este proceso Unicaja Banco no ha estado precisamente parada. Ha absorbido a Ceiss y ha mostrado públicamente su interés en fusionarse con Liberbank. En este sentido no hay cambios. Los expertos siguen haciendo la due diligence para trasladar a los consejos de administración si la operación es viable.