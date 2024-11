Así es el escudo laboral tras la DANA: Las empresas en ERTE o con ayudas directas tendrán que devolverlas si despiden a algún trabajador

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este martes el segundo paquete de medidas para los afectados por la DANA, en el que se incluye el llamado 'escudo laboral'.

Se trata de una serie de medidas que imipiden a las empresas beneficiarias de las ayudas directas tras el devastador paso de la DANA en Valencia, así como aquellas que se acojan a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), despedir por causa de fuerza mayor y por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP) derivadas del temporal.

Despido nulo

El incumplimiento de esta obligación conllevará la devolución de la ayuda recibida y la calificación del despido como nulo.

En el caso de contratos fijos-discontinuos, las causas ETOP y de fuerza mayor derivadas de la DANA tampoco justificarán el fin del periodo de actividad ni la falta del llamamiento.

En el caso de las cooperativas, no se podrá reducir, con carácter definitivo, el número de puestos de trabajo de la cooperativa o modificar la proporción de las cualificaciones profesionales del colectivo que integra la misma por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o en el supuesto de fuerza mayor.

Efecto retroactivo desde el 29 de octubre, día de las torrenciales lluvias

Según el Gobierno, el 'escudo laboral', que tendrá efectos retroactivos desde el 29 de octubre, permitirá mantener sus ingresos a unos 400.000 trabajadores y salvar unas 30.000 empresas.

De acuerdo con las medidas aprobadas, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) distribuirá 50 millones de euros entre los municipios afectados por la DANA a través de una concesión directa de subvenciones para financiar la contratación de desempleados, inscritos como demandantes de empleo, que por culpa de la DANA no puedan desempeñar su empleo, y que puedan ayudar con su trabajo a las labores de reconstrucción de las zonas afectadas.

Del 'escudo laboral' forman parte los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor o por causas ETOP vigentes desde la reforma laboral.

A ellos podrán acogerse empresas radicadas en las zonas sacudidas por la DANA pero también aquellas que justifiquen que su actividad se ha visto seriamente afectada por el temporal.

Los trabajadores incluidos en ERTE que vean reducida su jornada laboral o suspendido su contrato de trabajo por la DANA tienen derecho a una prestación contributiva, del 70% de la base reguladora, que no exige un periodo previo de cotización y que tampoco consume periodos cotizados.

Las empresas en ERTE estarán exoneradas del pago del 100% de las cotizaciones al menos hasta el 28 de febrero de 2025.

Para agilizar la tramitación de suspensiones de contrato y reducciones de jornada por fuerza mayor, los informes de la Inspección de Trabajo serán potestativos sin afectar a la comprobación posterior de los requisitos legales.

Teletrabajo, modalidad preferente

En las empresas afectadas por la DANA, el trabajo a distancia será la forma de organización del trabajo preferente cuando el estado de las redes de comunicación lo permita.

Será un derecho aplicable también a las personas socias trabajadoras o de trabajo de las cooperativas, aunque sus estatutos no lo hubieran previsto.

La imposibilidad de teletrabajar dará lugar a permisos retribuidos para los trabajadores, con el 100% del salario. A diferencia de los que se pusieron en marcha durante la pandemia, estos permisos serán no recuperables, de forma que el trabajador no tendrá que recuperar para la empresa las horas no trabajadas.

Estos permisos, que no implicarán pérdida de cotizaciones y se computarán por tanto como trabajo efectivo, tendrán plazos indeterminados (no se tasarán los días de permiso), salvo en el caso del permiso por fallecimiento de familiares, que se amplía a cinco días hábiles a contar desde que se produzca el sepelio.

Empleadas del hogar

El 'escudo laboral' al que ayer dio luz verde el Consejo de Ministros incluye además una prestación extraordinaria para empleadas de hogar, del 70% de la base reguladora, sin periodo de carencia (es decir, sin necesidad de reunir un periodo mínimo de cotización) y sin consumo de cotizaciones.

Además, se simplifican las causas para poder acceder a esta prestación, por ejemplo, en el caso de que el empleador muera, esté desaparecido o no tenga domicilio.

La acreditación del hecho causante deberá efectuarse por medio de una declaración responsable firmada por el empleador y, si no es posible, de la empleada.

Teletrabajo, o adaptar el horario laboral

Como se hizo en pandemia, el Ministerio de Trabajo ha puesto en marcha un plan, denominado 'Plan Mecuida', que permitirá a los trabajadores adaptar o reducir su jornada hasta el 100% para el cuidado de menores y otros familiares.

El 'Plan Mecuida' contempla todas las posibilidades de adaptación de jornada: desde el teletrabajo, a la adaptación del horario laboral y la reducción de la jornada, incluso hasta el 100% de la misma.

Estos derechos de conciliación se configuran como un individuales.

El derecho a la adaptación de la jornada por deberes de cuidado por circunstancias excepcionales relacionadas con la DANA habrá de estar justificada, ser razonable y proporcionada y tener en cuenta las necesidades concretas de cuidado del trabajador y las necesidades de organización de la empresa.