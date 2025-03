La empresa malagueña Japanese Head Spa inicia su ambicioso proceso de internacionalización el 1 de abril

Málaga/La empresa malagueña especializada en el sector de la belleza y el cuidado personal Japanese Head Spa, especializada en el spa capilar, factura medio millón de euros y posee, actualmente, 22 centros en España (incluyendo Málaga, Sevilla, Granada, Madrid y Barcelona). Esa cifra aumentará considerablemente a lo largo de 2025, pues la firma encara ya su proceso de internacionalización y abrirá el primer establecimiento fuera de España en la ciudad brasileña de Sao Paulo el 1 de abril, para continuar, a mediados de próximo mes, con la apertura de sendos centros en París y Roma, según ha confirmado la CEO de la empresa, Aída García Bueno.

La entidad pertenece al Grupo Instituto Europeo de Belleza (IEBE), que factura siete millones de euros, y está formadao por academias de formación internacional, una distribuidora de productos cosméticos y una agencia de marketing para centros de belleza.

“La idea es llegar a los 300 establecimientos ubicados en 10 países a final de año”, explica García Bueno, quien señala que la gran mayoría de estos centros son propios, aunque un 20% de los mismos se abren bajo el modelo de franquicia.

El negocio crece gracias al spa capital, una práctica originaria de Japón que García Bueno trajo a España con un gran éxito en el mercado del segmento de la belleza. “Es una experiencia de bienestar de 360 grados, cuando el cliente siente un masaje craneal combinado con hidroterapia”, subraya, mientras se encuentra tumbado en una camilla de agua. “El spa capilar es originario de Japón, pero en Asia el concepto está muy enfocado al cuidado capilar. Aquí no se orienta tanto al cuidado capilar, sino que se enfoca más al bienestar personal”, indica.

La firma cuenta con 118 empleados, “todos ellos masajistas y enfocados al bienestar y la relación con el cliente”, recalca, para recordar que vio la camilla de spa en una feria internacional y muchos de sus usuarios le preguntaban que cuándo iba a estar disponible en España. “En 10 días la teníamos en Málaga, en diciembre de 2023. Cuando abrimos la gente se llenó para 30 días y todo el mundo quería probar la camilla de head spa. Son ya de fabricación propia, como las camillas normales de masaje, pero el cabezal te hidrata el cabello mientras te tumbas”, precisa.

Este servicio le ha reportado a la empresa un beneficio de en torno a 500.000 euros anuales y el grupo IEBE, fundado en 2020, espera cerrar 2025 “con siete millones de euros” de facturación.

Por eso, indica, ha llegado el momento de salir al exterior: “Nos estamos apoyando mucho en Andalucía Trade y Extenda. Vamos ahora a Sao Paulo, París y Román. Somos una empresa malagueña en pleno crecimiento gracias a un modelo híbrido, porque la gran mayoría de centros son propios, en un 80%, y otros son franquicias”, destaca. El salto internacional se consumará el próximo 1 de abril de Sao Paulo con el nuevo centro, el 15 de abril se confirmará en París y poco después en la capital italiana.

“¿Por qué crecemos? Llevamos cuatro años asesorando a empresas del sector sobre cómo hacer las cosas. Tenemos mucha experiencia con nuestra línea de cosmética y la agencia de marketing, de forma que era sencillo orientar el negocio al segmento business to consumer (B2C). Conocemos mucho el sector, siempre estamos buscando lo último para traerlo, aunque ahora nos hemos focalizado mucho en el spa, porque el mercado va a a la especialización y es ahí por donde vamos a crecer”, relata.

Asegura que en este mercado los negocios de EEUU están muy especializados, “como todo el sector beauty”, indica García Bueno, una emprendedora natural de Burgos que vino a Málaga hace años para estudiar Traducción e Interpretación. “Yo emprendí con 17 años en el sector de los idiomas, tenía una academia, pero llegó la Covid-19, cerré y volví a resurgir con el sector beauty a los 20 años”, dice. Comenzó importando la maderoterapia desde Colombia, para abrir luego una línea de cosmética. “Poco a poco me fui especializando en el sector”, reseña.

En concreto, su agencia mandaba estudiantes al exterior. A Estados Unidos, pero el estallido de la pandemia acabó por hacerle un roto. “Hice concurso de acreedores. Devolví mucho dinero. Un fracaso me ha llevado al éxito, si no me hubiera arruinado, nunca hubiera conocido este sector”, comenta.

En este negocio el marketing es esencial, explica, de forma que posee más de 200.000 seguidores en Instagram y TikTok, 50.000 de ellos en Madrid. El spa capilar ya ha sido probado por personalidades como Victoria Federica, la actriz María Pedraza o la cantante Pastora Soler.