“La recesión se esquiva de momento, pero no se han disipado los riesgos”

Singular Bank, entidad especializada en banca privada, apostó por implantarse en Andalucía desde su nacimiento. Javier Marín Romano (Madrid, 1966), su CEO, tiene una larga experiencia en el sector financiero, en el que ha ocupado entre otros cargos el de consejero delegado de Banco Santander, donde previamente fue director general de Banca Privada, Gestión de Activos y Seguros y, antes aún, consejero delegado de Banif. Recientemente ha compartido con clientes e inversores en Sevilla una jornada informativa sobre las perspectivas del mercado en 2023.

–¿Qué mensaje trae para sus clientes en Andalucía?

–Queremos compartir con ellos el mercado que viene. Para trasladarles un análisis de cuál es la situación económica y qué perspectivas hay. Es una información vital para que sepan cómo esto debe traducirse en la inversión y en los mercados. Para nosotros, el año ha empezado disipándose desde el punto de vista económico algunas de las incertidumbres de mayor riesgo que podíamos prever. Hemos tenido un verano en Europa bastante bueno, lo cual ha hecho que el gas ya ha visto cómo ha evolucionado este. Segundo, la economía se ha mostrado un poquito más resistente, especialmente en el empleo, y eso ha dado bastante soporte. En el último trimestre, para el que muchas casas de análisis estaban esperando el inicio de una recesión, no se ha dado un crecimiento negativo.

–¿Se esquiva de momento la recesión?

–Sí, se esquiva de momento la recesión, pero no se han disipado todos los riesgos. Una de las cosas que estamos viendo que está pasando es que el mercado no se está creyendo los mensajes que están mandando los bancos centrales.

–¿Preocupa a los clientes de banca privada, con cierto patrimonio, que la política monetaria siga elevando tipos y acabe generando una situación de recesión?

–La gente de lo que está preocupada es de sus inversiones. Tratan de interpretar los mensajes económicos para ver el impacto que pueden tener en los mercados, que es también lo que está pasando ahora mismo. El mercado no se está creyendo el mensaje de los bancos centrales, que va relacionado con a dónde van los tipos de acuerdo a dónde está viendo la inflación. Nuestro equipo ya desde hace tiempo, desde diciembre del 2021, ya estaba avanzando que se venía este ascenso de la inflación. Alicia Coronil, que es la economista jefe, ya avanzaba entonces que pensaba que la inflación iba a ser más persistente y más alta de lo que todo el mundo predecía en ese momento. Y nuestro equipo sigue pensando que la inflación va a ser más persistente. Estamos más alineados, por decirlo de una manera, con la visión de los bancos centrales. Es decir, que los tipos van a seguir subiendo y que además se van a mantener más altos durante más tiempo. Nuestro equipo no comparte que ni en Estados Unidos ni en Europa se produzcan bajadas de tipos en este mismo año. España es el primer país de Europa en el que la inflación subyacente está por encima de la inflación nominal. Y eso lo que va a hacer es que los bancos centrales mantengan su senda de subida de tipos, más altos y durante más tiempo.

–¿Eso cambia el comportamiento de los inversores?

–Definitivamente. Yo creo que en el momento en que los mercados empiecen ya a creerse el mensaje de los bancos centrales, tienen que cambiar necesariamente. Por dos motivos. La valoración de la renta variable fundamentalmente tiene dos elementos. Uno, la tasa libre de riesgo –y si vemos que los tipos de interés van subiendo, la tasa libre de riesgo aumenta– y luego lo que llamamos la prima, la prima de riesgo. Y, obviamente, los resultados empresariales. Si vemos los tipos de interés más altos, lo que es obvio –a pesar de que el Fondo Monetario Internacional haya subido las perspectivas de crecimiento a nivel mundial y en Europa, excepto en España– es que para este año la economía crezca menos y por tanto los resultados empresariales se vean afectados. Si ése es el escenario, lo normal es que este rally que hemos tenido en el mes de enero en algún momento vuelva a corregirse y se sitúe en una situación probablemente como la que teníamos a principio de año. De hecho, la gran mayoría de casas, y nosotros también, estábamos dando como punto de llegada en diciembre de 2023 una expectativa de mercados que es más o menos donde están ahora. Es decir, según la visión que nosotros tenemos, el mercado ya habría agotado su subida. Por eso decía que los riesgos no se han disipado. Aunque seamos un poco más optimistas con respecto a la situación macroeconómica. Pero nosotros estamos esperando que haya un ajuste.

–¿Y el inversor se está retrayendo o como las crisis son momentos de oportunidad está más activo?

–Normalmente, en la comunidad de inversores hay un comportamiento muy de rebaño. Es decir, cuando todo sube, pues la gente parece como que se lo pierde. Y cuando todo baja, parece como que todo el mundo quiere salir. O sea, hay gente que está queriendo invertir ya. Nosotros estamos manteniendo nuestro nivel de infraponderación, manteniéndonos todavía un poco un poco más alejados del mercado. Estamos haciendo una apuesta más decidida por la renta fija con duraciones cortas. Porque la curva de los tipos de interés lo normal es que se desplace hacia arriba. Así que vemos valor a bonos corporativos, bonos bancarios y demás.

–Ustedes apostaron por Andalucía ...

–Desde el principio.

–... y han abierto dos oficinas, en Sevilla y en Málaga, ¿cómo va la marcha del banco en la comunidad?

–Fenomenal. Estamos encantados. Tenemos un equipazo. Estoy muy contento con la marcha de las oficinas tanto en Sevilla como en Málaga. Estamos explorando ya otras zonas de Andalucía donde abrir. Nuestra vocación es de seguir creciendo y es lo que vamos a hacer. Evidentemente somos un banco con una marca nueva. Compramos Selfbank en marzo del 2019. Cambiamos la marca el 14 de enero de 2020. Nos vino la pandemia y no pudimos lanzar la campaña de marca, de conocimiento y demás. Somos un banco joven y obviamente menos conocido. Ahora nos van conociendo más en toda Andalucía. Tenemos ya equipos locales y sí podemos ir creciendo en otras zonas. Estamos viendo áreas como Jerez o como Granada, porque Andalucía además cada vez tiene más peso dentro de lo que es el PIB español como economía. Cada vez se genera más riqueza y nosotros queremos estar cerca de los clientes.

–¿Hay alguna diferencia en el cliente de banca privada andaluz respecto al de otras comunidades autónomas?

–Diría que muy marginales. El cliente español per se es bastante conservador. Sobre todo, si lo comparas con el resto de Europa o, desde luego, con Estados Unidos. Es verdad que también es más patrimonialista, en el sentido de que es más ladrillero: tiene más su casa en propiedad, o una segunda residencia, o pisos para alquilar, o locales comerciales y demás. Pero en general yo diría que no, que no hay grandes diferencias dentro de España.

–¿Ve en Andalucía oportunidades claras de inversión por sus condiciones respecto a la transición energética?

–Andalucía tiene muchas cosas positivas de cara a la transición energética. Primero, tiene sol y viento para el desarrollo fotovoltaico y eólico. Segundo, tiene puertos muy importantes que pueden jugar un papel muy importante en la generación de hidrógeno verde y su exportación. Tiene muchísimos elementos. Tiene una economía del sector primario agrícola importantísima, que hay que tenerla en cuenta también. España entera, y Andalucía en particular, tienen condiciones para posicionarse como actores importantes.