La industria aceitunera reclama a la UE sanciones inmediatas a EEUU tras el fallo de la OMC

La Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa (Asemesa) pidió este miércoles sanciones "inmediatas" a EEUU y la imposición de medidas "realmente contundentes" para poner fin a la "discriminación" de la aceituna negra española.

La solicitud se produce después de que el el grupo especial creado por la Organización Mundial de Comercio (OMC) no haya aplicado correctamente su dictamen de 2021 que recomendaba la eliminación del 15% de aranceles del procedimiento antisubvención.

La asociación ha recordado en un comunicado que en agosto de 2018 Estados Unidos decidió imponer aranceles del 35% a las aceitunas negras procedentes de España, tras considerar que las ayudas que recibía el sector de la PAC "eran ilegales" (lo que se corresponde con ese 15%) y que la importación procedente de España causaba "un daño importante" al sector californiano a través del 'dumping' (20% de arancel).

Asemesa apunta que frente a esta medida, la OMC ya falló en contra de EEUU en 2021 a través de una resolución del panel, que el país ha seguido incumpliendo hasta ahora.

En esta ocasión, el pronunciamiento del nuevo panel creado por la OMC, con la conformidad de ambas partes, se ha mostrado de nuevo favorable a las posiciones defendidas por la Unión Europea, concluyendo que EEUU ha incumplido "totalmente" las resoluciones del panel original al no eliminar el arancel por las subvenciones ni modificar su Ley Arancelaria de 1930 que tampoco es conforme con las normas de la OMC, asegura la patronal aceitunera.

Asemesa explica que aunque la resolución la razón a las reclamaciones de la UE, no se concretan las medidas porque no es su función. Pero "la UE ya está facultada para imponer medidas de represalia en forma de aranceles contra cualquier producto que EEUU exporte a la UE, como medida de presión para que elimine los aranceles a la aceituna negra".

"Será necesario que la UE actúe de forma urgente imponiendo aranceles en represalia sobre productos que EEUU este exportando a la UE, como única forma de conseguir la eliminación de los aranceles a la aceituna", afirma Antonio de Mora, secretario general de Asemesa.

En el mismo sentido, Agrosevilla, la mayor productora de aceituna de mesa del mundo, con sede en La Roda de Andalucía, ha pedido a la Unión Europea y al Gobierno español "medidas complementarias" para que se cumpla el dictamen.

El presidente de Agrosevilla, Julio Roda, ha dicho que el informe final de la Organización Mundial de Comercio (OMC) es "un hito importante" pero debe ir acompañado "de medidas por parte de la Unión Europea, patrocinadas por el Gobierno español".

Hasta ahora, señaló, y a pesar de las sentencias favorables, "no se ha conseguido mover la voluntad del departamento de comercio de Estados Unidos para terminar con esta situación injusta a todas luces", de forma que los agricultores españoles y la industria aceitunera están soportando "un alto coste de defensa, pérdidas de volumen y de rentabilidad durante más de seis años".

Por ello, espera que "esta vez sea la definitiva en la resolución de este conflicto" que cuestiona "claramente el modelo de ayudas de la PAC europeo".

Por su lado, Cooperativas Agro-alimentarias de España instó a la Comisión Europea y al Gobierno a que, si no se resuelve la situación de forma urgente, aporten soluciones sectoriales que palíen los daños ocasionados. El sector de la aceituna de mesa española ya no entiende otra cosa, afirma, que no sea la "resolución urgente del conflicto" después de que esté demostrado que la razón y la justicia está del lado español, ha expresado el presidente del sector en Cooperativas, Gabriel Cabello.