La patronal pide prorrogar los ERTE hasta el verano y ayudas especiales para turismo y hostelería

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha reclamado este martes prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) como mínimo hasta el verano, ampliar las exoneraciones de cuotas de los ERTE hasta el 100% y ayudas "especiales" a dos de los sectores más castigados por la pandemia: el turismo y la hostelería.

Garamendi, durante su participación un desayuno on line organizado por Nueva Economía Forum, ha insistido en que "no tiene sentido" que los ERTE finalicen el 31 de enero cuando el estado de alarma dura hasta el 9 de mayo. En su opinión, que se haya establecido esa fecha para el fin del estado de alarma genera una situación de "indefinición enorme" y poco favorable para las empresas, que no saben a qué atenerse.

Contra la subida de las pensiones y de los salarios de los funcionarios Antonio Garamendi, ha cuestionado este martes la subida en un 0,9% de las pensiones y de los sueldos de los empleados públicos contemplada en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021. Ha afirmado "no entender muy bien" por qué se sube el sueldo a los funcionarios en un 0,9% cuando el IPC va a ser negativo en otro 0,9%, y ha añadido que él hubiera entendido que se hubiera subido "algo más" a empleados públicos que "hay que premiar", como los sanitarios o los policías. "Habría que haber discriminado", ha opinado Garamendi, quien también ha cuestionado la subida de las pensiones. "Habría que haber hecho una mayor subida de las pensiones mínimas, pero no de las máximas. Es un gasto estructural que está ahí, y sobre esos gastos es lo que nos está advirtiendo Bruselas que hay que tener cuidado". El dirigente de la CEOE ha señalado que, "de forma educada", se podría calificar a las cuentas del próximo año como "excesivamente optimistas", pues el crecimiento del PIB previsto para 2021 (9,8% incluyendo los fondos europeos) ya ha sido rebajado casi a la mitad desde la Comisión Europea. Garamendi cree que España saldrá del bache en 2021, pero ha advertido de los problemas que vendrán en 2022 con el déficit y la deuda generada. Asimismo, ha reiterado que, "bajo ningún concepto" es el momento de subir impuestos y ha considerado un "error" incluir en los PGE "impuestos ideológicos que no recaudan y ponen trabas al ahorro, a la inversión y a que a la gente le interese estar en este país".



"Se tenía que haber hecho un planteamiento a 15 días o a un mes. No sabemos qué va a pasar en este tiempo", ha subrayado Garamendi, que ha advertido además del "daño irreparable" que las decisiones de cierre en algunas comunidades autónomas están provocando sobre el sector de la hostelería.

Así, y en relación a los ERTE, el presidente de la CEOE cree que no se puede pedir ahora a la hostelería, al comercio o al sector hotelero, por ejemplo, que asuman una parte de las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores en ERTE.

"Es inviable, porque están ahogados y asfixiados", ha denunciado el dirigente empresarial, que por ello ha vuelto a insistir en la necesidad de que las exoneraciones a las empresas lleguen al 100%, una demanda que va a trasladar al Gobierno.

Garamendi ha pedido además ayudas especiales para el sector del turismo y la hostelería, para evitar que "caigan" en esta crisis, y en este sentido ha apuntado también que el dinero que han recibido los ayuntamientos, unas transferencias de 15.000 millones de euros, en lugar de dedicarlo a gastos corrientes, debería destinarse, por ejemplo, a suprimir el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y a ayudar a las empresas hosteleras.

El dirigente empresarial ha subrayado que la hostelería apenas es un foco de contagio y que las empresas están haciendo las cosas bien, pues la propagación del Covid procede sobre todo de las relaciones sociales, "de los famosos botellones" y de las fiestas en colegios mayores.

El dirigente de la CEOE ha recordado que en España hay 350.000 locales de hostelería, muchos regentados por pequeños empresarios que están sufriendo "muy especialmente" los efectos de la pandemia. "Un cierre masivo acaba con todo, hay que lograr el equilibrio de convivencia entre ir contra el virus y el poder trabajar. El daño que se está haciendo (a la hostelería) es irreparable y ya no valen las medidas tomadas hasta ahora, hay que implementar muchas más, porque si no, es un sector que va a caer", ha avisado.

Ayudas a grandes empresas y reforma laboral

Garamendi ha subrayado que las empresas siempre han defendido los protocolos dictados por Sanidad, ha reiterado su ofrecimiento a que éstas ayuden a la realización de test, y ha pedido que se trabaje en otras medidas que mejoren la eficiencia, como el establecimiento de pasaportes de tránsito seguro para el turismo.

Sobre el rescate de Air Europa, el líder de la CEOE cree que otras empresas también necesitarán ser rescatadas y ha instado a analizar maneras de incentivar la entrada en el capital de las empresas de personas físicas, entidades o fondos, y no sólo de entes públicos.

Por otro lado, en relación a la modificación de la reforma laboral de 2012 que se plantea hacer el Gobierno, ha afirmado que la CEOE no se sentará a negociar con "líneas rojas", pero ha dejado claro que para su organización "no es momento" de tocar una reforma que ha ayudado "a aguantar el tirón" durante la actual crisis.