Una prestigiosa publicación elige a una entidad vitivinícola de Dcoop como Cooperativa del Año

La cooperativa olivarera antequerana Dcoop ha comenzado el año 2025 con muy buenas noticias: si hace unos días dio a conocer que facturó en 2024 un total de 1.554,95 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 10,33% respecto a 2023, además de hacer pública la semana pasada la llegada de su marca de aceite de oliva virgen extra Dcoop Orgánico a Coupang, el gigante coreano de ventas por internet, hoy ha comunicado que la cooperativa vitivinícola Manuel Quintano Labastida, que pertenece al grupo, ha sido elegida como Cooperativa del Año en el Special Report 2025 de La Rioja que publica el Master of wine británico Tim Atkin.

El periodista y juez de concursos internacionales de vinos, que escribe para varias publicaciones influyentes de este sector, como Decanter, The World of Fine Wine, y The Drinks Business, trabaja con esta cooperativa catando desde hace algunos años, “siempre mejorando sus puntuaciones hasta conseguir el reconocimiento actual”, ha explicado la cooperativa en una nota de prensa. Además, es copresidente del International Wine Challenge, la competición de cata a ciegas con el jurado más riguroso del mundo.

Manuel Quintano Labastida, ubicada en La Rioja alavesa, fue fundada en 1964 y se unió a Dcoop en el año 2016, fecha en la que inició “un proyecto ambicioso dando un gran protagonismo al viñedo y al suelo, con elaboraciones personalizadas y basadas íntegramente en la cata de uvas que se realiza previa a la cosecha”; asimismo, se elabora todo lo posible en depósitos pequeños con remontados y pisados totalmente manuales parcela por parcela. Las fermentaciones son espontáneas, con idea de que cada viñedo exprese el carácter del suelo sobre el que se cultiva.

Comercializa vinos con marcas tan prestigiosas como Solagüen, Labastida y Manuel Quintano, y las variedades predominantes son las tintas (tempranillo principalmente, garnacha…), aunque también cultivan blancas como la viura y tempranillo blanco, todas ubicadas en un entorno muy cercano a la cooperativa.

Dcoop Vinos Baco es el mayor grupo cooperativo de vino español. Produce una media de 1,8 millones de hectólitros anuales (180 millones de litros) principalmente en la primera región vinícola del mundo: La Mancha, aunque también cuenta con vinos de otras zonas españolas como La Rioja. El Grupo Dcoop representa a más de 75.000 familias en España. En Castilla-La Mancha integra a un total de 15 bodegas cooperativas y a más de 8.000 familias de Toledo, Ciudad Real y Cuenca. Actualmente cuenta con 17 entidades asociadas.

En Vinos se facturó también más en 2024 que en 2023. El año pasado la cifra fue de 94,925 millones de euros, cuando en 2023 fue de 91,564 millones de euros. Por tanto, es un 3,54% el aumento de facturación de esta sección, cuya sede se encuentra en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), donde cuenta con un concentrador de mosto, plantas de embotellado de vino y destilería.