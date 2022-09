Casi 41.000 trabajadoras del hogar se beneficiarán en Andalucía de la prestación por desempleo

Casi 40.941 personas trabajan en Andalucía como empleadas de hogar en alta a la Seguridad Social. Serán las beneficiarias en la región del decreto que concede el derecho de desempleo a este colectivo, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.

Andalucía es la tercera región de España con mayor número de trabajadoras del hogar, según los datos del Ministerio de Inclusión: el 10,97% del total, tras Madrid (100.526, el 26,94%) y Cataluña (56.877, el 15,24%).

Las casi 41.000 afiliadas en el Sistema Especial para Empleados de Hogar en Andalucía no reflejan toda la realidad del sector, ya que muchas trabajadoras no están dadas de alta. A nivel nacional, la Encuesta de Población Activa recoge que hay 545.700 personas que afirman estar ocupadas en el trabajo doméstico, lo que supone que casi una de cada tres no está dada de alta, ya que en el país hay 373.121 afiliadas. La encuesta no recoge el dato andaluz, pero es bastante probable que incluso se supere esa cifra.

El informe Esenciales y sin derechos publicado en 2021 por Intermón Oxfan elevaba entonces al 36% el número de mujeres trabajadoras del hogar cuyos empleadores no estaban abonando las correspondientes cotizaciones, lo que convertía a este colectivo en "uno de los más golpeados por la precariedad y la pobreza en el mercado laboral de nuestro país".