María Marced: “Siempre les digo a los empresarios que si quieren talento, contraten a más mujeres”

Málaga/María Marced (Valencia, 1954) lo ha sido todo en el sector de la ingeniería de telecomunicaciones. Especialista en el mundo de los semiconductores, estuvo hasta el pasado año al frente del gigante TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) en Europa después de haber estado en Telefónica, Intel o Philips y actualmente forma parte del grupo de expertos del PERTE Chip, el proyecto del Ministerio para la Transformación Digital del Gobierno de España para hacer crecer la industria de los semiconductores y la microelectrónica en nuestro país. Acumula distinciones a lo largo de su trayectoria profesional como ser nombrada una de las tres mujeres de negocios más poderosas en 2002 según el Wall Street Journal o, el pasado año el premio a la Líder de la Industria Global en la Cumbre Ejecutiva de ChipEx.

Pregunta.Está en Málaga por el encuentro ‘Voces que inspiran’ del parque tecnológico… ¿qué es lo que inspira la voz de María Marced?

Respuesta.Pues bueno, yo quiero inspirar que las mujeres cada vez sean más dueñas de su propio destino y para eso tienen que formarse, para eso tienen que tener ambición y tienen que tener claro hacia dónde quieren llegar.

P. Tal vez menos en política, pero a nivel empresarial, se siguen viendo muchas fotos de familia con mucho traje, mucha corbata... y poca presencia femenina. ¿Se está mejorando en ese aspecto?

R.Pues no, no está mejorando y de hecho yo siempre lo planteo no como un problema, sino como una oportunidad. Es decir, todas las empresas de tecnología ahora dicen que su problema fundamental es el talento. Sin embargo, en las empresas de tecnología a nivel mundial, si cogemos todo el mundo, el porcentaje de mujeres es del 17%. Entonces yo siempre digo a los empresarios, la oportunidad que tenéis es coger a más mujeres. Si buscáis talento, esa es la oportunidad. Entonces yo lo que quiero es, y hago mucho trabajo en eso, inspirar a las chicas a que hagan sobre todo estudios STEM: es decir, estudios de tecnología, de matemáticas, de ingeniería… que son los estudios que les van a permitir esa independencia que yo comentaba antes y ese ser dueño de su propio destino.

P.Hablando un poco de actualidad, además de la implantación futura del IMEC aquí en Málaga hace poco se ha conocido que el Instituto de Microelectrónica de Sevilla va a coordinar un proyecto de la Unión Europea para el diseño de microchips. ¿Cuál es su opinión al respecto?

R.Cuando el gobierno español decide crear el PERTE Chip, mucha gente empezó a llamarme para decir, “oye, tráete a TSMC a España”. Y yo siempre les decía que no. En España hay que empezar la casa por los cimientos y no por el tejado. Lo que tenemos que hacer es crear centros de diseño, centros de desarrollo, centros de investigación, para luego crear demanda para una futura fábrica. De momento no hay demanda y como no hay demanda, hay que empezar con centros de diseño, centros de innovación, centros de investigación y desarrollo, que es de lo que me estás hablando.

P.Y una vez que se haga realidad la presencia del IMEC en Málaga, ¿cómo cree que puede situarse Andalucía en el sector?

R.Hombre, vais a tener IMEC aquí en Málaga. Eso es el mayor referente mundial en investigación y desarrollo. O sea, eso posiciona a Andalucía en el centro, en el corazón de semiconductores. No solo en España, sino incluso a nivel mundial. IMEC está en Lovaina y ahora estará en Málaga. Eso es tremendo. Lo que se ha conseguido aquí en Málaga, lo que habéis conseguido en Málaga, es fundamental.

María Marced, durante su charla en el Palacio Episcopal de la Fundación Unicaja. / M. H.

P.¿Se está aplicando ya inteligencia artificial en el diseño y fabricación de microchips?

