El paro español baja en 13.311 personas en marzo, hasta los 2,58 millones, su menor cifra en este mes en 17 años

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 13.311 personas en marzo en relación con el mes anterior (-0,5%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró buena parte del descenso del desempleo, según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Tras la caída de marzo, el número total de desempleados se situó en 2.580.138 personas, su menor cifra en un mes de marzo desde 2008, ha subrayado el Ministerio. El descenso del desempleo registrado el mes pasado es inferior a las caídas de los meses de marzo de 2024 (-33.405 parados) y 2023 (-48.755), pero supera la disminución de 2022, cuando el desempleo retrocedió en 2.921 personas. En todo caso, el Departamento que dirige Yolanda Díaz ha recalcado que, a diferencia de lo ocurrido en 2024, el mes de marzo de este año aún no se beneficia de los efectos de la contratación en la Semana Santa, y se vio, además, "lastrado" por fenómenos meteorológicos adversos.

En términos desestacionalizados, el paro registrado subió en marzo en 983 personas respecto al mes anterior. En el último año, el desempleo acumula un descenso de 146.865 personas, lo que supone casi un 5,4% menos, con un retroceso del paro femenino de 78.779 mujeres (-4,8%) y una caída del desempleo masculino de 68.086 varones (-6,2%).

Servicios impulsa la bajada del paro

Por sectores, el paro registrado descendió, sobre todo, en los servicios, con 14.461 desempleados menos (-0,7%), seguido de la industria (-1.498 desempleados, -0,7%); la construcción, que restó 909 parados (-0,5%), y la agricultura, donde bajó 93 personas (-0,1%). Por contra, el desempleo aumentó en el colectivo sin empleo anterior, con 3.650 desempleados más (+1,5%).

El paro disminuyó en marzo en ambos sexos, aunque el descenso fue mayor en el caso de las mujeres. En concreto, el paro femenino bajó en 9.176 mujeres en comparación con febrero (-0,6%), mientras que el masculino retrocedió en 4.135 desempleados (-0,4%). Así, al finalizar el tercer mes de 2025, el número total de mujeres en paro se situó en 1.553.778 desempleadas, su nivel más bajo en este mes desde 2008, mientras que el de varones totalizó 1.026.360 desempleados. Por edades, el paro entre las personas de 25 y más años bajó en 15.949 desempleados en marzo (-0,66%), mientras que el de los jóvenes menores de 25 años se incrementó en 2.638 personas (+1,3%). Pese a ello, el número total de parados menores de 25 años se situó en mínimos históricos para un mes de marzo, con 197.524 desempleados.

El paro sólo sube en Madrid y La Rioja

El paro registrado disminuyó en marzo en 15 comunidades autónomas, especialmente en la Comunidad Valenciana (-4.905 personas), Cataluña (-2.556 personas) y Galicia (-1.822 personas).

Por contra, el desempleo subió en dos regiones: Madrid, que sumó 2.075 desempleados, y La Rioja, con 15 parados más que en febrero.

En cuanto a las provincias, el paro registrado descendió en 41, encabezadas por Valencia (-3.315 desempleados), Barcelona (-1.586) y Alicante (-1.426), mientras que aumentó en el resto, destacando los incrementos de Madrid (+2.075), Jaén (+495) y Córdoba (+183).

Por su parte, el paro registrado entre los extranjeros bajó en 362 desempleados respecto al mes anterior (-0,1%), hasta situarse el total de inmigrantes en desempleo en 362.386 desempleados, lo que supone 4.055 parados menos que hace un año (-1,1%).

El 43,6 por ciento de los contratos, fijos

En marzo de este año se registraron 1.166.601 contratos, un 3,8% más que en el mismo mes de 2024.

De todos ellos, 508.662 fueron contratos indefinidos, un 0,7% más que en marzo de 2024. En total, el 43,60% de todos los contratos realizados en marzo fueron indefinidos, porcentaje ligeramente inferior al del mismo mes de 2024, cuando la proporción de contratos fijos fue del 44,9%.

Dentro de los indefinidos, en marzo se realizaron 236.881 contratos a tiempo completo, un 6,4% más que igual mes del año anterior; 121.598 a tiempo parcial (+2,8%) y 144.183 fijos-discontinuos (-8,9%).

De todos los contratos suscritos en marzo, 657.939 fueron contratos temporales, un 6,3% más que igual mes de 2024. En total, estos contratos representaron el 56,4% del total de la contratación efectuada en el tercer mes del ejercicio 2025.

La tasa de cobertura frente al desempleo, en el 70,9%

El Ministerio ha informado además de que el gasto en prestaciones por desempleo alcanzó en febrero de 2025 (último dato disponible) la cifra de 2.185,2 millones de euros, un 7,8% más que igual mes de 2024.

El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, ascendió a 1.299,5 euros en el segundo mes del año, un 19% más que en febrero del año pasado.

La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario durante el mes de febrero fue de 1.014,5 euros, lo que supone un aumento de 29,9 euros sobre el mismo mes del año anterior (+3%). El total de beneficiarios de prestaciones por desempleo se situó en 1.722.042 personas, cifra un 9,1% inferior a la del mismo mes de 2024.

La tasa de cobertura frente al desempleo, que un año antes estaba situada en el 73,19%, se situó en febrero de 2025 en el 70,9%. Los datos de prestaciones siempre van con un mes de retraso respecto a los datos de paro, de forma que el Ministerio ha publicado este miércoles las cifras de desempleo de marzo y la estadística de prestaciones de febrero.

Díaz ve en los datos la constatación de que mejorar derechos no destruye empleo

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha destacado este miércoles que los datos de paro y afiliación del mes de marzo demuestran que mejorar derechos no destruye empleo. "Hoy os traemos otra buena noticia. Seguimos reduciendo el desempleo en nuestro país y aumentando la afiliación de las personas trabajadoras. No son palabras, son datos", ha señalado Díaz.

En una valoración de los datos de desempleo de marzo remitida a los medios de comunicación, la ministra ha incidido en que, tras descender en 13.311 personas respecto a febrero, el paro se situó en marzo en su nivel más bajo desde 2008. "Cuando llegamos al Ministerio de Trabajo teníamos un objetivo claro, acabar con la precariedad que condenaba a millones de personas. Hoy los datos nos demuestran que vamos por el buen camino", ha remarcado Díaz, que ha resaltado además los datos récord de afiliación, el máximo histórico de mujeres trabajando (10,1 millones de afiliadas), el mínimo de jóvenes en desempleo en la serie del mes de marzo y el porcentaje de contratos indefinidos sobre el total, del 44% frente al 10% anterior a la reforma laboral. "¿Recordáis cuando nos decían que mejorar derechos destruiría empleo? Pues no era verdad. Hay 3,5 millones más de contratos indefinidos en España y 2,2 millones menos de contratos temporales que antes de la reforma laboral. Hablamos de una transformación real del mercado de trabajo. La contratación tiene ya una nueva normalidad que es la indefinida", ha asegurado Díaz.

"Pero como siempre digo, no nos conformamos. Mientras una familia sufra el paro, seguiremos trabajando. Por eso, avanzamos en la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media y seguiremos subiendo el salario mínimo interprofesional, porque la dignidad laboral no es un lujo. Es la base para una economía fuerte e inclusiva. Estos datos son solo el principio. Vamos a seguir demostrando que ampliar derechos no sólo es justo, sino que es más eficiente económicamente", ha concluido.