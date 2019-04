La publicidad de Tussam

ESTÁ muy bien el anuncio de Tussam para esta Semana Santa. La fotografía del vehículo con pies de costaleros es muy llamativa, respetuosa, simpática y nada frívola. Era difícil superar el anuncio del año pasado, con el autobús moviéndose a chicotás, un efecto muy logrado en la versión para la televisión. La verdad es que Tussam y Lipasam suelen contar con buenos creativos para hacer llegar sus mensajes en los días grandes de la ciudad. La Semana Santa sin Tussam no sería posible. Hoy, Viernes de Dolores, es el día de mayor número de viajeros. Y sin Lipasam es casi mejor no imaginársela. Hizo bien la pregonera Padilla en nombrar a la empresa de limpieza en su pregón, todo un homenaje a los servicios municipales que, además, cuentan con una publicidad que no sólo no sobra, sino que difunde con toda justicia la gran labor que prestan en unas fechas tan especiales.