Sevilla/En un mundo donde la agilidad y la eficiencia son esenciales para las empresas, la capacidad de integrar soluciones tecnológicas marca la diferencia. BBVA lo entiende y ha apostado por la innovación aplicada para transformar la experiencia de sus clientes corporativos. A través de un conjunto de APIs (Application Programming Interfaces), la entidad no solo simplifica procesos complejos, sino que también ofrece mayor seguridad, rapidez y control en las operaciones diarias. Desde la verificación de titularidad de cuentas hasta la gestión automatizada de pagos y la operativa en divisas, estas herramientas permiten a las compañías centrarse en sus objetivos estratégicos, dejando la complejidad financiera en manos de soluciones eficientes y conectadas.

Para tratar este asunto, BBVA y Grupo Joly organizaron el encuentro titulado Soluciones Open Banking: Revoluciona tu Gestión de Tesorería. Contó con la participación de Asunción Álvarez, Directora Regional Sur de BBVA Banca de Empresas y Corporaciones, y Ana Climente, Responsable de Open Banking en BBVA España. La moderación estuvo a cargo de Alberto Grimaldi, subdirector en Diario de Sevilla y responsable de Panorama y Economía del Grupo Joly.

Asunción Álvarez, Directora Regional Sur de BBVA Banca de Empresas y Corporaciones. / Juan Carlos Vázquez

“Trabajamos con la idea de que la innovación solo tiene sentido si mejora la vida de nuestros clientes”

La apertura fue realizada por Asunción Álvarez, quien apuntó que son más de 160 años los que BBVA ha dedicado a caminar junto a las empresas. En este sentido, la innovación ha tenido un papel crucial para mejorar la vida de los clientes. “Solo en 2024, más de 125.000 pymes y empresas confiaron en BBVA para su expansión internacional”, apuntó. La entidad acompaña con financiación, soluciones innovadoras y el mejor equipo de especialistas en comercio exterior.

Este año representa un comienzo de ciclo para BBVA, bajo el afán de acompañar al cliente en su voluntad de llegar más lejos, situándolo en el centro de todas las acciones. Para seguir dando pasos hacia esa misión, con Open Banking y las APIs, “llevamos la banca dentro de la empresa”, así describía la acción la Directora Regional Sur de BBVA Banca de Empresas y Corporaciones.

Con Open Banking y las APIs de BBVA, las empresas pueden realizar gestiones sin salir de sus propios sistemas

Por otro lado, incidió en que “todo lo hacemos con una idea muy clara: cuando una empresa crece, crece el empleo, la economía y el país. Por estamos aquí. Para ayudarles a llegar más lejos”.

Además, expuso que “en BBVA hemos sido pioneros en acercar la sostenibilidad a todas las empresas. A través de nuestra banca digital, fuimos la primera entidad en España en darles la posibilidad de conocer su huella de carbono y trabajar para reducirla. Ponemos a su disposición soluciones de financiación específicas, innovadoras herramientas digitales, alianzas estratégicas y un equipo especializado que les acompaña en su transición”.

Continuó con que “centrándonos en la digitalización, fuimos el primer banco en lanzar una app para empresas en España. Y desde entonces no hemos parado de evolucionar, innovando y desarrollando servicios digitales para nuestros clientes”.

Esta tecnología pionera puede convertirse en una palanca de transformación para miles de empresas

Ana Climente, Responsable de Open Banking en BBVA España / Juan Carlos Vázquez

“Las APIs están revolucionando el sector, generando nuevos modelo de negocio”

Tras su intervención, Ana Climente, empezó exponiendo que Open Banking embebe servicios financieros contextualizados en los ecosistemas donde las empresas localizan sus necesidades. Con ello, BBVA busca diferenciarse en términos de asesoramiento y experiencia con el cliente. Además, destacó que representa una evolución natural, tras las primeras oficinas y el uso de las primeras aplicaciones digitales.

