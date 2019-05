Efemérides del 15 de mayo: ¿Qué pasó tal día como hoy?

El 15 de mayo de 2003 Warner Bros. estrena en los Estados Unidos la película Matrix Reloaded, secuela de la aclamada Matrix (1999), escrita y dirigida por las hermanas Wachowski. Esta segunda entrega recaudó 281 millones de dólares en los Estados Unidos y 738 millones en todo el mundo. Después del estreno de Matrix Reloaded se dieron también otros lanzamientos relacionados con esta historia.

De esta manera, las Wachowski ampliaban el mundo Matrix más allá de las películas y daban a conocer al público más detalles de este universo tan particular. Como ejemplos, el videojuego de Enter the Matrix, que fue lanzado el mismo 15 de mayo, y una colección de nueve cortos animados conocidos como The Animatrix, lanzados el 3 de junio. La tercera parte de esta narración mítica, Matrix Revolutions, fue estrenada seis meses después (en noviembre de 2003).

1521.- Guerra de las Comunidades. Los comuneros de Madrid cesan en su resistencia y entregan la capital a las tropas reales.

1622.- Grandes fiestas en Madrid por la canonización de Isidro Labrador.

1702.- Inglaterra declara la guerra a España y Francia, con motivo del conflicto de sucesión español.

1820.- Fin del Congreso de Viena, convocado por las monarquías absolutistas para sofocar los movimientos liberales de Europa.

1836.- España: caída de Mendizábal, sustituido por Istúriz.

1886.- Fallece Emily Dickinson, poetisa estadounidense.

1891.- Publicación de la encíclica "Rerum Novarum", de León XIII, que define la doctrina social de la Iglesia Católica.

1896.- Proyección cinematográfica en Madrid, primera de la que se tiene noticia en España.

1902.- Final del primer campeonato de la Copa del Rey de fútbol, con motivo de la coronación de Alfonso XIII. Gana el Vizcaya al Barcelona (2-1), en Madrid.

1918.- Inauguración del correo postal aéreo, entre Washington y New York.

1931.- Publicación de la encíclica "Quadragésimo Anno", de Pío XI, que denuncia la injusticia social.

1935.- Inauguración del ferrocarril suburbano de Moscú, con un recorrido de 82 kilómetros.

1937.- Dimisión del Gobierno de Largo Caballero, en España.

1940.- II Guerra Mundial: capitulación del Ejército holandés ante el alemán.

1943.- Disolución del Komitern, en Moscú.

1944.- Establecimiento del Gobierno provisional francés, bajo la presidencia del general Charles De Gaulle.

1957.- El Reino Unido realiza su primer experimento con una bomba "H" en la isla de Pascua.

1959.- La película "Nazarín", de Luis Buñuel, premiada en el Festival de Cannes.

1963.- El mayor estadounidense Gordon Cooper da 22 vueltas a la Tierra a bordo de la nave espacial "Faith VII".

1974.- Tito, elegido por el Parlamento presidente vitalicio de Yugoslavia.

1980.- Comienzo oficial de la nueva era yugoslava, tras la muerte de Tito. Cvijetin Mijatovich, elegido presidente del país.

1981.- Francois Mitterrand, proclamado presidente de la República francesa.

1988.- La URSS empieza la retirada de Afganistán.

1989.- Perico Delgado gana por segunda vez la Vuelta Ciclista a España.

1991.- Edith Cresson, designada jefa de Gobierno en Francia, primera mujer que llega a este cargo en ese país.

1992.- El presidente de Suráfrica, Frederik de Klerk, y el Líder del Congreso Nacional Africano, Nelson Mandela, galardonados conjuntamente con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional.

2000.- Siete personas mueren a consecuencia de una explosión en una pirotecnia, en Rafelcofer (Valencia).

2002.- El Real Madrid gana su novena Copa de Europa.

2006.- Estados Unidos retira a Libia de su lista de naciones terroristas y restablece relaciones diplomáticas plenas, por primera vez desde hace 25 años.

2012.- François Hollande asume la Presidencia francesa y nombra primer ministro a Jean-Marc Ayrault.

2013.- Científicos estadounidenses anuncian que han conseguido células madre por clonación.

2014.- El presidente Barack Obama inaugura en Nueva York el museo de los atentados terroristas del 11-S.

2015.- Dzhokhar Tsarnaev es condenado a muerte por el atentado de la maratón de Boston en 2013.

2016.- Decomisado en Colombia el mayor cargamento de cocaína de la historia: ocho toneladas.