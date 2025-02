Infraestructuras y alianzas, claves para el futuro empresarial

Durante los últimos veinticinco años, Sevilla ha demostrado que su tejido empresarial tiene la capacidad de crecer, innovar y competir en mercados cada vez más exigentes. Grandes compañías han consolidado su presencia, nuevos sectores han emergido y la ciudad ha sabido aprovechar su carácter estratégico para atraer inversiones. Sin embargo, el desarrollo no ha sido uniforme. Obstáculos como las infraestructuras, la burocracia o la falta de una estrategia común han ralentizado el crecimiento, generando una sensación de que Sevilla avanza, pero no con la velocidad que su potencial permitiría.

En este contexto, el ecosistema empresarial se ha vuelto más trascendental que nunca. La colaboración entre empresas, la sinergia entre sectores y el apoyo mutuo se han convertido en piezas clave para superar barreras y consolidar una economía más robusta. Para compartir impresiones sobre estas cuestiones, en la sede de Diario de Sevilla se reunieron importantes directivos de la ciudad, como Antonio Somé, CEO de Persán; Germán del Real, director general de Ayesa; y Juan Jesús García de Pablo, director de Estrategia del Grupo AZVI. Junto a ellos, participaron académicos expertos en la materia, como Francisco Ferraro, catedrático de Economía Aplicada y presidente del Observatorio Económico de Andalucía, y José Luis Galán, catedrático de Organización de Empresas en la Facultad de Económicas de la Universidad de Sevilla. El encuentro, 25 años de desarrollo empresarial en Sevilla, estuvo moderado por Alberto Grimaldi, redactor jefe de Economía del Grupo Joly.

Un análisis relevador en torno al desarrollo empresarial de la provincia de Sevilla lo aportó Francisco Ferraro, quien presentó una visión macroeconómica de la evolución de Sevilla entre 1999 y 2022. Según sus datos, el PIB de la provincia ha crecido un 46,9% en este periodo, superando el incremento del 44,2% registrado a nivel nacional. A pesar de ello, el crecimiento de la población ha sido prácticamente similar al de España (4,1% en Sevilla frente al 4,2% en el conjunto del país), lo que ha permitido que el PIB per cápita haya aumentado, un indicador positivo en términos de desarrollo. Sin embargo, hay datos preocupantes. Ferraro destacó que, aunque el empleo ha crecido por encima de la media española, la productividad ha caído un 4,2%, mientras que en España ha aumentado un 3,1%. Este retroceso evidencia una menor eficiencia en la generación de riqueza que el resto del país.

Otro de los cambios más significativos en la economía sevillana ha sido la evolución del peso de los sectores productivos. “La agricultura ha reducido su peso, y también ha caído la industria, mientras que los servicios han experimentado un crecimiento notable”, explicó el catedrático. Dentro de este sector, el turismo ha sido el gran protagonista del cambio, con un aumento significativo en las pernoctaciones, el número de hoteles y la oferta de plazas hoteleras. Además, Ferraro subrayó la importancia del impacto de la vivienda turística, un fenómeno que ha transformado el modelo de alojamiento en la ciudad y plantea retos adicionales en la planificación urbanística y económica.

Los datos en materia de productividad reflejan un desafío pendiente en eficiencia empresarial

Antonio Somé, CEO de Persán / Juan Carlos Vázquez Osuna

“Sin infraestructuras no hay industria: Sevilla tiene hoy peores conexiones que hace veinticinco años”

Los ponentes coincidieron en que el ecosistema empresarial de Sevilla ha experimentado una notable evolución en los últimos veinticinco años, aunque persisten desafíos estructurales que limitan su crecimiento.

Desde el ámbito académico, José Luis Galán identificó tres tendencias clave que han marcado este periodo: “la mejora en la formación de los directivos, el elevado desarrollo tecnológico y la internacionalización de las empresas”. Sin embargo, advirtió que el gran reto sigue siendo el crecimiento empresarial, un aspecto en el que Sevilla presenta “un enorme déficit, salvo algunas excepciones”.

Uno de los factores que más han lastrado ese desarrollo es la falta de infraestructuras adecuadas. En este sentido, Antonio Somé fue contundente: “La industria sevillana tiene problemas endémicos. Sin infraestructura, no hay industria”. Y puso ejemplos concretos que evidencian el deterioro de la situación: “Las conexiones son peores que hace veinticinco años: no hay una ronda de circunvalación completa, el aeropuerto no tiene conexiones directas relevantes, solo hay una línea de metro…”. Para luchar por el impulso del desarrollo andaluz, subrayó la importancia de movilizar a la población para aportar a la industria y dotar de atractivo a la ciudad.

La formación directiva, la internacionalización y la digitalización son motores de crecimiento

A pesar de las dificultades, el número de empresas en la provincia ha aumentado respecto al total del país, tal como destacó Germán del Real. Este crecimiento se ha logrado, en gran parte, sin el apoyo de las infraestructuras, lo que refuerza la capacidad de adaptación del tejido empresarial sevillano. “Empezamos el siglo con avances, pero se frenó”, explicó, señalando la crisis de 2008 como un punto de inflexión. No obstante, de aquella crisis surgió una transformación clave: “La necesidad de internacionalizarse ha supuesto un salto importantísimo”. Del Real también destacó la evolución en las fórmulas de financiación, con la llegada de fondos de inversión que han abierto nuevas líneas de trabajo, y subrayó el papel de la transformación digital, que considera “clave y un valor que Sevilla debe saber vender al exterior”.