Foto de familia con miembros del equipo de BBVA. En el centro, las dos ponentes del día: Ana Climente (izquierda) y Asunción Álvarez (derecha). / Juan Carlos Vázquez

Solución de gestión de tesorería La Responsable de Open Banking en BBVAEspaña describió algunas de soluciones de gestión de tesorería con las que cuenta la entidad. · API de verificación de cuenta destaca por su capacidad disruptiva. Permite comprobar en cuestión de segundos la titularidad de una cuenta bancaria utilizando el IBAN y el NIF. Con una cobertura del 99% de las cuentas en España, esta herramienta se posiciona como una solución clave para evitar errores operativos y fraudes financieros. Además, al ofrecer resultados en tiempo real y estar disponible 24/7, garantiza operaciones más seguras y eficientes. · API de conciliación, ideal para aquellas empresas que buscan mantener un control financiero riguroso. Facilita la integración total de los registros contables con las transacciones bancarias reales. Esto no solo reduce errores contables, sino que también asegura una visión clara y actualizada de la situación financiera, permitiendo una toma de decisiones informada y precisa. · API de listado de cuentas. Para obtener información básica de una cuenta. Una vez invocado el servicio, puedes obtener detalles más específicos de la cuenta: desde el tipo de moneda en la que está, hasta los formatos de nominación, el listado de movimientos...Además, puedes cruzar datos utilizando diferentes filtros de cantidad o de fecha, por ejemplo. · API de pagos facilita la ejecución automática de transacciones desde los sistemas de gestión internos de la empresa, eliminando la necesidad de realizar procesos manuales. Esta automatización, además de reducir costes y minimizar errores, permite a las empresas centrarse en sus objetivos estratégicos, sin preocuparse por la operativa diaria. · API FX, que proporciona una solución eficiente para las operaciones de divisas, permitiendo a las empresas obtener cotizaciones en tiempo real y ejecutar operaciones directamente desde sus sistemas internos. Con acceso a más de 30 divisas y disponibilidad durante las horas de mercado, esta herramienta aporta flexibilidad y agilidad en un entorno globalizado, ayudando a las empresas a adaptarse rápidamente a las fluctuaciones del mercado. · API Request to Pay. Una nueva opción digital para pagar bienes y servicios y proveedores de cualquier banco. Realiza la simulación antes de enviar la remesa y confirma de forma inmediata el procesamiento de la remesa y consulta el estado de cada pago. · API Confirming. La digitalización también ha transformado la manera en que las empresas gestionan los pagos a sus proveedores y es que, a través del servicio de confirming, BBVA permite el envío de remesas de hasta 100 facturas a 50 proveedores distintos, agilizando los procesos y asegurando pagos puntuales. Esta funcionalidad no solo optimiza la relación con los proveedores, sino que también mejora la liquidez y el control financiero de las empresas.

El coloquio

Tras la exposición de Ana Climente, Responsable de Open Banking en BBVA España, hubo un momento para interiorizar en lo contado, con la moderación de Alberto Grimaldi, subdirector de Diario de Sevilla.

Climente destacó cómo las APIs están acercando los servicios bancarios a todo tipo de empresas. Según explicó, una de las principales ventajas de estas herramientas es la democratización del acceso a los canales directos de la banca. Actualmente, el 20% de los clientes que utilizan las soluciones de Open Banking son pymes, y la integración de estas tecnologías puede completarse en dos o tres semanas, gracias a un lenguaje sencillo y el acompañamiento de un equipo de soporte especializado.

Los clientes cuentan con un equipo especializado de BBVA que acompaña en el proceso de aprovechamiento de las APIs

En cuanto a la API de verificación de titularidad de cuenta, Climente señaló que puede validar los datos de cualquier cuenta perteneciente a las entidades que operan con Iberpay, incluidas aquellas de bancos que ya no existen, como Bankia. Sin embargo, aclaró que esta API no devuelve números de cuenta actualizados, ya que no proporciona información adicional más allá de la verificación.

Respecto a la API de conciliación, subrayó que permite consultar todo tipo de movimientos en tiempo real, ofreciendo información ampliada que facilita a las empresas mantener un control financiero más preciso. Explicó que las transferencias a través de APIs cuentan con un sistema de conectividad segura que garantiza la protección de las transacciones. Al tratarse de un canal desasistido, las operaciones pueden ejecutarse sin intervención humana.

Las necesidades de los clientes van moldeando la puesta a punto de las soluciones APIs

Asimismo, Climente destacó la flexibilidad de estas soluciones, permitiendo a las empresas integrar las APIs en múltiples aplicaciones internas. Con una única conexión a BBVA, es posible activar los servicios en tantos sistemas como sea necesario, aunque será imprescindible realizar ciertos ajustes internos para asegurar una integración adecuada.

Para finalizar, se remarcó que BBVA es pionero en ofrecer servicios basados en APIs, facilitando a empresas y desarrolladores la integración de soluciones bancarias en sus sistemas.