El tope al gas del precio de la luz desaparece este jueves

El precio de la electricidad sube este jueves más de un 6% hasta los 85 euros el megavatio hora (MWh), en el primer día en el que el llamado "mecanismo ibérico" no se aplicará desde que entró en vigor el pasado 15 de junio, según los resultados de la subasta celebrada este martes en el mercado mayorista de la electricidad.El tope al gas no se aplicará este jueves por primera vez debido a que la cotización del gas natural ha caído por debajo de los 40 euros/MWh en el Mercado Ibérico del Gas (Mibgas), precio máximo establecido por el Gobierno, hasta los 31,8 euros.Además, el precio de este jueves será el segundo más bajo en lo que va de año, solo por detrás de los 80,5 euros/MWh registrados este miércoles.El precio final es el resultado de añadir a los 86,7 euros/MWh del mercado mayorista el ajuste a abonar por los beneficiarios del tope al gas para compensar a las centrales que usan esa materia para generar electricidad, que mañana volverá a ser negativo (-1,3 euros/MWh).Esta cifra negativa se debe a la caída del precio del gas en el mercado español, que se situará maña por debajo de los 40 euros/MWh, y al uso de las rentas de congestión obtenidas como resultado del comercio transfronterizo de electricidad entre Francia y España.Por franjas horarias, siempre excluyendo tal ajuste, el precio más alto se alcanzará entre las 20:00 y las 21:00, cuando llegará a 123 euros/MWh; mientras que el más barato se registrará entre las 15:00 y las 16:00 horas, a razón de 64 euros/MWh.El precio definitivo será menos de la mitad del de hace un año, cuando alcanzaba los 201 euros.En Portugal, donde también se aplica el tope al gas destinado a la generación eléctrica en virtud de la conocida como "excepción ibérica", el precio será el mismo que en España, país con el que comparte mercado.En Italia, la electricidad se pagará mañana a 201 euros/MWh, en tanto que en Alemania, a 140 euros/MWh; en Francia, a 142,6 euros MWh; y en el Reino Unido, a 93 libras (unos 107 euros).