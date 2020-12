La aeronáutica Aernnova comunica el despido forzoso de 58 trabajadores en Sevilla

La dirección de Aernnova, empresa subcontratista del sector aeronáutico, ha comunicado al Comité de Empresa este 31 de diciembre que acometerá 73 despidos en la plantilla de 186 personas, 58 de ellos traumáticos y 15 a través de bajas voluntarias tras abrir un plazo de adhesión en el último mes. La oferta de Aernnova -a la que se han apuntado finalmente solo 15 personas- incluía la salida con una indemnización equivalente a un despido procedente o la prejubilación con el 65% del sueldo bruto para los mayores de 65 años.

Los despidos comenzarán a hacerse efectivos a partir del 31 de enero de 2021 y continuarán durante buena parte del próximo año, informa CCOO en una nota de prensa.

“Esta situación se produce por la intransigencia y la tozudez de la dirección de Aernnova, que en ningún momento ha querido negociar para solucionar los problemas coyunturales que está sufriendo su empresa, como todo el sector, debido a la pandemia”, ha explicado en el comunicado el secretario general del Sindicato Provincial de Industria de CCOO de Sevilla, Juan Antonio Caravaca.

CCOO contrapone la postura de Aernnova con la de otras empresas del ramo que han optado por el ERTE

Caravaca alega que “los problemas puntuales del sector aeronáutico por la Covid-19 no son exclusivos de Aernnova y hay otras empresas del sector que han optado por pactar soluciones no traumáticas con la representación de los trabajadores y las trabajadoras”. Además, según Caravaca no es de recibo que “los despidos se vayan a producir durante el año 2021 cuando Aernnova tiene carga de trabajo suficiente como para mantener los puestos de trabajo”.

En este sentido, Caravaca ha explicado que esta misma semana, “CCOO, junto al resto de sindicatos de la empresa Satys, dedicada al pintado de aviones y con un volumen de puestos de trabajo similar al de Aernnova, hemos acordado un ERTE hasta el próximo 31 de octubre y así hemos evitado los despidos”.

El secretario general del Sindicato Provincial de Industria de CCOO de Sevilla ha reconocido “el tesón de la plantilla de Aernnova que está unida desde el anuncio de los despidos, que lleva 23 jornadas consecutivas de huelga indefinida con una participación del 100%, que se concentran cada mañana a las puertas de la empresa y que, ante la intransigencia de la dirección seguirá llevando a cabo un calendario de movilizaciones durante las próximas semanas para mostrar el absoluto rechazo de todas y de todos a una decisión completamente injusta”.