R.TSMC lleva utilizando inteligencia artificial (IA) ya desde hace años. Empezamos con el deeplearning, con el machinelearning y ya lleva utilizándolo más de 10 años. Todo lo que es el mantenimiento preventivo se hace con IA y todo el diseño de los nuevos chips se hace cada vez más rápido. Es decir, y ahora voy a entrar un poco en tecnología, el paso del 3 nanómetros al 2 nanómetros, que es lo más, ahora mismo el puntero, ha sido muy rápido, y ha sido gracias a utilizar la IA. Esta semana estando en un evento del IMEC en Amberes, me comentaban dos fabricantes europeos importantes de semiconductores que utilizando la IA para el layout, que es una parte importante del diseño de los chips, ahorran entre un 60 y un 70% del tiempo. Eso es impresionante. La agencia McKenzie decía la semana pasada, también en otro evento en Ámsterdam, que la contratación de ingenieros de software ha caído casi a nivel cero, y eso que ahora necesitan muchos para IA, pero ha caído fundamentalmente porque la programación la hace fundamentalmente la IA.

P.Siguiendo con aspectos más técnicos en la producción de microchips… ¿hay alternativas al silicio actualmente para la elaboración de microchips?

R.Alternativas de silicio como base fundamental no las hay. Mucha gente pensó que el grafeno, no la hay. Otra cosa distinta es que el silicio se dopa con materiales cada vez más sofisticados, como el galio, pero todo va siempre encima del silicio.

P.¿Cómo cree que afectará, si llega a aplicarse finalmente, esa guerra comercial entre Estados Ujnidos por los aranceles?

R.Ya está ocurriendo que con los chips tanto europeos como Estados Unidos, TSMC, por ejemplo, tiene ya dos fábricas funcionando en Arizona y ha anunciado otras cuatro más. Tiene dos fábricas en Japón y la fábrica, que ha sido mi proyecto, la fábrica en Dresde en Alemania está ya en construcción. La globalización se está ya localizando, aunque suene un poco como un oxímoron, pero es cierto. ¿Qué consecuencias tiene eso? Las consecuencias son que, por un lado, las regiones aseguran que van a tener suministro, pero tiene un problema: la falta de volumen, el volumen de escala, va a hacer que todo sea mucho más caro. Para que te hagas una idea, fabricar en Arizona o fabricar en Dresde es 2.4 veces más caro que fabricar en Taiwán. Entonces, si el producto va a ser más caro, y eso va a ocurrir así, el peligro que puede haber es que habrá menos autonomía de escala, menos rendimiento, y eso va a hacer que la innovación se ralentice. Y si la innovación se ralentiza, eso va a afectar a toda la humanidad. Yo la única esperanza que tengo frente a eso es que la IA ayude a compensar esa desaceleración de la innovación que la localización va a crear.

P.Me llamó mucho la atención una frase suya de hace unos años que decía que “la innovación consiste en crear algo que te hace sentirte descontento con lo que ya tienes y te induzca a comprar algo nuevo”. ¿Cómo encaja eso con las políticas actuales que promueven la economía circular y la reutilización del material?

R.Bueno, todo se recicla. Es decir, nadie tira un teléfono inteligente, todo se recicla. O sea que el tema de la sostenibilidad y del reciclaje se mantiene. Por ejemplo, las fábricas de TSMC en Taiwán reciclan el 99% del agua que utilizan. El reciclaje es continuo y la innovación no para. ¿Tú crees que alguien no aprovecha ese avance tecnológico? Yo creo que sí.

P.Yo me refería no tanto a la economía circular en el sector industrial, si no a la del ciudadano de a pie, que quizá aún le cueste el llevar dispositivos electrónicas al punto limpio...

R.Bueno, siempre hay políticas que pueden evitar ese problema que me dices. Una forma de evitarlo es cuando vas a comprar un nuevo iPhone o un nuevo Huawei o un nuevo Samsung, que te digan, si te trae el antiguo, le descuento 100 euros. Claro.

P.Hace tres años, en una entrevista concedida precisamente aquí en Málaga, no se planteaba la llegada de TSMC a España porque faltaba eso, faltaba la base y la demanda. ¿Ha cambiado algo la situación ya en 2025?

R.No, no ha cambiado nada. Ya digo, primero hay que montar centros de diseño, de investigación y desarrollo, cómo se van a hacer, y eso creo que va a durar. El año pasado, que todavía yo estaba como presidenta de TSMC, vendimos algo así como cuatro millones de obleas, cada oblea tiene millones de chips… a España llegaron 200 a un solo cliente que tenemos en Madrid. Pero no es porque compren a la competencia, es que no hay otro. Entonces, aprendamos de China. China hace 20 años crea cientos de centros de diseño y ahora ya hasta Huawei utiliza los chips de China.