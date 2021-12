Un reto tecnológico para mejorar el material Dekton®

Grupo Cosentino y CTA (Corporación Tecnológica de Andalucía) han lanzado hoy el #RetoCTA Dekton® by Cosentino, que premiará con 5.000 euros, un plan de difusión y un posible acuerdo con la multinacional almeriense, la obtención de una solución innovadora para mejorar el material Dekton® para su uso en suelos.

El plazo estará abierto hasta el 1 de febrero de 2022 y pueden presentarse pymes, personas innovadoras, grupos de investigación y centros tecnológicos (pueden participar personas físicas y jurídicas). Las bases completas de la convocatoria pueden consultarse online en la plataforma de innovación abierta conneCTA.

Grupo Cosentino y CTA buscan soluciones innovadoras que mejoren, de manera creativa y fuera de las opciones habituales, el material Dekton® (la superficie ultracompacta y altamente resistente de Cosentino que utiliza la exclusiva tecnología “TSP”).

Candidatos Personas innovadoras, pymes, grupos de investigación y centros tecnológicos

En concreto, el objetivo es conseguir un tratamiento para suelos de Dekton® GRIP+ más antideslizante aún, de fácil aplicación, que no afecte al color, que no incremente el coste más de 5 euros el metro cuadrado, que no requiera un mantenimiento especial, que cumpla con las normativas vigentes de resistencia al deslizamiento y abrasión, que la superficie sea suave, atractiva visualmente y agradable al tacto y que sea viable industrialmente en un proceso cerámico.

Tecnología propia

Gracias a sus características técnicas, Dekton® es un material ideal para suelos. Se puede utilizar en exteriores y ofrece un rendimiento excelente. Cosentino Research & Development, S.L.U. ha desarrollado un nuevo tratamiento para Dekton®, llamado Dekton® GRIP+, que modifica la estructura superficial del material de manera controlada. Se obtiene, así, una superficie homogénea y uniforme, semejante a Dekton® estándar, pero que cumple con los requisitos antideslizantes normalizados.

Objetivo Identificar oportunidades de mejora, tanto en el desempeño del material, como en su mantenimiento

Aunque Dekton® GRIP+ ya ofrece cualidades excepcionales, superiores a productos similares, mediante este reto se persigue el objetivo de identificar oportunidades de mejora, tanto en el desempeño del material, como en su mantenimiento y limpieza y/o proceso de fabricación.

Posibilidad de trabajar con Cosentino

Además de un premio de 5.000 euros y un plan de difusión, los galardonados optarán a un posible acuerdo futuro de colaboración, tecnológico o comercial (según sea la madurez de la propuesta) para la aplicación de la solución a nivel industrial en el seno de la compañía.

Las iniciativas planteadas deberán ser originales. El plagio o la apropiación indebida de una idea o proyecto supondrá la expulsión inmediata del participante en el proceso de selección y la imposibilidad de volver a presentarse en un futuro.

Para más información: https://connecta.corporaciontecnologica.com/challenges/R21120002/show