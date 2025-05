¿Cuánto vino vende Andalucía a Estados Unidos y cómo afectarían los aranceles?

Estados Unidos representa un mercado muy importante para el vino andaluz, especialmente para el jerez. Solo en 2024, Andalucía exportó vino al país norteamericano por valor de 14 millones de euros. El sector vitivinícola vive tiempos de elevada incertidumbre después de que Donald Trump anunciara aranceles del 20% para las importaciones procedentes de la Unión Europea el pasado 2 de abril. No obstante, y pese a que esta medida ha quedado en suspenso durante 90 días, la venta de vinos andaluces en Estados Unidos afronta la imposición de tasas adicionales.

Trump ya amenazó en su momento con imponer tasas del 200% a los vinos europeos, algo que afectaría notablemente al brandy de Jerez, para el que Estados Unidos es un mercado muy importante. Solo el año pasado se vendieron en ese país dos millones de botellas, y también hay zonas de Málaga desde donde se envía vino a EEUU. Aunque por el momento esta medida, basada en declaraciones del presidente norteamericano, tampoco se ha llegado a materializar.

Antecedentes por el conflicto de Airbus

Las relaciones comerciales del sector vitivinícola con Estados Unidos ya han pasado por otros momentos similares. Durante el primer mandato de Trump, se impusieron aranceles del 25% a los vinos europeos con participación en Airbus, como represalia al conflicto comercial entre el fabricante de aviones europeos y la estadounidense Boeing, entre los que se encuentra España. Esta medida afectó a los vinos tranquilos envasados en volúmenes inferiores a 2 litros y de graduación no superior al 14% en volumen, entre los que no entran Jerez, Montilla-Moriles, Condado de Huelva o Málaga.

En caso de reeditarse estos aranceles del 20% a partir del 8 de julio, fecha en la que en teoría finaliza la prórroga dada por Trump, afectarían tanto a los vinos y vinagres como a las bebidas espirituosa, como el brandy de Jerez, si bien Jorge Pascual, presidente de Fedejerez, puntualiza que los productos premium, de mayor precio, son menos sensibles a estos aranceles que los de gamas inferiores.

Reacciones en el sector

De momento, las bodegas de jerez no están adelantando envíos a Estados Unidos para anticiparse a la posible imposición de aranceles. "No es bueno, pero es menos malo de lo que se esperaba”, ya que “un 200% te expulsa del mercado, pero con un 20% se puede vivir”, razona el presidente del Consejo Regulador del vino de Jerez, César Saldaña, para el que el establecimiento de barreras comerciales, por mínimas que sean, no deja de ser una “mala noticia” por sus consecuencias directas para las empresas afectadas y los consumidores finales.

El presidente del Consejo Regulador recuerda, además, que aunque el arancel del 20% afecta por igual a todo el sector del vino europeo, el jerez es un caso excepcional al tratarse de “un producto especial, que tiene poca o ninguna competencia local” y que, a diferencia de los vinos tranquilos y espumosos, “no es sustituible”. El Marco, en su conjunto (vinos generosos y tranquilos, vinagre, brandy, vermút, licores...) vende por valor de entre 12 y 15 millones a EEUU.