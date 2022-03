La escasez de cereales para el pienso pone en jaque al sector ganadero

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, aseguró que en España “no existe riesgo” de desabastecimiento alimentario “a corto plazo” por el impacto del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, que son dos grandes productores de cereales y oleoginosas del mundo.

“Nuestra preocupación es la de asegurar el aprovisionamiento, más allá de la subida de precios, para disponer de cantidad suficiente para la alimentación animal”,aseguró el titular de Agricultura al término de la reunión del Comité Asesor Agrario, en el que estuvieron representantes de las organizaciones agrarias Asaja, Coag y UPA.

Planas precisó que la exposición de España es básicamente de Ucrania, de donde importa un 22% de maíz (2,7 millones de toneladas), torta de girasol (68%) y medio millón de toneladas de aceite de girasol.

Las organizaciones agrarias mostraron su “gran preocupación” por la situación que sufre la cabaña ganadera española, ya que están teniendo problemas para el abastecimiento por los precios “abusivos” que se están encontrando ante la escasez de materias primas que está ocasionando el conflicto bélico. El secretario general de COAG, Miguel Padilla, abogó por tomar “medidas excepcionales” en “momentos excepcionales”.

“Hay bastante nerviosismo en el sector ganadero por las previsiones que tienen, ya que no tienen seguridad de poder tener materias primas en los próximos meses”, reconoció, para añadir a cotinuación: “Está asegurado el abastecimiento a corto plazo, pero estamos intentando que no falten materias primas para que no falte la alimentación ganadera, porque si falla, no podremos tener para la alimentación humana. Esa es la gran preocupación que tenemos”, reconoció.

Por su parte, el presidente de Asaja, Pedro Barato, señaló que en en Rumanía el maíz estaba ya a 365 euros/tonelada y con una cantidad pequeña, mientras que “en otro país báltico” rondaba los 375 euros/tonelada.

Según detalló el ministro en rueda de prensa, España cuenta actualmente con existencias de maíz, concentradas en el puerto de Tarragona, para 45 días. En la reunión de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, que tuvo lugar el miércoles, Planas solicitó algunas medidas como la flexibilización de la Política Agrícola Común (PAC) para disponer de una mayor superficie de siembra así como facilitar de forma “excepcional” y “temporal” un mayor acceso a materias primas de otros países como puede ser Argentina, Canadá o Estados Unidos, además de movilizar el mecanismo de respuesta ante la seguridad de la crisis alimentaria y otros foros como la FAO o el G-20.