Boom hotelero en Sevilla: la provincia contará con 53 nuevos hoteles hasta 2028

Sevilla/El turismo en Sevilla sigue batiendo récords, lo que explica que los fondos nacionales e internacionales, family office, promotoras y empresarios locales apuesten por un sector en auge. De hecho, el último informe sobre la inversión hotelera en España de EY Parthenon confirma que Sevilla tendrá de aquí a 2028 un total de 53 nuevos establecimientos hoteleros y sólo ocho de ellos estarán en municipios de la provincia diferentes a la capital.

Andalucía contará con 260 nuevos establecimientos hoteleros en los próximos cuatro años, el 20% en la provincia de Sevilla. En lo que respecta a la tipología, de los 53 nuevos hoteles que tendrá Sevilla, 19 serán de nueva construcción, mientras que 34 se levantarán en edificios que antes tenían otros usos y que serán reconvertidos para acoger turistas.

Del total de los proyectos sevillanos, 9 serán hoteles de cinco estrellas, cuatro de ellos Gran Lujo. Además, la provincia sevillana tendrá nueve hoteles de cuatro estrellas. El resto son establecimientos de tres y dos estrellas, apartahoteles, hostales y apartamentos turísticos.

Los hoteles de cinco estrellas incluidos en el informe de EY Parthenon están todos en la capital andaluza, salvo uno en Gerena, el Six Senses previsto en la finca La Caprichosa, y el Lagoon City de Bormujos. Los otros establecimientos de máxima categoría son Cristine Bedfor Guest Houses Sevilla, Thompson Sevilla, Vera Sevilla (en la antigua Tabacalera), Serras Sevilla, Felipe V By Kaizen, Antigua Sevilla y el proeycto del hotel en el convento de San Agustín. A estos habría que añadir el que recientemente se ha anunciado por la cadena canadiense Four Seasons abrirá en el emblemático edificio Generali de Plaza Nueva de Sevilla.

La cadena hotelera de lujo Four Seasons abrirá en el antiguo edificio de Generali en Plaza Nueva de Sevilla / José Ángel García

En cuanto a los hoteles de cuatro estrellas, serán el hotel proyectado en el convento de La Concepción; el Sercotel de la Plaza del Duque; el ubicado en el antiguo Cien Florida; el de los Multicines Alameda; en la Avenida de la Palmera; uno en la isla de la Cartuja; en el edificio que acogiera las oficinas de Telefónica en la Plaza Nueva; el AZZ Sevilla Santa Justa y el que promueve en las Bodegas Góngora José Manuel González, exCEO mundial de Howden y actual presidente de Cesur.

¿Quienes operarán esos hoteles? En su mayoría serán gestores independientes, aunque en la lista aparecen también cadenas tan importantes como Intercontinental Hoteles Group, Limehome, Azz Hoteles, New Millenium Hoteles, B&B Hoteles, Od Hteoesl, The Central House, Orbity Hotel Management, Hyatt Hotels Corporation, Welldone Boutique Hotels, Sercotel Hotel Group o Grupo Smartrental.

La inversión hotelera en España durante el primer semestre de 2025 se ha situado un 7% por encima del volumen registrado en el mismo periodo del año anterior, siendo una de las principales operaciones la registrada en Andalucía, donde Millenium Hospitality Real Estate ha vendido en la provincia de Cádiz el complejo hotelero Fairmont La Hacienda, ubicado en La Alcaidesa, por 170 millones de euros. España concentró el 21 % de la inversión hotelera registrada en Europa durante el primer semestre de 2025, consolidándose como el principal destino inversor del continente, según el informe The Hotel Property Telecospe 2025.

"El mercado español destaca también por el dinamismo, lo que que permite anticipar que el volumen de inversión al cierre del ejercicio superará la sólida cifra alcanzada en 2024, alcanzando los 3.500 millones de euros. A este impulso se suma la incorporación de cerca de 11.000 nuevas habitaciones al parque hotelero español en los primeros seis meses del año, lo que representa un incremento del 1 % de la oferta disponible. Asimismo, se observa un creciente interés de los inversores por la categoría economy, tras varios años de mayor concentración en el segmento de lujo", según las mismas fuentes.