Juan Jesús García de Pablo coincidió en que la evolución de la economía sevillana ha estado marcada por diferentes ciclos: un crecimiento sostenido, frenado por la crisis de 2008, una recuperación parcial truncada por la pandemia y un momento actual positivo pero con escasa acción por parte de las instituciones para facilitar el desarrollo empresarial. En el caso del Grupo AZVI, explicó que su crecimiento ha sido posible gracias a una estrategia de impacto internacional, la formación de profesionales altamente cualificados, incluyendo la creación de sus propias escuelas, y un sólido desarrollo tecnológico.

Germán del Real, director general de AYESA / Juan Carlos Vázquez Osuna

“La evolución de las empresas sevillanas es positivo, pero falta de un relato atractivo para el exterior”

Atraer y retener talento

Uno de los desafíos clave para el desarrollo empresarial en Sevilla es la captación y retención de talento. Antonio Somé advirtió que “el mundo está cambiando y las nuevas generaciones no funcionan de la misma forma”, lo que dificulta la atracción de perfiles cualificados si la ciudad no ofrece las condiciones adecuadas. Además, subrayó que las exigencias laborales han evolucionado, lo que obliga a las empresas a adaptarse para seguir siendo competitivas.

José Luis Galán, catedrático de Organización de Empresas en la Facultad de Económicas de la Universidad de Sevilla / Juan Carlos Vázquez Osuna

“Nos falta capital social empresarial y más empresas tractoras que impulsen el crecimiento”

En esta misma línea, Germán del Real señaló otro obstáculo: el drenaje de talento hacia Madrid, que sigue siendo un imán para profesionales altamente cualificados. Por su parte, García de Pablo apuntó que “la forma en la que gastar el dinero ha cambiado”, lo que también influye en la toma de decisiones empresariales y en la planificación de estrategias.

Uno de los momentos del encuentro titulado “25 años de desarrollo empresarial en Sevilla”. / Juan Carlos Vázquez Osuna

Desarrollo empresarial

Otro punto tratado durante el encuentro fue que, a pesar de sus aparentes ventajas, Sevilla no ha dado el salto empresarial esperado. Según Francisco Ferraro, el problema radica en tres factores: la capacitación del talento, la falta de inversión productiva debido al escaso ahorro interno y la excesiva dependencia del turismo, un sector cuya rentabilidad puede reducirse a futuro. Además, apuntó a las instituciones como un freno al desarrollo industrial. “Los procesos son lentos y, en algunos casos, demasiado coaccionantes”, señaló.

Uno de los problemas que enfrenta Sevilla es la falta de grandes empresas tractoras que impulsen el tejido empresarial local. José Luis Galán identificó dos grandes pérdidas: “Abengoa, que representaba un motor de empuje para la ciudad, y la desaparición de entidades financieras”, lo que ha debilitado el ecosistema económico. Además, señaló que en la ciudad falta capital social empresarial para consolidar un crecimiento.

Juan Jesús García de Pablo, director de Estrategia del Grupo AZVI / Juan Carlos Vázquez Osuna

“El crecimiento ha venido de la internacionalización, empujado por poca cultura empresarial a nivel local”

En este sentido, Juan Jesús García de Pablo defendió la necesidad de “crear una cultura de conexión entre el mundo empresarial y el ámbito formativo”, fomentando relaciones estratégicas que permitan un desarrollo más cohesionado. Germán del Real lamentó la falta de interconexión empresarial en la región, lo que impide la creación de sinergias locales.

Por su parte, Francisco Ferraro afirmó que “las instituciones empresariales de Sevilla no han jugado el papel que han asumido en otros lugares de España”, y que han estado más enfocadas en su cercanía al poder que en fortalecer la colaboración entre empresarios.

Resulta fundamental fortalecer alianzas entre empresas del propio tejido andaluz

Francisco Ferraro, catedrático de Economía Aplicada y presidente del Observatorio Económico de Andalucía / Juan Carlos Vázquez Osuna

“La interacción fluida entre los empresarios de la ciudad sigue siendo insuficiente respecto a otros lugares”

Otro de los retos identificados es la resistencia a abrirse a inversores externos. En este sentido, Antonio Somé propuso seguir el modelo estadounidense de reunir a CEOs de grandes empresas, altos cargos políticos, la banca y los medios de comunicación, fomentando un intercambio de ideas que ayude a comprender mejor la realidad económica y empresarial.

Por otro lado, el papel de la administración también fue señalado como clave. Germán del Real destacó que “como elemento de compra, la administración andaluza es muy importante para el desarrollo empresarial”, mientras que Juan Jesús García de Pablo insistió en la necesidad de que los proyectos que se llevan a cabo en Andalucía sean contratados a empresas locales, potenciando la economía regional.

Finalmente, otro aspecto es la proyección exterior de la ciudad. Respecto a esto, Germán del Real subrayó que “Sevilla tiene que potenciar su marketing para destacar su dinamismo empresarial”, ya que lamenta la falta de un relato atractivo.