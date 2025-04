Dreexo Energy aterriza en Cádiz con un proyecto de producción de biocombustible y una inversión de 27 millones

Cádiz/La empresa Dreexo Energy se instalará en Cádiz en el recinto fiscal de la Zona Franca con un proyecto de producción de biocombustible en el que prevé invertir en una primera fase unos 27 millones de euros.

Según los planes de la compañía, construirán una planta de tratamiento para producir biodiésel de segundo generación orientado especialmente a la aviación (SAF) que contará con tanques de almacenaje de la materia prima de hasta 98.000 metros cúbicos de inicio, con la intención de ampliar posteriormente. Eso permitirá un producto terminado de 57.000 metros cúbicos. La capacidad de tratamiento rondará las 100.000 toneladas al año.

Dreexo Energy ha optado por implantarse en Cádiz por sus condiciones estratégicas. "Este proyecto es 100% andaluz, comprometido con el continuo desarrollo empresarial sostenible de Andalucía. Venirnos a Cádiz tiene varias razones: es tradicionalmente un foco industrial con un tejido secundario muy interesante para nosotros, para mantener la actividad de la planta, y además las materias primas vienen en el 99% en barco, por lo que Cádiz es fundamental", plantea el delegado mancomunado de Dreexo Energy, José Esteban del Corral Sánchez. En el entorno, de hecho, cuenta con un muelle que le permitirá las descargas procedentes fundamentalmente de Oriente Medio, Europa y el norte de África, aunque no descartan abrirse a otros mercados como el asiático.

Desde la empresa se han ofrecido detalles de los procesos. Del Corral habla de "química fina", y de un tratamiento de limpieza de la materia grasa de componentes como los fosfolípidos. Manejarán materia grasa que, según la normativa, no es acta para consumo humano, que no será de origen vegetal y que puede ser de origen animal o aceites usados, entre otras. Además, incidió en que ni las materias usadas ni los procesos serán contaminantes, "sin problemas de combustión, que no genera olor y sin riesgo de vertido porque es casi sólida", también porque se descarga directamente de los barcos.

El residuo resultante será mínimo, porque incluso parte de este puede revalorizarse: "Las gomas que se generan se revalorizan vendiéndose a otros sectores. La arena de los filtros también. Y el agua se tratará en la planta que tendrán las instalaciones, de tal manera que saldrán en las mismas condiciones de vertido de cualquier hogar, porque además va a red del Ayuntamiento". Todo ello garantiza que no haya impacto medioambiental, asegura la empresa

En la construcción de las instalaciones, que comenzará en el primer trimestre de 2026, se espera se impliquen entre 100 o 200 personas. Ocupará una superficie de 51.000 metros cuadrados de la antigua tabaquera Altadis. En concreto, se erigirá en la antigua zona de paletizado (que se derribó), un área preparada para el almacenaje (que era en altura) a la que se someterá a pruebas de carga para comprobar que las losas son suficientes para construir encima, sin que sea necesario preparar el terreno. Eso podría recortar el plazo de ejecución. La previsión, si todo va bien, es que la planta pueda estar operativa a finales de año. Para operar y su mantenimiento contarán con una plantilla estable de medio centenar de trabajadores, especialmente ingenieros y técnicos y FP 2 y FP 1.

Desde Zona Franca se defiende que este proyecto que asume parámetros de sostenibilidad en la construcción y una actividad, aunque no se enmarque en la línea de la economía azul, de economía circular viene a reforzar una vez más la apuesta por su nuevo modelo industria 4.0. Entre otras incorporaciones se detalla la presencia de Elecam, Rospa, Quest Global o Capgemini. Son 24 empresas instaladas en el recinto fiscal del Consorcio vinculadas a proyectos innovadores y 80 relacionadas con la economía azul. El delegado especial, Fran González, destaca el trabajo del departamento de comercialización. El contrato firmado tendrá una vigencia de 20 años.