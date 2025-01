El Gobierno propondrá a Marc Murtra como presidente de Telefónica

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) va a proponer este sábado al presidente de Indra, Marc Murtra, como presidente de Telefónica, en sustitución de José María Álvarez-Pallete, según conocedoras de la operación. Las fuentes han precisado que esta propuesta se efectuará en los órganos correspondientes de Telefónica aunque no han dado más detalles al respecto.

La SEPI, entidad pública adscrita al Ministerio de Hacienda y a través de la cual el Gobierno posee un 10% de Telefónica, ha activado el relevo en la presidencia de la compañía con el objetivo de que José María Álvarez-Pallete sea sustituido por el presidente de Indra, Marc Murtra. En ese sentido, se prevé que el cambio de mando en Telefónica se consume en un consejo extraordinario urgente para aprobar el relevo. "Hoy es el día clave", han señalado Europa Press fuentes conocedoras de la situación.

José María Álvarez-Pallete. / Efe

Álvarez-Pallete es el primer ejecutivo de Telefónica desde abril de 2016, cuando sucedió en el cargo a César Alierta, y desde 2022 también ostenta la presidencia de la GSMA, la patronal mundial de la industria móvil y que engloba a los mayores grupos de telecomunicaciones e industrias afines del mundo, un puesto este último para el cual fue renovado hasta 2026 el pasado octubre.

El potencial relevo del presidente de Telefónica se produce en un contexto para la compañía marcado por la reciente entrada de nuevos actores en su consejo de administración, como la operadora saudí STC, que en septiembre de 2023 adquirió casi un 10% de la teleco en una sorpresiva operación valorada en 2.100 millones de euros y que tuvo como consecuencia una serie de movimientos en su accionariado.

De este modo, a finales del pasado mayo la SEPI alcanzó el 10% del capital social de Telefónica tras invertir en torno a 2.285 millones de euros en un movimiento propiciado por la operación de STC, que también se espera que solicite un asiento en el consejo de la operadora.

A medida que la SEPI iba concretando su entrada en el capital de Telefónica, el consejo de administración de la operadora acordó por unanimidad el pasado 8 de mayo aceptar la "renuncia voluntaria" de Carmen García de Andrés a su cargo como consejera y nombrar por cooptación a Carlos Ocaña Orbis, que ahora forma parte del máximo órgano de decisión de la teleco en representación de la SEPI.

En ese sentido, desde el Gobierno no se ha descartado la posibilidad de que la SEPI eleve su participación en Telefónica para poder optar a un segundo consejero.

Por otro lado, la entrada de STC en el accionariado de Telefónica también ha provocado que CriteriaCaixa, el 'holding' de la Fundación Bancaria la Caixa, alcanzase una participación del 9,99% del capital social de Telefónica a finales del pasado junio.

Con este porcentaje, CriteriaCaixa casi alcanza el que tiene el Estado en la teleco a través de la SEPI, si bien el holding se ha propuesto alcanzar como máximo un 10,01%.

En ese sentido, el movimiento del Gobierno a través de la SEPI y el de CriteriaCaixa se interpretan como un modo de mantener la españolidad del consejo de administración de Telefónica.

A todos estos cambio se suma el fallecimiento a mediados del pasado diciembre de Javier Echenique, que era el vicepresidente de Telefónica y cuyo asiento en el consejo de administración de la compañía todavía no ha sido cubierto.

Marc Murtra

En cuanto Murtra, el principal candidato para suceder a Álvarez-Pallete, según las fuentes consultadas, fue nombrado presidente de Indra a propuesta del Gobierno en 2021 y en sustitución de Fernando Abril-Martorell.

En ese sentido, cabe recordar que el Gobierno, también a través de la SEPI, posee un 28% de Indra, compañía llamada a convertirse en el campeón nacional de la defensa en España.

La llegada de Murtra a Telefónica también se produce en un momento de cambios en Indra, que este año debe renovar a la mayoría de su consejo de administración y que tiene varios frentes abiertos, como la potencial venta de su principal filial, Minsait, o la posible adquisición de Hispasat, operación esta última que está siendo evaluada.

Motivos del relevo

Los motivos del relevo no han trascendido, si bien fuentes cercanas al propio presidente de Telefónica han afirmado a Efe que "la situación del Consejo no podía aguantar mucho", dadas las discrepancias existentes en el mismo, aunque no se explican la "urgencia" de este relevo.

De hecho, el presidente de Telefónica desconocía este viernes por la mañana estos cambios y estaba preparando su discurso para el Foro económico mundial de Davos (Suiza) que se celebra la semana que viene. Según las fuentes, el presidente de Telefónica se enteró de la operación de relevo ayer por la tarde. En cualquier caso, ha de ser el Consejo de Administración el que ratifique este relevo y, además, lo tendrá que aprobar la junta de accionistas.

Pallete fue ratificado en el cargo de presidente en la junta de accionistas de la multinacional española en 2021, con el respaldo del 99,97 %, y su mandato expiraba este año. La SEPI es el principal accionista de Telefónica, con un 10 % (porcentaje que alcanzó en mayo de 2024), seguido muy de cerca por Criteria con un 9,9 %.

A continuación está el grupo saudí STC, quien entró en Telefónica en septiembre de 2023 con un 4,9 %, pero que tiene autorización desde el pasado 28 de noviembre del Gobierno de España para hacerse con un 9,97 %. El Consejo de Administración estaba pendiente de que los saudíes solicitaran asiento en este órgano, aunque de momento no lo han hecho, según han informado a Efe fuentes de STC.

El Consejo de Administración de Telefónica está integrado por 15 miembros, aunque a día de hoy hay una vacante, la de Javier Echenique, consejero independiente y uno de los vicepresidentes del operador, que falleció repentinamente el pasado diciembre.

Telefónica cuenta con tres consejeros dominicales, uno de la SEPI (Carlos Ocaña), otro de Criteria (Isidro Fainé) y otro de BBVA (José María Abril-Pérez). A estos se suman dos consejeros ejecutivos, José María Álvarez-Pallete y Angel Vilá (consejero delegado); uno externo, Javier de Paz; y ocho independientes. Estos catorce miembros serán los que decidan sobre este relevo de Pallete.