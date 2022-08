El gasoducto con Italia gana fuerza tras el rechazo de Francia al Midcat

La opción de un gasoducto submarino con Italia va ganando fuerza tras el rechazo de Francia a terminar la construcción de la interconexión a través de los Pirineos, la infraestructura conocida como Midcat. Así lo ha apuntado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ha dicho que el Gobierno valora con "mucha seriedad" esa posibilidad.

En cuanto a la postura del Gobierno francés, ha señalado que no se trata de una disputa bilateral con el país galo, aunque ha defendido que "España no necesita exportar gas", sino que "está dispuesta a ayudar a Europa". "Si Europa necesita ser ayudada es importante que las instituciones europeas y aquellos gobiernos en peor situación se impliquen también en un debate que no es solo a dos bandas", ha añadido Ribera.

Sobre la posibilidad de construir el gasoducto entre España e Italia, la titular de Transición Ecológica ha explicado que uniría las regasificadoras de Barcelona y Livorno.

"De momento, lo que estamos haciendo es activar una especie de 'puente marítimo' entre Barcelona y Livorno. Una gran regasificadora (la de Barcelona) con capacidad de almacenamiento y para recibir grandes buques metaneros de la que salen metaneros de menor tamaño hacia la otra planta (la de Livorno), más antigua y de menor tamaño de regasificación", ha detallado.

De esta forma se inyecta gas para consumo en Italia, con una alta dependencia del gas ruso, y también a las conexiones con el núcleo central de gasoductos que atraviesan el centro y el norte de Europa, ha detallado la ministra.

Así, la posibilidad que se está valorando es la de sustituir ese transporte marítimo con un gasoducto submarino para "ahorrar costes en el medio y el largo plazo", ha ahondado Ribera. La idea es que a través del tubo circule gas natural en un primer momento, después gas natural mezclado con biogás y en el medio plazo hidrógeno verde.

"Se trata de una obra de ingeniería más complicada (la opción italiana). Lo sencillo, lo limpio, en un país que se dice europeísta, en un momento extremadamente crítico para Europa, es ir a lo más fácil, a lo que pueda estar operativo para el otoño invierno 2023-2024 y que es esa conexión del corredor ibérico del hidrógeno, que en primera instancia podría trasladar gas natural a través de los Pirineos duplicando la capacidad actual", ha apostillado la ministra.

El partido ecologista de Unidas Podemos se opone al gasoducto italiano

Alianza Verde, el partido ecologista integrado en Unidas Podemos, ha expresado su rechazo al gasoducto por Italia, por ser una propuesta "muy costosa económicamente" y tener "un impacto potencial grande sobre el Mar Mediterráneo". "Tanto desde el punto de vista económico, como el ambiental, es una alternativa aún peor que la del Midcat", exponen en un comunicado.

El partido que lidera Juantxo López de Uralde, portavoz de Medio Ambiente de Unidas Podemos, sostiene que ese gasoducto "supone seguir apostando por los combustibles fósiles, lo cual es contradictorio con la política climática española y de la propia UE. Además, creen que no resuelve la crisis energética actual porque su construcción requeriría 3.000 millones de euros, "una cifra que sería mucho más eficaz invertida en energías renovables".

A su juicio, debería ser Alemania, "que ha defendido durante años el gas ruso", quien construya sus propias plantas regasificadoras, y ello "reduciría enormemente el impacto de la construcción de grandes infraestructuras de transporte y minimizaría los impactos ambientales".

La formación ecologista reitera su apuesta por "redoblar los esfuerzos hacia el impulso a la transición a un modelo basado al 100% en las energías renovables, y no dedicar recursos en infraestructuras costosas, con un elevado impacto ambiental y sobre el territorio, ni para seguir dependiendo del gas.