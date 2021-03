Ojo con las mantillas

ME encanta que no se pierda el traje de luto y gala por excelencia de la mujer sevillana: la mantilla. Es cierto que se puede usar aunque no haya pasos en la calle, porque su so está ligado a la asistencia a los santos oficios del Jueves y el Viernes Santos. Por eso es loable que se fomente vestir de mantilla esta Semana Santa. Pero, ojo, cuidado con las frivolidades con un traje de luto. Igual que se ven comportamientos impropios de mantillas con pasos en la calle, se podrían ver este año. Ni es para ir de bares, ni para pasear, ni para fumar, ni para otros usos distintos al descrito. Al menos que se sepa. Después que cada cual (mantillas y mantillos)hagan el indio como quiera. Viva la libertad, que dijeron en 1812. Hemos visto hasta claveles rojos encima de las cabezas de las señoras. ¡Y mantillas en la Madrugada!