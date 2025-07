Se disparan un 40% las quiebras de familias y empresarios en Andalucía

Sevilla/En los últimos años se están incrementando los concursos de acreedores de personas físicas que se acogen a la 'segunda oportunidad', un mecanismo que se introdujo en 2015 en la Ley Concursal para permitir la cancelación de deudas de familias y empresarios, de forma que puedan empezar de cero y rehacer sus vidas. En Andalucía, 5.696 personas físicas se declararon insolventes en 2023, cantidad que se disparó hasta las 7.962 el pasado año, un 40% más, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Sólo en el primer trimestre de 2025, estos concursos suman 2.348, casi la mitad que en todo 2023.

A nivel nacional, la tendencia de crecimiento es similar, destaca José María Puelles, abogado experto en Mercantil y administrador concursal. En 2023, en España se solicitaron 36.996 'segundas oportunidades' por parte de empresarios y familias, mientras que en 2024 fueron 51.939, un 40% más. De enero a marzo de este año, en todo el país se presentaron 16.562. "Estan creciendo por tres razones -explica-. Las familias están muy endeudadas, hay un entorno favorable a la segunda oportunidad y además en la mayoría de los casos no hay bienes para pagar las deudas".

"Hay concursos en los que no se negocia un plan de pagos ni se liquidan bienes porque no los hay. El 95% de los concursos de personas físicas no hay masa, es decir, no hay bienes para abrir el concurso, ya que se se trata de personas que se han endeudado con sueldos mínimos interprofesionales o vehículos de 12 años, por lo que pueden acceder a la segunda oportunidad con una tramitación acelerada. En un juzgado de lo Mercantil no colapsado, estas personas ya han salido ya del concurso con la exoneración de la deuda en un período de entre tres y cinco meses", remarca.

A ese mecanismo se ha acogido una residente en Sevilla, a la que el juez de lo Mercantil 1 de Sevilla, Eduardo Gómez, ha aprobado la cancelación de una deuda de 11,3 millones de euros, la que puede ser la segunda mayor exoneración que se ha aprobado para dar una segunda oportunidad en España, ya que la primera fue la cancelación en 2024 de una deuda de 19 millones de euros a un córdobés. En este caso, se trata de una mujer que teniendo su propia profesión avaló a la empresa de su marido. La citada sociedad fue a concurso de acreedores y sus bienes fueron subastados para atender parte de la deuda de la empresa, que ahora está en proceso de liquidación. La deuda que quedó por pagar fue derivada a esta mujer como avalista, quien solicitó el concurso de acreedores en 2021 como persona física. Se trata de la segunda mayor cancelación de una deuda de una persona física en España, después de que se aprobara la exoneración de 19 millones a un cordobés en 2024. En 2021, un Juzgado de Sevilla también exoneró del pago de 5 millones de euros a un farmacéutico que se había endeudado por la compra de fondos estructurados, que le obligaron a vender la oficina.